Ne m’appelez pas ‘assoiffé’ – Hollywood Life

Crédit d’image : Crollalanza/Shutterstock

L’enfer n’a pas de fureur comme Donna D’Errico méprisé. Après que Donna, 54 ans, ait posté une photo d’elle-même dans un costume de Père Noël sexy et moulant, un troll de Noël a décidé de sortir la tête et de dire : “Beaucoup assoiffé ?” Donna a décidé de descendre la cheminée de ce haineux pour laisser beaucoup de charbon dans son bas. “Eh bien, analysons cela”, a-t-elle déclaré au début de sa réponse au commentaire. “C’est une photo de moi complètement couvert de la tête aux pieds dans un costume de Père Noël. La seule chose qui n’est pas couverte est d’environ 3 pouces de mes jambes au-dessus de mes bottes. Je l’ai sous-titré avec une citation amusante d’un classique Chevy Chase Film de Noël et a invité tout le monde à partager également une citation du film. Et tu veux venir ici et m’appeler assoiffé ?

“Parce que quoi?” elle a continué. « Parce que mon costume de Père Noël est ajusté ? Parce qu’il n’est pas grand et surdimensionné et volumineux traînant sur le sol, me faisant paraître informe ? Parce que j’ai pris une photo de moi sous un angle flatteur pour que je sois à mon meilleur, comme toute autre personne normale, y compris, j’en suis sûr, vous ? Si je veux prendre une photo de moi debout ici nu et la poster avec des émoticônes Frosty the f-cking Snowman stratégiquement placés et une citation Cauchemar avant Noël, accrochez-vous à votre chapeau haineux parce que je le peux, et je le ferai sûrement. Maintenant, envole-toi, petit Starling.

Donna cité Les vacances de Noël de National Lampoon, en particulier lorsque Clark Griswold de Chevy Chase s’est énervé avec une vendeuse plutôt plantureuse. (“Et évidemment, elle ne porte pas de sous-vêtements. Et il reste plein de jours de shopping jusqu’à l’adultère… l’âge adulte… c’est-à-dire Noël… comme à Yule. Bûche de Noël… pas une bûche ! Je n’ai pas de bûche ! Mais je veux dire, vous savez, je suis juste… Si j’avais une bûche, pas dans le sens où vous pensez que j’ai dit que je l’ai fait haha.. Bon sang. C’est la saison pour être joyeux !”)

Un jour avant d’affronter cet ennemi du Père Noël, Donna s’est offusquée d’un commentaire désagréable que quelqu’un a laissé sur son message du 28 novembre, celui où elle s’est habillée comme le cadeau le plus sexy sous le sapin. “Vous passez vraiment beaucoup de temps sur ce à quoi vous pensez ressembler”, a écrit quelqu’un.

“Bien que je sois flatté que vous ayez plongé profondément dans ma vie personnelle pour faire un compte rendu détaillé de la manière dont je passe mon temps, vous avez malheureusement commis une erreur très critique : vous fondez votre conclusion sur le fait que je suis vraiment passer 2 beaucoup de temps sur ce à quoi je pense que je ressemble » entièrement sur mes publications IG », a-t-elle écrit. “Laissez-moi vous confier un petit secret : Instagram n’est pas la vraie vie. Je sais! Difficile à croire, mais ça y est ! En fait, vous avez de la merde pour savoir ce que je passe mon temps à faire ou à penser parce que devinez quoi… ? Tu ne me connais même pas !”

Donna a expliqué que l’argent qu’elle gagne en publiant des photos sexy sur Seuls les fans se dirige vers le traitement de son père car il doit “recevoir une valve dans son poumon afin qu’il puisse vivre le reste de ses jours sans être essoufflé tout le temps”. Elle doit lever des fonds et trouver quelqu’un pour accepter la procédure car “il a dépassé l’âge limite”. “Alors, comment vous sentez-vous à propos de votre analyse de moi maintenant?” elle s’adressa à son ennemi. « Comme de la merde ? Bien!”

