Ne manquez pas votre chance d’obtenir un iPad Pro 2021 pour 250 $ de rabais

Apple a récemment publié le nouveau iPad Pro 2022 alimenté par M2, ce qui signifie que nous commençons à voir de belles remises sur les modèles 2021. Donc, si vous essayez d’obtenir l’une de ces puissantes tablettes entre vos mains pour moins cher, vous ne voudrez pas manquer cette offre Target d’une journée. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 250 $ sur les modèles 256 Go, 512 Go et 1 To du , avec des prix à partir de 650 $ (le modèle 128 Go est déjà épuisé en ligne, mais vous pourrez peut-être le trouver disponible pour le ramassage en fonction de votre emplacement). Cette offre expire ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Bien qu’il ne soit pas aussi avancé que le nouveau modèle 2022, ce iPad Pro 2021 est toujours l’une des tablettes les plus puissantes que vous trouverez actuellement sur le marché. La Puce M1 est le même que celui de la génération précédente de MacBook, et il est équipé de 8 Go de RAM et d’une prise en charge Wi-Fi 6 pour des performances ultra-rapides sur le Web et hors ligne. L’écran est un superbe écran Liquid Retina de 11 pouces et dispose d’un appareil photo de 12 mégapixels capable de capturer des vidéos 4K. Il pèse un peu plus d’une livre et, avec une autonomie d’une journée, il est parfait pour s’occuper de certains travaux pendant que vous êtes en déplacement. Et si vous êtes un artiste, cette tablette est compatible avec le que vous pouvez acheter en vente pour 90 $, en économisant 40 $.

Si vous êtes à la recherche d’un modèle différent, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de tous les meilleures offres iPad vous pouvez en profiter dès maintenant.