Ne manquez pas votre chance d’obtenir ce pack Meta Quest 2 pour 50 $ de réduction

Le Cyber ​​​​Monday nous a officiellement dépassés, et bien que de nombreuses ventes se terminent, il y a encore une offre incroyable dont vous pouvez profiter. Même avec la hausse de prix de 100 $ que nous avons constatée plus tôt cette année, le Méta Quête 2 reste notre casque VR préféré pour 2022, et en ce moment, des tonnes de détaillants offrent une chance d’acquérir un et deux jeux les mieux notés, pour 350 $. C’est 50 $ de moins que ce que le casque vend généralement seul.

Il convient de noter que Meta publiera le nouveau Quête 3 l’année prochaine, probablement avec de meilleures fonctionnalités à un prix similaire, qui est la seule raison pour laquelle vous voudrez peut-être vous retenir. Même ainsi, la chance d’en attraper un à ce prix, avec Beat Saber et Resident Evil 4 – deux des meilleurs jeux disponible pour le Quest 2 – inclus gratuitement est une affaire difficile à laisser passer.

Si vous voulez encore plus de stockage, la version 256 Go du Quest 2 avec ces jeux coûte 430 $, soit 70 $ de moins que le modèle 256 Go coûte normalement. La plupart des gens n’auront pas besoin de stockage supplémentaire, mais cela peut être utile pour tous ceux qui envisagent de posséder une tonne d’applications. (Pour des raisons évidentes, nous vous recommandons d’économiser votre argent et de ne pas acheter les 1 500 $ Quête Pro.)

Meta propose également quelques pour que vous puissiez commencer à construire votre bibliothèque tout de suite :