Ne manquez pas l’offre Prime Day d’Amazon sur les iPad Apple aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne

Prime Day 2023 est en cours et nous avons des offres Apple iPad en vue pour les marchés américain, britannique et allemand. Comme d’habitude, gardez à l’esprit que ces remises varient selon les pays et parfois même entre les options de couleur sur le modèle spécifique que vous regardez.

Le coup d’envoi est l’iPad de base de neuvième génération (2021) avec 64 Go de stockage. Cet iPad d’entrée de gamme offre un écran Retina de 10,2 pouces, Touch ID et peut être mis à niveau vers le dernier iPadOS 17 une fois qu’il sera officiellement lancé à l’automne.





Si vous voulez un iPad plus moderne, il y a l’iPad de dixième génération (2022). Il apporte un écran Liquid Retina de 10,9 pouces plus spacieux, un chipset Apple A14 Bionic et quatre haut-parleurs tout en prenant en charge la toute dernière version d’iPadOS.





Vient ensuite l’iPad Mini (2021) qui, bien qu’il ait deux ans, est l’iPad le plus compact d’Apple actuellement proposé. Le petit iPad contient un chipset Apple A15 Bionic, un écran Liquid Retina de 8,3 pouces et prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération.





L’iPad Air (2022) est le dernier tremplin avant les iPad de la gamme Pro. En tant que tel, il offre un écran laminé de 10,9 pouces, un chipset Apple M1 et une batterie de 28,6 Wh.





Les iPads sont parfaits pour dessiner, esquisser et prendre des notes, donc un crayon Apple est toujours un bon ajout. L’Apple Pencil de première génération est tombé à 79 $ / 85 £ / 89 € et il fonctionnera avec les modèles d’iPad de base de 2021 et 2022.

L’Apple Pencil de deuxième génération fonctionne sur les dernières gammes d’iPad Mini, Air et Pro. Il est tombé à 89 $ / 99 £ / 105 € actuellement.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.