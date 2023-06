Ne manquez pas l’exposition STEAM à la bibliothèque publique de Joliet – Shaw Local

De temps en temps, j’aimerais redevenir un enfant. Et le 16 juin était l’un de ces moments.

J’ai couvert l’inauguration d’une nouvelle exposition interactive itinérante STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques) à la succursale de la rue Ottawa de la bibliothèque publique de Joliet au centre-ville de Joliet.

L’exposition s’intitule « The Questioneers : Read. Question. Penser. JOUER! » et il est basé sur les personnages de Questioneers dans la série de livres de l’auteur Andrea Beaty et de l’illustrateur David Roberts.

Ouah!

Cette exposition était plus grande et plus élaborée que je ne l’imaginais, même si je savais déjà qu’elle s’étendait sur les trois étages de la bibliothèque. Mais vous avez vraiment besoin de le voir, tous les sept écrans, pour saisir pleinement sa portée.

Laisses-moi le mettre comme ça. Si j’avais encore de jeunes enfants, je les emmènerais plusieurs fois à l’exposition. Nous nous concentrerions sur une seule pièce de l’exposition. C’était, nous pouvions l’explorer pleinement et maximiser ses avantages de découverte.

Mais mercredi dernier, Mallory Hewlett, responsable des communications de la bibliothèque, m’a fait visiter chaque présentoir et m’a présenté ses pièces uniques.

Vous voyez, chaque personnage de Questioneers a « des capacités, des races, des ethnies, des sexes et une éducation différents », a déclaré la bibliothèque publique de Joliet. Et tous ces traits individuels et divers se reflètent également dans l’exposition.

Ainsi, chaque affichage se concentre sur un personnage ainsi que sur la passion et la poursuite de ce personnage en ce qui concerne STEAM.

Les enfants peuvent aussi voler avec Rosie Revere, ingénieure, dans son Cheese Copter ; construire un pont pour sauver la classe avec Iggy Peck, architecte ; animer un mouvement avec Sofia Valdez, future « prez », tout en jouant à un jeu au Citizen’s Park de Sofia ; raconter une histoire à travers des dessins à la manière d’Aaron Slater, illustrateur ; et questionner « comment le monde fonctionne tout en étant assis dans la chaise de réflexion d’Ada », a déclaré la bibliothèque publique de Joliet.

Pour animer davantage la personnalité des personnages, l’exposition a même leur «salle de classe» au niveau inférieur de la bibliothèque, ainsi que des éléments STEAM qui reflètent davantage les personnages.

Hewlett a précédemment déclaré que la bibliothèque s’était associée au DuPage Childrens Museum, qui a construit l’exposition puis l’a partagée avec la bibliothèque publique de Joliet. La bibliothèque publique de Joliet est la seule bibliothèque à laquelle cette exposition a été proposée, a déclaré Hewlett.

Lorsque vous amenez vos enfants (ou petits-enfants, etc.), donnez-vous suffisamment de temps pour que tout le monde s’intéresse aux affichages.

Et puis donnez-vous beaucoup de temps à votre retour. Parce que je suis assez certain que vous voudrez revenir encore et encore.

Denise M. Baran-Unland est la rédactrice en chef de The Herald-News à Joliet. Contactez-la au 815-280-4122 ou [email protected].

SI VOUS ALLEZ

QUOI: « Les Interrogateurs : Lisez. Question. Penser. JOUER! »

QUAND: de 9h à 21h du lundi au jeudi et de 9h à 17h les vendredi et samedi

OÙ: Bibliothèque publique de Joliet, 150, rue Ottawa N. Joliet

ETC: Exposition interactive disponible pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque jusqu’au 29 juillet.

INFO: Pour plus d’informations, appelez le 815-740-2660 ou visitez jolietlibrary.org et andreabeaty.com/questioneers.html.