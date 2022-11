Ne manquez pas les offres avec le guide Black Friday de BOSSIP

Alors que l’économie rebondit après le COVID-19 et tente de fuir les rumeurs de récession, le Black Friday est plus important que jamais. C’est le seul coup pour attraper les choses sans la forte inflation que nous avons vue toute l’année à chaque caisse lors des achats quotidiens. Nous avons décidé de mettre en évidence certaines des meilleures offres qui sont trop belles pour être manquées. J’espère que vous ferez vos achats en ligne, mais si vous devez mettre les pieds dans les magasins aujourd’hui, nous prierons pour vous.

Offres à ne pas manquer du Black Friday de vos marques et détaillants préférés

Microsoft Store Les meilleures offres pour le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday sont en ligne au moment où nous parlons.

Les meilleures économies Microsoft Store Black Friday/Cyber ​​Monday incluent :

Économisez jusqu’à 300 $ sur certains Surface Laptop 5

Économisez jusqu’à 200 $ sur une sélection de Surface Pro 9

Économisez 200 $ sur le casque Bang & Olufsen Beoplay Portal pour Xbox Gaming

Économisez jusqu’à 50 $ sur Xbox Series S

Économisez jusqu’à 70 % sur les jeux PC payants, y compris Big Farm Story et Marvel’s Guardians of the Galaxy + Marvel’s Avengers

Économisez jusqu’à 67 % sur les jeux numériques Xbox, notamment FIFA 23 X1, Gotham Knights et Forza Horizon 5 Standard

Économisez jusqu’à 60 % sur certains accessoires mobiles PowerA

Économisez jusqu’à 30 % sur une sélection de manettes sans fil Xbox – Compatible avec les PC, les consoles Xbox, les appareils mobiles et certains téléviseurs Samsung.

Économisez 20 % sur l’ensemble Surface Laptop 4 avec Slim Pen 2 et 3 ans de Complete

Pommes Le Black Friday commence ce vendredi et dure jusqu’au Cyber ​​Monday. Apple offre rarement des remises sur ses produits, alors profitez des économies qu’ils offrent maintenant. Ces produits ne seront probablement pas moins chers avant Noël, plus que probablement, ils reviendront à leur prix normal.

iPhone

Obtenez une carte-cadeau Apple de 50 $ lorsque vous achetez un iPhone 13, un iPhone 13 mini, un iPhone 12 ou un iPhone SE.* Et économisez lorsque vous échangez votre appareil actuel.

AirPods

Obtenez jusqu’à 75 $ de carte-cadeau Apple lorsque vous achetez des AirPods Pro (2e génération), des AirPods (2e génération), des AirPods (3e génération) avec étui de chargement Lightning ou des AirPods Max.

Montre Apple

Obtenez une carte-cadeau Apple de 50 $ lorsque vous achetez une Apple Watch SE.* Et économisez lorsque vous échangez votre appareil actuel.

iPad

Obtenez jusqu’à 50 $ de carte-cadeau Apple à l’achat d’un iPad Air, d’un iPad (9e génération) ou d’un iPad mini.* Et économisez lorsque vous échangez votre appareil actuel.

Mac

Obtenez jusqu’à 250 $ de carte-cadeau Apple à l’achat d’un MacBook Air, d’un MacBook Pro, d’un Mac mini ou d’un iMac.* Et économisez lorsque vous échangez votre appareil actuel.

Beats

Obtenez jusqu’à 50 $ de carte-cadeau Apple lorsque vous achetez Studio3 Wireless, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds ou Beats Flex.

Accessoires

Obtenez jusqu’à 50 $ de carte-cadeau Apple lorsque vous achetez Magic Keyboard pour iPad Pro ou iPad Air, Smart Keyboard Folio, Apple Pencil (2e génération) ou MagSafe Duo Charger.

Meilleur achat est toujours l’un des premiers endroits qui vient à l’esprit du consommateur lorsqu’il parle du Black Friday. Les gens vont carrément se chamailler à propos de ces téléviseurs et appareils électroniques bon marché. Voici quelques offres qui valent le détour.

Samsung – Téléviseur Smart Tizen 4K UHD Classe 75″ Classe TU690T – 579,99 $

Samsung – Téléviseur Smart Tizen LED 4K UHD de classe 60″ série TU690T -$399.99

Toshiba – Téléviseur LED HD Smart Fire 32″ Classe V35

Vankyo – Mini Projecteur Loisirs 3W PRO Sans Fil 720P – Blanc – 99,99 $

Insignia™ – Téléviseur Smart Fire LED Full HD de classe F20 de 42″ – 169,99 $

Lenovo – Ordinateur portable tactile HD Ideapad 3i 15,6″ – Core i3-1115G4 – Mémoire 8 Go – SSD 256 Go – Gris platine – 299,99 $

Carte-cadeau électronique Best Buy gratuite de 200 $ à l’achat de 2 gros électroménagers Samsung ou plus totalisant 2 699 $ ou plus.

Enfin et surtout Cible a déjà lancé son offre Black Friday. Target est parfait pour tous ceux qui recherchent des offres en dehors de l’électronique et des articles dont vous vous dites avoir besoin toute l’année.

Baby joy Tricycle pour bébé Tricycle pliable pour tout-petits avec siège réversible et auvent réglable – 109,99 $

Siège d’auto convertible 4 en 1 Graco 4Ever DLX – 230,99 $

Samsung 65″ Smart TV 4K Crystal HDR UHD Série TU7000 (Gris Titan) – 449,99 $

Téléviseur Element 65″ 4K UHD Roku – 229,99 $

Téléviseur intelligent Samsung 50″ Crystal UHD 4K – (UN50TU690T) – 299,99 $

Motorola Moto 2022 G Stylus LTE débloqué – Bleu foncé – 179,99 $

Google Pixel 6a 5G débloqué (128 Go) – 299,00 $

Casque supra-auriculaire sans fil Bluetooth Beats Solo³ – 99,99 $

Casque d’écoute Bluetooth sans fil QuietComfort 45 de Bose -$249.99

Tablette Amazon Fire HD 10 10.1″ 1080p Full HD 32 Go – 74,99 $

Kit de création de contenu Canon EOS M200, caméra de vlogging 4K sans miroir avec objectif EF-M 15-45 mm – 499,99 $