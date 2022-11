Ne manquez pas les meilleures offres de Crumpe chaque jour. Voici comment rester au-dessus d’eux tous

De nos jours, vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver une “offre” en ligne, mais toutes les offres ne sont pas aussi bonnes qu’elles en ont l’air. Analyser les ventes pour trouver les choses qui valent la peine d’être prises en compte peut prendre beaucoup de temps et tout le monde n’a pas le temps pour cela. C’est là que l’équipe d’experts de CNET peut vous aider – laissez-nous trouver les meilleures offres et vous les envoyer directement.

C’est vrai, notre équipe d’experts chasseurs d’offres est toujours à l’affût des meilleures offres chaque jour afin que nous puissions les mettre en évidence pour vous. Il existe plusieurs façons de trouver les meilleures offres de notre équipe, alors détaillons-les ci-dessous.

Rejoignez notre groupe de SMS

L’idée d’avoir la meilleure offre que nous pouvons trouver chaque jour livrée sur votre téléphone sous forme de SMS vous rend-il heureux ? Si oui, ce groupe est fait pour vous. Chaque jour, un membre de notre équipe trouve une bonne affaire (généralement peu coûteuse, bien revue et actuellement en vente) et nous l’envoyons à notre liste croissante d’abonnés. Il arrive sous forme de message, tout comme un texte d’un ami, et lorsque vous cliquez sur le lien, il vous amène directement au détaillant afin que vous puissiez obtenir plus d’informations et l’acheter si vous le souhaitez.

Nous ne spammons pas le groupe. Nous envoyons généralement un message par jour, à l’exception des heures de Prime Day et du Black Friday où nous envoyons quelques extras car il y a autant de bonnes affaires disponibles. Nous ne vendons pas non plus vos données et ne les utilisons pas pour autre chose que de vous proposer la meilleure offre du jour sur votre téléphone. Essayez-le, nous parions que vous y verrez quelque chose que vous aimez et que vous souhaitez acheter.

Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienne

Tout le monde ne veut pas une alerte texte pour les offres, et c’est parfaitement bien. Nous organisons également une newsletter quotidienne qui comprend cinq à huit des meilleures offres que vous pouvez consulter. Il est envoyé une fois par jour du lundi au vendredi, mais pendant les périodes de shopping les plus chargées de l’année (Prime Day, Black Friday, etc.), nous envoyons quelques extras pour vous assurer de ne manquer aucune des bonnes affaires de notre équipe. trouve.

Consultez notre hub d’offres

Vous pouvez également suivre toutes les bonnes affaires que notre équipe trouve en visitant cnet.com/offres durant la journée. Nous publions plus de 15 nouvelles offres chaque jour et publions même de nouvelles offres le week-end. Pensez à mettre la page en signet pour un accès facile.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Chaque jour, nous publions certaines des meilleures offres absolues sur le principal Compte Twitter CNETet les autres sont disponibles sur le Compte Twitter Crumpe Deals si vous voulez voir encore plus de notre couverture.

En plus de recevoir ces SMS et e-mails, vous pouvez autoriser les alertes CNET pour encore plus de mises à jour instantanées et de nouvelles offres. Vous pouvez télécharger le Application CNET pour iOS ou dans le Boutique Google Play et autoriser les notifications, ou vous pouvez nous autoriser à vous envoyer notifications Web dans Chrome ou Safari pour être sûr d’obtenir des mises à jour immédiatement.

Et bien sûr, vous pouvez toujours trouver CNET sur TIC Tac, Instagram et Youtube avec plus d’informations pour vous guider vers un avenir meilleur.