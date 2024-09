Ne manquez pas l’avant-première d’automne du Broadway Show avec Robert Downey Jr., James Monroe Iglehart, Delia Ephron et d’autres moments forts de la saison | Broadway Buzz

James Monroe Iglehart et Tamsen Fadal au piano-bar de quartier de So & So (Photo de Sergio Villarini pour Broadway.com)

L’automne est arrivé et avec le temps plus frais, 16 productions de Broadway sont prêtes à monter sur scène. D’un drame imprégné d’IA sur l’humanité de la narration à un classique culte des années 90 adapté en comédie musicale, Le spectacle de Broadway avec Tamsen Fadal vous donne un aperçu complet des nouveaux arrivants de Broadway et des artistes qui leur donnent vie.

Robert Downey Jr. (Photo : Marc J. Franklin)



Le lauréat d’un Oscar, Robert Downey Jr., s’entretient avec le rédacteur en chef de Broadway.com, Paul Wontorek, pour discuter de la nouvelle pièce d’Ayad Akhtar, McNEAL. Découvrez pourquoi la production du Lincoln Center Theater est devenue la première étape de Downey après les Oscars.

Le drame américain intemporel de Thornton Wilder Notre ville est de retour avec une reprise dirigée par Kenny Leon au Barrymore Theatre. Rencontrez les acteurs, menés par Jim Parsons dans le rôle du régisseur de scène emblématique, alors qu’ils partagent la façon dont ils insufflent une nouvelle vie à un classique qui est tout sauf poussiéreux.

Le duo de Jen Silverman Le colocataireavec Patti LuPone et Mia Farrow, a célébré sa première à Broadway au Booth Theatre. Découvrez l’événement sur tapis rouge qui a ramené deux légendes sur scène.

James Monroe Iglehart est la vedette de la nouvelle comédie musicale biographique Un monde merveilleux à propos de la légende du jazz Louis Armstrong, dont les avant-premières débuteront le 16 octobre au Studio 54. Écoutez ce qu’il a à dire sur la tâche ardue de remplacer Satchmo dans une interview avec l’animateur Fadal au So & So’s Neighborhood Piano Bar.

Nicole Scherzinger apporte sa performance récompensée par un Olivier Award dans le rôle de Norma Desmond à Broadway dans la reprise de Jamie Lloyd Boulevard du coucher du soleildébut des représentations le 28 septembre au St. James Theatre. Écoutez Scherzinger décrire l’impatience de présenter cette production minimaliste au public new-yorkais.

Helen J Shen fait ses débuts à Broadway cet automne, aux côtés de Darren Criss dans la nouvelle comédie musicale Peut-être une fin heureuse. Apprenez-en plus sur Shen dans Le spectacle de BroadwayFonctionnalité Fresh Face.

Emportéla comédie musicale des Avett Brothers sur un naufrage du XIXe siècle, sera présentée à partir du 29 octobre au Longacre Theatre de Broadway. Revenez sur ce que les Avett Brothers et les stars John Gallagher Jr. et Stark Sands avaient à dire sur le spectacle lors de sa projection avant Broadway à l’Arena Stage à Washington, DC

Christopher Sieber, deux fois nominé aux Tony Awards, est de retour à Broadway dans la nouvelle comédie musicale La mort lui va si biendébut des représentations le 23 octobre. Il n’a pas encore emménagé au Théâtre Lunt-Fontanne, mais vous pouvez le voir visiter ses futurs locaux lors d’une promenade avec le correspondant Charlie Cooper.

Haricots Gabby

(Photo de Sergio Villarini pour Broadway.com)



Le 21 novembre, Audra McDonald joue sa première performance en tant que gitanMomma Rose au Majestic Theatre récemment rénové, la maison de Broadway célèbre occupée par Le Fantôme de l’Opéra depuis 35 ans. Venez voir McDonald animer la réouverture du théâtre, avec une performance orchestrale spéciale de la célèbre pièce de Jule Styne gitan ouverture.

Rupert Goold dirige la nouvelle comédie musicale Tammy Fayeles représentations débuteront le 19 octobre au Palace Theatre. Découvrez pourquoi le télévangéliste emblématique est un sujet idéal pour une comédie musicale.

Gabby Beans, nominée aux Tony Awards, incarne Mercutio et The Friar dans la production réimaginée de la pièce de Shakespeare par Sam Gold Roméo + JulietteDécouvrez comment les sensibilités classiques et modernes se heurteront dans ce renouveau tapageur, dont les représentations débuteront le 26 septembre au Circle in the Square Theatre.

Mémoires de Delia Ephron, À gauche sur la dixièmepasse de la page à la scène lorsque les avant-premières auront lieu au James Earl Jones Theatre le 26 septembre. Voir Beth Stevens, rédactrice en chef de Broadway.com, rejoindre l’auteur dans son quartier pour parler des nombreux virages à gauche de la vie.

Visage jaune, Culte de l’amour, Les collines de Californie et Journée Eurêka quatre autres pièces viennent compléter le programme d’automne de Broadway. Elles ont le dernier mot Le spectacle de BroadwayAperçu de l’épisode d’automne.

Regardez l’épisode Première sur YouTube à 17 h HE le mercredi 18 septembre avant sa diffusion ce week-end sur WPIX. Soyez à l’affût Le spectacle de Broadwayle seul programme hebdomadaire d’information sur le théâtre diffusé à l’échelle nationale, sur votre chaîne de télévision locale.