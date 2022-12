Ne manquez pas la meilleure série documentaire actuellement diffusée sur Netflix

Depuis environ un an, nous sélectionnons les meilleures émissions sur différents services de streaming. Cueillette notre émission préférée sur Netflixou la meilleure série de science-fiction sur Prime Video. La plupart du temps, il est facile de choisir nos favoris.

Mais quand on m’a suggéré d’écrire sur le “meilleur documentaire sur Netflix”, j’ai commencé à transpirer. Immédiatement. Je maintiens la liste de CNET de meilleurs documentaires. je regarde presque tous documentaire sur le service dès leur sortie.

Netflix a un parcelle de bons documentaires.

Je dirais que les documentaires sont la meilleure chose à propos de Netflix, point final. Il y a des séries de crimes réels qui définissent le genre comme Making a Murderer, des films primés aux Oscars comme Icarus, des docos incroyables sur la nature comme Our Planet. C’est avant même que nous mentionnions les hits viraux comme Roi tigre ou Conduire pour survivre.

Il est presque impossible d’en choisir un seul.

Mais la nature de nos recommandations à Crumpe est de choisir quelque chose que le public aurait pu manquer ou quelque chose de sous-estimé. C’est pourquoi nous avons tendance à appeler des émissions comme Dark ou Pour toute l’humanité sur Apple TV Plus sur des classiques établis comme Stranger Things.

Donc, dans cet esprit, je sélectionne Untold comme mon choix pour la meilleure série documentaire sur Netflix. Parce qu’il règne. Ça gouverne tellement.

Produit par les gens derrière le aussi très bon Wild Wild Country, Untold est une série de longs métrages documentaires axés sur le sport. Ce qui revient à dire Jeu des trônes est l’histoire d’une chaise en fer ou Harry Potter est une franchise sur un enfant avec des lunettes. C’est évidemment bien plus que cela.

Untold ne se contente pas de raconter une série d’histoires sportives qui défient vos attentes quant à ce que devrait être un documentaire sportif. Il raconte ces histoires si efficacement que vous avez à peine besoin de vous soucier du sport pour être captivé. C’est vraiment si bon.

Prenez les sujets. Il y a Crimes et Pénalités, qui dit au Tir frappé-esque histoire des Danbury Trashers, une équipe de hockey de ligue mineure dirigée – incroyablement – par le fils de 17 ans d’un magnat de la gestion des déchets lié à la famille du crime génois. Un chaos total s’ensuit.

Ensuite, il y a Malice au palais, un compte rendu définitif et privilégié du tristement célèbre match de basket de 2004 lorsque Ron Artest a marché dans la foule et a déclenché une bagarre massive entre joueurs et fans.

Et il y a des profils. Vraiment bons. Sur Caitlyn Jenner, surtout connue pour sa connexion avec les Kardashian, mais une fois médaillée d’or olympique. Cet épisode est décent, mais le profil de Christy Martin est peut-être plus convaincant. Martin, autrefois la boxeuse la plus célèbre au monde, était une athlète véritablement révolutionnaire, mais a également été victime d’une tentative de meurtre sauvage. Son histoire est terrifiante, racontée avec expertise et sensibilité par l’équipe d’Untold.

La petite amie qui n’existait pas est sans doute la meilleure du groupe. Si vous allez regarder un épisode, je vous suggère celui-ci. Manti Te’o était un joueur de football universitaire superstar, un consensus All-American qui a été victime d’une incroyable arnaque à la pêche au chat avec tant de couches qu’il serait impossible de l’expliquer ici. Regarde juste. Et préparez-vous pour l’une des histoires les plus uniques de tout le sport.

Alors oui, Untold est génial. Plus que génial, en fait. C’est une série de mini-chefs-d’œuvre tous plus intrigants les uns que les autres. Incroyablement, cela ressemble à un spectacle qui prend de l’ampleur. La saison 1 est fantastique, mais la deuxième saison d’Untold qui vient de se terminer est accompagnée d’une confiance assurée pour s’attaquer à des histoires plus difficiles, avec des reportages meilleurs et plus approfondis.

Même si vous n’avez aucun intérêt pour le sport, vous vous devez de regarder. Untold transcende le sport. C’est la meilleure série documentaire sur Netflix.

