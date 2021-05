Ne manquez pas cette remise Fitbit Sense de 66 £ de la pharmacie Lloyds!

Il s’avère que vous pouvez obtenir plus que vos ordonnances renouvelées à la pharmacie Lloyds. C’est maintenant la destination de la plus grande remise que nous ayons vue sur le haut de gamme Fitbit Sense. Lloyd’s Pharmacy a déjà 41 £ de réduction sur la smartwatch, une réduction qui surpasse Amazon, et les clients peuvent maintenant obtenir 10% de réduction supplémentaire avec le code FITBIT10. Cela porte le prix total à 233,09 £, soit une économie de 66,90 £. Nous allons le prendre, merci.

Lloyds Pharmacy offre également 10% de réduction sur les autres modèles Fitbit, y compris le Charge 4 (maintenant 107,09 £, 22 € de remise), Versa 3 (maintenant 179,98 £, 20 € de réduction), Versa 2 (maintenant 143,08 £, 15 € de réduction), Inspire 2 (maintenant 80,98 £, 9 € de réduction) et Ace 3 (maintenant 62,98 £, 6,99 € de remise).

La réduction s’applique aux modèles Carbon / Graphic et White / Soft Gold, tandis que la plus grande réduction d’Amazon de 40,28 £ ne s’applique qu’au modèle en blanc / or doux. La Sense est la montre intelligente la plus avancée de Fitbit axée sur la santé. Il propulse le suivi de la condition physique dans le monde de la surveillance médicale de la santé avec des capteurs ECG, de température cutanée et de SPO2 (oxygène). Vous pouvez également obtenir des informations sur la gestion du stress en fonction de la fréquence cardiaque, du sommeil et des lectures d’activité, ainsi que des lectures EDA (activité électrodermique), qui mesurent l’intensité de vos émotions, qu’elles soient négatives ou positives. Consultez notre examen complet du Fitbit Sense pour voir comment tout cela fonctionne.



Bien sûr, avec autant de fonctionnalités avancées, le Sense a un prix égal à 299 £. Le plus gros rabais que nous ayons vu précédemment sur le Sense a été de 50 £ sur Amazon, ce qui fait du prix de Lloyd’s le plus bas à ce jour. Rendez-vous à la pharmacie Lloyds pour économiser 66 £ sur le Fitbit Sense maintenant. Nous examinons séparément les meilleures offres Fitbit du mois dans cet article.