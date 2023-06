Ne manquez pas ces événements passionnants au Dole – Shaw Local

Le jeudi 8 juin, ne manquez pas Mellencougar à l’événement « Music Under The Trees » de The Dole ! Les portes ouvrent à 17h00 pour cette performance spéciale du meilleur groupe hommage du pays à John Mellencamp.

Mellencougar sera à Crystal Lake, ce soir seulement, de 18h00 à 21h00 au Dole !

C’est le seul groupe hommage à John Mellencamp qui présente des musiciens qui ont réellement joué avec lui. Cela en dit long sur le talent de ce groupe. Ils ont voyagé dans tout le pays pour se produire lors de festivals et d’événements. Et ce soir… Ils. Sont. Ici. Dans notre « petite ville ».

De plus, Mellencougar reprendra des chansons de Tom Petty, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Joe Cocker, Charlie Daniels Band, et plus encore !

Vous pouvez toujours obtenir des billets via le lien ci-dessous ou payer à la porte. Les billets coûtent 25 $ et les enfants de 12 ans et moins sont gratuits.

« Music Under The Trees » est une série de concerts d’été en plein air à The Dole, avec le magnifique Crystal Lake en toile de fond. Des boissons pour adultes et des food trucks seront sur place, ou n’hésitez pas à apporter votre propre pique-nique. Réservez une table VIP ou apportez des chaises ou des couvertures.

Veuillez noter : aucun alcool extérieur n’est autorisé. Celle-ci sera strictement appliquée.

https://www.eventbrite.com/e/music-under-the-trees-presents-mellencougar-tickets-570036353077?aff=oddtdtcreator

Cette semaine également, profitez de notre édition spéciale Farmers Market+ le dimanche de 10h00 à 14h00. Crystal Lake Caffeine & Cars rejoint le #1 Farmers Market+ dans l’Illinois, aux côtés de plus de 90 agriculteurs, producteurs, fournisseurs de produits alimentaires et artisans. . Il y aura neuf food trucks pour émoustiller vos papilles et quatre bars pour étancher votre soif. Profitez de créations de ballons et de maquillages gratuits, ainsi que de personnages itinérants pour vous divertir et prendre des photos. Faites du shopping et sirotez, restez et jouez au plus grand marché fermier du comté de McHenry.

La semaine prochaine, profitez d’une autre édition spéciale Farmers Market+ pour la fête des pères, le 18 juin.

Consultez le site Web pour plus d’informations : https://www.farmersmarketatthedole.org .

Le chômage

401, chemin Country Club

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815.455.8000

www.thedole.org

Le marché fermier de Dole+