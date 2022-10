Ne manquez pas ces cinq actes musicaux formidables au Raue Center en novembre ! – Section locale de Shaw

Si des performances musicales de premier ordre figurent sur votre liste de souhaits, découvrez ces spectacles à venir au Raue Center en novembre !

Le 5 novembre à 20h00, le Rotary Rocks the Raue pour 2022 ! Venez profiter des sons incroyables de Fleetwood Max, le groupe définitif Fleetwood Mac et Stevie Nicks Tribute. Cette recréation authentique de la musique, de la magie et de l’incroyable production scénique revient pour un concert-bénéfice pour Raue Center et Rotary of Crystal Lake Dawnbreakers. Sharon et David Epperson sont presque impossibles à distinguer de Stevie Nicks et Lindsey Buckingham !

Le 12 novembre à 20h00, Steve Augeri, ancien chanteur principal de Journey de 1998 à 2006, s’appuiera sur une gamme d’influences musicales diverses pour offrir une vision unique du genre rock mélodique. Augeri a fait ses débuts avec le septuple platine Armageddon bande originale, puis a enregistré trois albums au cours de son mandat réussi de huit ans avec Journey.

Le 16 novembre à 19h00, rejoignez le Raue Center pour accueillir les ambassadeurs de jazz de l’United States Army Field Band pour un concert gratuit avec billet ! Formé en 1969, cet ensemble de 19 membres a été acclamé à la maison et à l’étranger en interprétant la plus grande forme d’art originale d’Amérique, le jazz.

Le 19 novembre à 20h00, Ron Vincent interprète Une soirée avec Cat Stevens! Vincent est le seul artiste Cat Stevens Tribute au monde à connaître parfaitement le vrai Cat Stevens. Sa voix et son style de performance d’une beauté envoûtante ont été décrits comme l’un des spectacles les plus authentiques, divertissants et passionnants au monde pour honorer Cat Stevens.

Le 26 novembre à 20h00, Raue Center coup de cœur Chagrin d’amour ce soir revient pour une performance hommage aux Eagles que vous n’oublierez pas ! Interprète des chansons comme « Hotel California » et « Peaceful Easy Feeling », un Chagrin d’amour ce soir est une véritable expérience de concert des Eagles avec toutes les chansons classiques intemporelles de l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps.

