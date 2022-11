Ne manquez pas 3 concerts incroyables au Raue Center en novembre ! – Section locale de Shaw

Raue Center For The Arts offrira trois concerts formidables en novembre! Le mercredi 16 novembre à 19h00, les ambassadeurs du jazz de l’United States Army Field Band présenteront un concert gratuit avec billet au Raue Center. Formé en 1969, les Jazz Ambassadors sont le big band de tournée officiel de l’armée américaine. Cet ensemble de 19 membres a été acclamé à la maison et à l’étranger en interprétant la plus grande forme d’art originale d’Amérique, le jazz.

Des concerts des Ambassadeurs du Jazz sont programmés pour divertir tous les publics. Le répertoire diversifié du groupe comprend Big Band, Swing, Bebop, Latin, Jazz contemporain, standards, airs populaires et sélections patriotiques, dont beaucoup sont écrits ou arrangés par les membres du groupe.

Le 19 novembre à 20h00, Ron Vincent jouera Une soirée avec Cat Stevens. Ron Vincent est le seul artiste hommage à Cat Stevens au monde à être pleinement reconnu par le vrai Cat Stevens ! La voix et le style de performance d’une beauté envoûtante de Vincent ont été décrits comme l’un des spectacles les plus authentiques, divertissants et passionnants au monde en l’honneur de Cat Stevens. Cette incroyable expérience musicale a été approuvée par l’artiste original lui-même.

Le 26 novembre à 20h00, le favori du Raue Center, Heartache Tonight, revient pour un hommage aux Eagles que vous n’oublierez pas ! Du puissant duel de guitares dans “Hotel California” aux harmonies chatoyantes de “Peaceful Easy Feeling”, un spectacle Heartache Tonight est une véritable expérience de concert des Eagles mettant en vedette toutes les chansons classiques de l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps.

Un concert Heartache Tonight est rempli de moments conçus pour ravir les fans de rock classique, y compris les guitares grondantes de “Life In The Fast Lane”, l’hymne country rock de “Take It Easy” et le magnifique évocateur “Heart Of The Matter” de Don Henley. ”

Les billets pour les spectacles Ron Vincent et Heartache Tonight coûtent 30 $, 33 $ et 37 $, et les membres RaueNOW bénéficient d’une réduction de 30 %.

Pour les billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

815-356-9212

www.rauecenter.org