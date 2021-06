« Ne l’envoyez pas aux Jeux olympiques »: Fury après que le lanceur de marteau américain se retourne sur le drapeau alors que l’hymne joue lors de la cérémonie de remise des médailles

Berry a réservé une place aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en terminant troisième derrière DeAnna Price et Brooke Andersen samedi à Eugene, Oregon, envoyant la joueuse de 31 ans à ses deuxièmes Jeux consécutifs.

Mais cet exploit a été éclipsé par ce qui s’est passé sur le podium après la compétition.

Alors que les trois athlètes récupéraient leurs médailles, la bannière étoilée s’est mise en place, incitant Berry à se détourner du drapeau américain et à se couvrir la tête avec un T-shirt noir arborant les mots « Athlète activiste » sur le devant.

Gwen Berry lors de la cérémonie de remise des prix du lancer de marteau aux essais olympiques, où elle s’est qualifiée pour les Jeux de Tokyo. via AP https://t.co/UgyZiJkB8jpic.twitter.com/hDtykbnjvQ – Nick Zaccardi (@nzaccardi) 27 juin 2021

L’hymne américain est joué une fois par soir lors des essais, par opposition à chaque cérémonie de remise des médailles, et Berry – qui est une militante sociale vocale – a affirmé que ce n’était pas un hasard si cela avait commencé alors qu’elle était sur le podium.

« J’ai l’impression que c’était une configuration, et ils l’ont fait exprès », dit Berry. « J’étais énervé, pour être honnête. »

Cependant, les organisateurs ont nié tout moment précis, affirmant que l’hymne avait été joué à une heure pré-programmée.

« L’hymne national devait être joué à 17h20 aujourd’hui », a déclaré Susan Hazzard, porte-parole de USA Track and Field.

« Nous n’avons pas attendu que les athlètes soient sur le podium pour les prix du lancer de marteau.

« L’hymne national est joué tous les jours selon un calendrier préalablement publié. »

Selon ESPN, la musique avait commencé à 17h25 samedi, et Berry restait convaincue qu’elle était délibérément déclenchée.

« Ils ont dit qu’ils allaient le jouer avant de sortir, puis ils l’ont joué quand nous étions là-bas », dit l’étoile du marteau.

«Mais je ne veux pas vraiment parler de l’hymne parce que ce n’est pas important. L’hymne ne parle pas pour moi. Il ne l’a jamais fait.

La guerrière de la justice sociale Berry a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses actions sur le podium dans le passé, levant le poing lors de la cérémonie de présentation après avoir remporté les Jeux panaméricains en 2019.

Elle a été sanctionnée pour ce geste, mais le Comité olympique et paralympique américain a ensuite été poussé à promettre qu’il ne punirait pas les athlètes pour toute manifestation pacifique à Tokyo cet été – malgré le fait que le Comité international olympique (CIO) ait déclaré des actions telles que se mettre à genoux sera interdit.

La dernière démonstration de défiance de Berry a suscité une réaction mitigée en ligne, certains la saluant comme une « Légende ».

« Bien sur elle. J’aimerais que plus de gens comprennent qu’un hymne est symbolique, tout comme le drapeau, il n’y a aucune exigence pour que vous participiez à leur révérence », a écrit un fan sur les réseaux sociaux.

Mais il y a également eu un contrecoup considérable et des appels pour que Berry ne soit pas envoyée pour représenter sa nation cet été si elle a des problèmes aussi évidents avec l’honneur de ses symboles.

« C’est quoi cette merde ? Vous n’avez pas de respect pour notre hymne et/ou notre drapeau ? Amende. Mais vous ne devriez pas représenter notre nation », est venu une réponse sur Twitter.

Qu’est-ce que c’est que ça ? Vous n’avez pas de respect pour notre hymne et/ou notre drapeau ? Amende. Mais vous ne devriez pas représenter notre nation. « Je ne veux pas vraiment parler de l’hymne parce que ce n’est pas important. L’hymne ne parle pas pour moi. Il ne l’a jamais fait. »https://t.co/dS1ua9TuNi – Apryl Marie (@aprylmarie) 27 juin 2021

« Si elle ne veut pas nous représenter, ne l’envoyez pas », était une autre évaluation brutale.

Partageant l’histoire et l’image de Berry lui tournant le dos, le commentateur de droite Dinesh D’Souza a écrit : «Nous allons voir plus de cela. Cela va inciter les Américains patriotes à encourager les concurrents étrangers et contre les Américains anti-américains. »

Les observateurs en colère devraient se préparer à des scènes similaires aux Jeux de cet été au Japon, compte tenu de la propension croissante des athlètes à afficher leurs vertus sociales ainsi que leurs prouesses sportives.

Cela inclut Berry, qui a proclamé que sa mission est « plus grand que le sport. »

« Je suis ici pour représenter ceux… qui sont morts à cause du racisme systémique. C’est la partie importante. C’est pourquoi j’y vais. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui », dit le lanceur de marteau.