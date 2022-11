Ne léchez pas les ‘Hypnotoads’ toxiques, mises en garde du National Park Service

Classez-le sous “Je ne peux pas croire que cela doit être dit.” Le US National Park Service a publié cette semaine sur Twitter des conseils humoristiques mais toujours sérieux concernant le crapaud du désert de Sonora, qui vit dans certaines parties de la Californie, de l’Arizona, du Nouveau-Mexique et du Mexique.

TLDR : Ne lèche pas le crapaud.

La NPS a lancé le fil Mardi avec l’exclamation accrocheuse “Toute gloire à l’hypnotoad!” avec une image de caméra de piste d’un crapaud qui semble avoir les yeux brillants. La photo provient de l’Organ Pipe Cactus National Monument en Arizona, un site géré par le NPS.

TOUTE GLOIRE A L’HYPNOTOAD !!! 🌀🌀 Le crapaud du désert de Sonora (Bufo alvarius) est l’un des plus grands crapauds trouvés en Amérique du Nord, mesurant près de 7 pouces (18 cm). Va-t-il vous hypnotiser avec ses grands yeux multicolores oscillants ? C’est juste idiot….DOIT PARTAGER LES FAITS SUR LES CRAPAUDS !!! pic.twitter.com/78GIcco7rm – Service des parcs nationaux (@NatlParkService) 1 novembre 2022

“Hypnotoad” est une référence à une créature de la série animée Futurama. Le crapaud est connu pour hypnotiser d’autres personnages de la série et est devenu un même étoile.

“VOUS ACHETEZ LA GARANTIE PROLONGÉE !” le NPS a plaisanté un autre tweet dans le fil.

NPS/N. Perkins



Le crapaud du désert de Sonora est un animal réel. Le NPS décrit son appel comme un “toot faible et grave, qui dure moins d’une seconde”. C’est une anecdote amusante, mais nous sommes ici pour ce qui rend ce gros crapaud impossible à lécher.

Il possède des glandes sécrétant des toxines qui peuvent rendre malades d’autres animaux, y compris les humains, qui entrent en contact avec lui. La toxine a également un réputation d’hallucinogène.

“Comme nous le disons avec la plupart des choses que vous rencontrez dans un parc national, qu’il s’agisse d’une limace de banane, d’un champignon inconnu ou d’un gros crapaud aux yeux brillants en pleine nuit, veuillez vous abstenir de lécher”, NPS noté dans un autre tweet dans son délicieux fil.

La nature devient folle dans les superbes clichés des Comedy Wildlife Photo Awards 2022 Voir toutes les photos



Il devrait être assez facile pour les humains d’éviter le poison du crapaud, mais les crapauds peuvent présenter un danger pour les chiens qui ne savent pas mieux. Le musée du désert Arizona-Sonora énumère les symptômes de l’empoisonnement au crapaud chez les chiens comme “une salivation excessive, un rythme cardiaque et une démarche irréguliers et des coups de patte à la bouche”. Le musée recommande d’utiliser un tuyau d’arrosage pour rincer la bouche du chien de l’arrière vers l’avant et de consulter un vétérinaire. La toxine peut paralyser ou tuer un chien.

Les crapauds du désert de Sonora, si vous en rencontrez un, sont un animal qui regarde mais ne touche pas. Si vous voulez une expérience de crapaud totalement sûre, mais toujours trippante, alors jetez un coup d’œil à la série télévisée la plus populaire du 31e siècle, Tout le monde aime Hypnotoad.