"Ne le laissez pas…": L’officier qui a arrêté Aryan Khan partage "Chats" Avec SRK

Sameer Wankhede, l’ancien officier anti-drogue accusé d’avoir tenté d’extorquer Shah Rukh Khan après avoir arrêté son fils Aryan Khan en 2021, a produit aujourd’hui ce qu’il prétendait être ses conversations avec la superstar de Bollywood dans le cadre de sa défense.

Sameer Wankhede, l’ancien directeur de zone du Bureau de contrôle des stupéfiants de Mumbai, a soumis à la Haute Cour de Bombay des captures d’écran de conversations présumées dans lesquelles Shah Rukh Khan semblait le supplier de libérer Aryan Khan car « il se brisera en tant qu’être humain ».

Aryan Khan a été arrêté le 3 octobre 2021, à la suite d’un raid anti-drogue sur une fête sur un bateau de croisière. Il a été libéré près d’un mois plus tard.

Wankhede est maintenant accusé par la CBI d’avoir prétendument exigé un pot-de-vin de 25 crore ₹ de Shah Rukh Khan pour ne pas impliquer Aryan Khan.

Dans les conversations soumises par Wankhede au tribunal, SRK semble avoir écrit de longs messages désespérés exhortant l’officier à libérer son fils. NDTV ne peut pas vérifier de manière indépendante l’authenticité des chats.

« Je t’en supplie mec, s’il te plaît, ne le laisse pas être dans cette prison. Ces vacances viendront et il se brisera en tant qu’être humain. Son esprit sera détruit à cause de certaines personnes investies. Vous avez promis de réformer mon enfant et non de le mettre dans un endroit où il pourrait sortir complètement battu et brisé. Et ce n’est pas sa faute », écrit l’acteur de 57 ans, d’après une capture d’écran.

« Je vous en prie, ayez pitié de moi et de ma famille. Nous sommes un groupe de personnes simples et mon fils a été un peu capricieux, mais il ne mérite pas d’être en prison comme un criminel endurci. Vous le savez aussi. Ayez un cœur mec s’il vous plaît je vous en prie (sic) », dit un prétendu message. Les messages se terminent souvent par la signature « Love srk ».

Les discussions n’ont pas été corroborées. Il n’y a aucune réponse de Shah Rukh Khan ou de son équipe juridique.

Dans une capture d’écran, l’acteur semble assurer à Wankhede qu’il fera « tout ce qui est en son pouvoir » pour que quelqu’un rétracte une déclaration. « Je vous promets que je ferai tout cela et que je n’hésiterai pas à les supplier d’arrêter. Mais s’il vous plaît, renvoyez mon fils à la maison. Tu sais aussi dans ton cœur que ça a été un peu trop dur pour lui maintenant. S’il vous plaît, s’il vous plaît, je vous en supplie en tant que père », plaide-t-il, selon une capture d’écran.

La réponse de l’officier, soi-disant, est courte : « Sharukh, je te connais comme un bel être humain. Esperons le meilleur. Prends soin de toi. »

Certains des messages semblent avoir été envoyés le 4 octobre, un jour après l’arrestation, et durent bien après minuit, jusqu’à l’aube.

SRK semble dire qu’il sait que c’est « officiellement inapproprié et peut-être carrément faux » mais le supplie de parler « une fois en tant que père ».

Dans des messages présumés envoyés le 14 octobre, à peu près au moment où la demande de libération sous caution d’Aryan Khan a été présentée au tribunal, SRK a semblé supplier l’officier de « faire preuve de gentillesse », mais l’officier a répondu : « Cher Sharukh, j’aimerais pouvoir vous parler en tant qu’ami. et vous expliquer la situation actuelle et non en tant que directeur de zone, tous les éléments obscurs et sans scrupules viennent entacher toute l’atmosphère. Je voulais regarder vers les enfants dans une approche réformatrice et offrir une opportunité pour une vie meilleure et un service national. Mais malheureusement, ma tentative est décriée par certaines personnes sales avec des intérêts malhonnêtes et acquis.

Wankhede a été protégé par la Haute Cour contre toute « action coercitive » dans l’affaire d’extorsion déposée contre lui. L’ancien officier de la BCN avait demandé au tribunal d’annuler le FIR déposé par la CBI contre lui.

Un rapport du BCN a allégué que Wankhede avait effectué plusieurs voyages à l’étranger avec sa famille et possédait de vastes propriétés disproportionnées par rapport à ses revenus.