La Coupe du monde de cricket 2023 approche à grands pas. Il commence le 5 octobre à Ahmedabad tandis que la finale se jouera au même endroit le 19 novembre. La vente des billets pour le tournoi a déjà commencé avec le match Inde-Pakistan le 14 octobre qui suscite un intérêt maximum. Cependant, plusieurs fans ont déclaré avoir eu du mal à réserver les billets. Le grand meneur indien Venkatesh Prasad est également déçu de la disposition des billets par les organisateurs.

« Il n’a jamais été très facile d’obtenir des billets pour la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci a été plus difficile qu’avant. Cela aurait pu être mieux planifié et je compatis avec les fans qui avaient de grands espoirs et ont eu du mal à obtenir des billets. J’espère sincèrement que l’un des plus parties prenantes importantes, les fans en ont la valeur et j’espère que @BCCI facilitera la tâche des fans », a-t-il écrit sur X.

« J’exhorte la @BCCI à faire preuve de plus de transparence dans le système de billetterie de la Coupe du monde et à ne pas prendre les supporters pour acquis. Certainement dans un stade comme Ahmedabad, pour un affrontement #IndvsPak, plus que les 8 500 billets vendus doivent être disponibles lorsque la capacité est de 1. lakh +. De même pour tous les autres matches, une part plus importante doit être réservée aux fans. Ce sera plus satisfaisant si le fan inconditionnel reste heureux et n’est pas privé de cette opportunité au lieu de réserver une part importante aux entreprises et aux membres », a-t-il déclaré. a écrit dans un article séparé.

L’ancien ouvreur de l’équipe indienne de cricket, Gautam Gambhir, a nommé ses choix pour l’équipe de la Coupe du monde ICC 2023 et cela s’est accompagné de quelques choix surprises. Shreyas Iyer et Shardul Thakur n’ont trouvé aucune place dans son équipe et à la place, Gambhir a choisi le polyvalent Washington Sundar et également le meneur Prasidh Krishna comme quatrième option de bowling rapide. Dans le département des frappeurs, il est allé avec Suryakumar Yadav avec KL Rahul comme deuxième option de maintien du guichet derrière Ishan Kishan qui sera le premier choix pour le poste.

En ce qui concerne les joueurs polyvalents, Gambhir a opté pour Ravindra Jadeja, Axar Patel, Hardik Pandya et Washington Sundar. Kuldeep Yadav était la troisième option de spin bowling de l’équipe.

Le département de bowling rapide avait les trois choix habituels : Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj et Mohammed Shami. Cependant, la sélection surprenante a été celle de Prasidh Krishna, absent sur blessure et qui a fait son grand retour contre l’Irlande. Shardul Thakur n’a trouvé aucune place dans l’équipe.

Équipe de Gautam Gambhir pour la Coupe du monde ICC 2023 pour l’Inde : Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, KL Rahul, Ishan Kishan, Axar Patel, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Prasidh Krishna, Mohammed Siraj, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami.