« Ne le faites pas » : le président somalien met en garde l’Éthiopie concernant l’accord sur le port du Somaliland | Nouvelles

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a mis en garde l’Éthiopie contre toute mesure visant à mettre en œuvre un accord portuaire controversé qu’elle a négocié avec la région séparatiste du Somaliland.

Aux termes d’un protocole d’accord signé le 1er janvier, le Somaliland a loué pour 50 ans à l’Éthiopie enclavée 20 km (12 miles) de ses côtes autour du port de Berbera, dans le golfe d’Aden, à des fins militaires et commerciales.

Dans une interview exclusive avec Al Jazeera mardi, Mohamud a déclaré que les actifs éthiopiens devraient traverser le territoire somalien pour atteindre la zone louée et a mis en garde Addis-Abeba contre une telle mesure.

« Jusqu’à présent, les Éthiopiens ne sont pas venus en Somalie. S’ils le font, ce sera un problème à un autre niveau », a déclaré Mohamud.

L’Égypte, qui est impliquée dans un différend distinct avec l’Éthiopie au sujet d’un barrage majeur sur le Nil Bleu, s’est engagée à se tenir aux côtés de Mogadiscio dans le conflit au Somaliland. Mohamud a déclaré qu’il avait discuté des récents développements avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, mais que les deux parties n’avaient pas discuté d’une intervention militaire conjointe.

“Nous n’avons pas discuté de l’arrivée de l’armée égyptienne en Somalie et nous pensons que le problème n’a pas atteint son niveau actuel. [that point] encore », a déclaré le président somalien. “Et c’est pourquoi nous mettons en garde [Ethiopia]: ne le fais pas, s’il te plaît.

L’Éthiopie vise à établir une base de forces maritimes sur les terres louées au Somaliland et à se doter d’un port d’exportation maritime dans la mer Rouge et le canal de Suez, ce qui pourrait améliorer son accès à l’Europe. Actuellement, Addis-Abeba dépend principalement du petit Djibouti pour ses opérations portuaires pour le commerce entrant et sortant.

La Somalie est irritée par cet accord qui contourne son gouvernement fédéral et affirme qu’il menace l’intégrité de son propre territoire.

« C’est un morceau de terre qui appartient à la Somalie et [we] ne cédera jamais à la pression qui s’exercera sur lui », a déclaré Mohamud.

Le chef de l’Etat somalien a accusé le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed de l’avoir laissé “dans le flou” sur l’accord avec le Somaliland lors de leur rencontre à Djibouti fin décembre pour de “très bonnes” discussions sur “l’unité” de la Somalie, quelques jours auparavant. le protocole d’accord a été signé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il pourrait y avoir une solution gagnant-gagnant à la crise, qui a alimenté les craintes d’une rupture diplomatique prolongée, il a répondu que la balle était dans le camp de l’Éthiopie.

« La question n’est pas de savoir si l’Éthiopie aura accès à la mer. Nous voulons que l’Éthiopie ait accès à la mer, cela ne fait aucun doute », a déclaré Mohamud, ajoutant que le gouvernement fédéral était prêt à négocier un accord avec Addis-Abeba. “Mais s’emparer d’un terrain, nous ne sommes pas prêts pour ça.”

“Ils doivent [initiate] un environnement propice à la communication, à la négociation et au dialogue », a-t-il ajouté.

Mogadiscio a affirmé que l’accord équivalait à un accaparement de terres, tandis qu’Addis-Abeba affirme que l’accord est de nature commerciale et qu’il est vital pour ses besoins économiques.

Le 17 janvier, la Ligue arabe a déclaré qu’elle soutenait les efforts diplomatiques de la Somalie pour faire face à « cette situation périlleuse ». Le Qatar, la Turquie, les États-Unis, l’Union européenne et l’Organisation de la coopération islamique ont également exhorté l’Éthiopie à respecter la souveraineté de Mogadiscio.