Ne languissez pas pour Ikea. Ils ont une vis desserrée sur GBNews

TOUTE la semaine, divers fous ont rebondi sur les réseaux sociaux en disant que GB News – une nouvelle station de télévision non réveillée, dans le style de Talk Radio – est la personnification du mal.

Je me suis donc branché jeudi matin, m’attendant à moitié à trouver son fondateur et homme principal, Andrew Neil, avec une moustache hitlérienne, exhortant en criant ses téléspectateurs à construire un Reich qui : « durerait mille ans ».

Andrew Neil et son équipe GB News avant le lancement Crédit : PA

Au lieu de cela, il y avait un couple, qui ressemblait à des bibliothécaires, organisant un doux débat sur les personnes qui font des réservations de restaurant et ensuite ne se présentent pas.

Il y a eu ensuite un bulletin météo, suivi d’un appel du Fonds mondial pour la nature d’être gentil avec les pandas.

J’ai vu plus de mal dans un salon de thé en bord de mer.

Cela ne semble cependant pas avoir été remarqué par les guerriers des médias sociaux, qui ont cessé de tweeter sur les gloires de Corbyn pendant cinq minutes pour cibler toutes les entreprises qui faisaient de la publicité sur GB News.

Les agitateurs professionnels, qui détestent Israël, les conservateurs, les Blancs et l’histoire, ont déclaré qu’ils n’achèteraient plus de produits à des entreprises qui soutenaient les appels aux pandas de la station ou la « propagande toxique ».

Et devine quoi?

Même si ces imbéciles ne pourraient rien acheter, car ils dépensent tous leurs bénéfices en herbe, de nombreuses entreprises ont immédiatement cédé.

La plupart ont déclaré qu’ils regarderaient la chaîne avant de décider de faire de la publicité à l’avenir – ce qui est assez juste – mais Ikea, le fabricant suédois de meubles à plat, a déclaré que GB News n’était pas en accord avec ses vues et qu’il prendrait des mesures pour s’assurer il ne fait plus de publicité dessus.

En conséquence, j’ai rapidement décidé de boycotter Ikea.

Je ne pensais pas que ce serait une épreuve.

J’ai acheté un de ses bureaux une fois, je n’ai pas compris le manuel d’instructions, j’ai passé cinq heures à jurer et, quand c’était fini, tous les tiroirs étaient à l’envers.

En plus, c’était affreux.

Le fait est que si vous allez chez un antiquaire, vous pouvez acheter des meubles pré-assemblés il y a 100 ans par des artisans qui savaient ce qu’ils faisaient.

Ainsi, vous obtenez une qualité exquise, un style intemporel et le tout à des prix incroyables.

J’ai acheté un bureau géorgien la semaine dernière pour 15 £.

Et je regarde actuellement une chaise à oreilles dans mon magasin d’antiquités local qui est en vente pour 40 livres.

DOSSIER CRIMINEL

Je pense qu’avec un peu de marchandage malheureux à la Clarkson, je pourrais peut-être atteindre 45 £, mais même ainsi, c’est toujours un bon prix.

Et cela n’aura pas été fait par une entreprise qui a espionné ses employés.

Ce qu’a fait un patron français d’Ikea. Et s’est mérité un casier judiciaire dans le processus.

Malheureusement, un jour seulement après le début de mon boycott, Ikea a annoncé qu’il avait peut-être été trop hâtif pour prendre sa décision.

Et qu’il pourrait encore faire de la publicité sur GB News.

Cela signifie-t-il donc que je vais maintenant faire demi-tour également ?

Non.

Parce que les meubles anciens sont meilleurs et qu’ils ne sont pas accompagnés d’un manuel d’instructions insondable.

C’est donc ce que j’achèterai à l’avenir.

En attendant, je regarderai plus de GB News, qui ne propose actuellement pas de fonctionnalité sur la façon dont le travail vous libère.

Oh comme c’est stupide

J’ai grandi en lisant les cinq histoires célèbres d’Enid Blyton sur Anne, Julian, Georgina, Dick et Timmy le chien.

Et je les ai aimés.

Les experts ont décidé que l’auteur Enid Blyton était raciste Crédit : Alamy

Les cinq histoires célèbres d’Enid Blyton parlaient des aventures d’Anne, Julian, Georgina, Dick et Timmy le chien

Surtout les morceaux où Georgina s’est ligotée dans une grotte.

Je ne pouvais pas comprendre à l’âge de sept ans pourquoi cela provoquait un sentiment si « drôle ».

Je ne pouvais pas non plus comprendre ce qu’ils faisaient en vivant avec « l’oncle » Quentin dans son cottage au bord de la mer.

Qui était cet homme mystérieux ?

Et pourquoi voulait-il remplir sa maison d’enfants tout le temps ?

Mme Blyton était-elle un peu perverse peut-être ?

Apparemment non.

Au lieu de cela, les experts se sont penchés sur la pédophilie généralisée et ont décidé qu’elle était une . . . raciste.

Et comment ont-ils résolu cela ?

De la même manière qu’ils ont découvert que Winston Churchill était un raciste, et le prince Philip.

C’étaient des êtres humains. Et ils respiraient.

Flashons le cash comme Paris

QUAND vous utilisez le recul, il est facile de dire que Boris Johnson aurait dû verrouiller le pays plus tôt ou arrêter les vols en provenance d’Inde deux semaines avant de faire ou de régler la farce des EPI en février, et non en mai.

Mais je n’utilise pas le recul quand je dis que sa décision de nous garder enfermés pendant encore quatre semaines cet été est de la folie.

Le PM devrait nous dire de sortir et de dépenser comme si nous étions Paris Hilton Crédit : Rex

La seule raison du verrouillage est d’empêcher que les hôpitaux ne soient submergés.

Et comme cela ne se produit pas, il devrait nous dire de sortir et de dépenser comme si nous étions Paris Hilton.

Oz, c’est tellement bizarre

J’ai longtemps nourri le soupçon que Dieu avait fait de l’Australie un endroit pour stocker toutes ses expériences ratées.

Il l’a construit loin de partout ailleurs, l’a rempli de sable, l’a rendu beaucoup trop chaud et l’a entouré d’un récif pour tenir les navires de passage à distance.

J’ai longtemps nourri le soupçon que Dieu a fait de l’Australie un endroit pour stocker toutes ses expériences ratées Crédit : Getty – Contributeur

Ensuite, il a mis tout ce qui était venimeux, stupide et violent là-bas, espérant qu’on ne les trouverait jamais.

L’année dernière, dans une tentative désespérée de nous empêcher de rire de ses lapins géants bondissants et de son ornithorynque à tête de canard, il a mis le feu à tout l’endroit.

Puis il a envoyé un fléau d’un milliard de souris pour manger toutes les récoltes et maintenant des millions et des millions d’araignées ont recouvert tout le pays d’une toile géante.

Une toile causée par des araignées tombant de 1,8 miles dans les airs.

Il n’y a rien d’étonnant à ce que des morceaux de Londres soient si pleins de gens appelés Bruce, nous exhortant à passer un bon jour.

Bien fait MORRISONS a lancé un programme pilote qui verra le lait vendu dans des bouteilles en verre réutilisables plutôt que dans des récipients en plastique. Plein de notes et bravo. Mais comme le lait vendu en plastique coûte 50 pence la pinte et que le lait vendu en verre coûte 90 pence, il sera intéressant de voir à quel point il se porte bien. Ma conjecture est « pas très ». Parce que nous disons tous que nous voulons être verts, mais quand il s’agit de bifurquer, nous décidons généralement que cela ne nous dérange pas. Et allume le moteur diesel pour rentrer à la maison.

Aux antipodes

BEAUCOUP disent que, bientôt, la Chine deviendra le pays le plus puissant du monde.

Mais je ne suis pas d’accord. Je pense que ce sera la Pologne.

Nous savons tous que nous n’aurions pas pu gagner la bataille d’Angleterre sans l’aide d’aviateurs polonais Crédit : Getty

Nous savons tous que nous n’aurions pas pu gagner la bataille d’Angleterre sans l’aide d’aviateurs polonais.

Et nous savons aussi que la plomberie de notre nation se serait emballée il y a des années s’il n’y avait pas eu une armée de Polonais sur place pour la faire fonctionner.

Il y a plus.

Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait un chantier de construction sans les Polonais autour. Au calme, c’est sûr.

Une fille polonaise dirige actuellement mon entreprise de vente par correspondance de magasin de ferme Diddly Squat.

Elle a un autre travail et a une petite fille, mais travaille plus dur et plus longtemps que vous ne le pensez.

Et voici la chose.

De nombreux Polonais sont rentrés en Pologne après le Brexit.

Ce qui veut dire qu’au lieu d’être ici, de nous aider à « reconstruire mieux », ils le font là-bas.

Courir le risque LES adeptes du yoga à la vie saine des Organisations mondiales de la santé ont déposé leur argent chinois et ont annoncé cette semaine que les femmes en âge de procréer qui boivent de l’alcool, jamais, courent le risque de ne jamais pouvoir avoir d’enfants. Je ne suis pas sûr qu’ils y aient réfléchi. Parce que pour qu’une femme tombe enceinte, elle doit coucher avec un homme. Et qui voudrait faire ça sans quelques sherries à bord ? Ou est-ce juste les femmes que j’ai rencontrées ?