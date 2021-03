Sennheiser n’a absolument besoin d’aucune introduction dans le monde de l’audio. Et ce que le géant allemand de l’audio a fait ici n’a rien d’extraordinaire, mais dans le grand schéma des choses, il se démarque plus qu’il ne l’aurait normalement fait. Les écouteurs filaires à une époque où les écouteurs sans fil font fureur. Écouteurs filaires haut de gamme lorsque les gens sont prêts à dépenser beaucoup d’argent sur des écouteurs sans fil tout aussi haut de gamme. Mais là encore, les Sennheiser IE 300 auxquels nous nous référons ici ne sont pas simplement des écouteurs filaires. Ce sont les derniers moniteurs intra-auriculaires de la société, destinés à tous ceux qui ont une attention particulière pour un son immaculé. Mais le Sennheiser IE 300 offre-t-il le type d’audio exquis que vous attendez d’écouteurs filaires qui coûtent plus cher que les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro et Sennheiser Momentum True Wireless 2?

La bonne nouvelle est que non seulement il offre sur ce front, mais je dois dire que ce sont peut-être les meilleurs écouteurs filaires que j’ai entendus jusqu’à présent. Et j’ai entendu ma juste part des écouteurs filaires. Passons d’abord en revue les spécifications. Ce qui délivre l’audio, c’est le transducteur XWB (bande extra large) de 7 mm de fabrication allemande, la gestion des fréquences entre 6 Hz et 20000 Hz, une chambre de résonateur intégrée qui annule le masquage qui se produit dans les conduits auditifs, une nouvelle feuille de membrane et votre choix entre le silicium et la mémoire embouts en mousse. Pour commencer, l’expérience audio de ces écouteurs Sennheiser IE 300 est un peu différente de celle des produits audio Sennheiser jusqu’à présent. Le plus gros changement doit être le fait que ce n’est pas aussi neutre avec la signature sonore que certains de ses frères et sœurs, mais est un peu plus accordé en V. Cela ne veut pas dire que c’est un égaliseur dur en forme de V avec des basses anormalement puissantes et des voix aiguës, mais il y a clairement un peu plus d’excitation dans le son qu’auparavant.

Pourtant, la signature sonore chaleureuse apparaît comme très accueillante, dans différents genres musicaux. La basse commutée ne semble pas exagérée ou trop puissante à tout moment et ne supprime pas les fréquences moyennes et élevées. Cela ne s’attarde pas. Mais il faut garder à l’esprit que l’égaliseur en forme de V signifie que les médiums ne scintillent pas comme ils le feraient sur une signature sonore neutre, mais pour être honnête, il ne s’agit que d’un léger cadran. Pourtant, les aigus et les fréquences plus élevées sont reproduits d’une manière vraiment lumineuse et joyeuse – même à des volumes plus élevés, à aucun moment cela ne semble net ou inconfortable. Dans l’ensemble, ce que vous entendez est une signature sonore très large avec une reproduction très précise des détails les plus fins, mais là encore, vous ne vous attendez à rien d’autre. Une autre chose à propos de la séparation du Sennheiser IE 300 est que la musique sonne beaucoup plus naturelle même si certains instruments préfèrent le canal gauche ou droit, même momentanément. Quel que soit le côté de la polarisation, il n’y a pas de sélection artificielle ou forcée de la tension du même instrument sur l’autre canal. C’est quelque chose que font beaucoup d’écouteurs et d’écouteurs, pour rendre le son entre la gauche et la droite plus prononcé.

Il y a une autre astuce intelligente que Sennheiser a faite avec l’IE 300, et c’est la gestion du flux d’air. Fondamentalement, et sans vraiment compliquer les choses, la façon dont cela fonctionne est que le débit et le volume d’air sont gérés par ce que Sennheiser appelle une chambre dans une chambre. L’air qui sort du système de transducteur a une énorme influence sur les fréquences moyennes et aussi sur la définition des graves, et souvent avec les embouts bien ajustés, il y a beaucoup moins de volume d’air qui passe à travers – et cela cache le très bon détails et réduit également l’impact des basses. Le fait est que vous ne le remarquerez pas immédiatement lorsque vous commencerez à utiliser les écouteurs Sennheiser IE 300. Mais vous manquerez immédiatement ces éléments plus fins d’une piste lorsque vous écoutez les mêmes choses sur des écouteurs qui ne sont pas aussi bien pensés. D’une certaine manière, c’est cette implémentation qui a également permis à Sennheiser le luxe d’un égaliseur un peu plus axé sur la basse et la voix.

Il y a juste quelque chose de très différent dans l’apparence du Sennheiser IE 300. La couleur est ce que je qualifierais le mieux de noir métallique. Ce n’est pas vraiment une nuance de noir sombre non plus. Et puis il y a ces taches éparpillées partout, dans ce qui ressemble à de l’or et de l’argent. Et si vous regardez de très près, et dans certaines conditions de lumière, vous en apercevrez même des bleus. Devenu assez habitué aux écouteurs sans fil au fil du temps, le passage à ces écouteurs IE 300 est un cours de recyclage très agréable pour le passé. Ceux-ci sont également beaucoup plus petits en comparaison, car contrairement aux écouteurs sans fil, aucune batterie ne prend de la place à l’intérieur des écouteurs. Le bourgeon droit a un anneau rouge et l’écouteur gauche a un anneau noir. Ce sont des câbles détachables avec Fidelity plaqué or avec des connecteurs MMCX et un câble de très haute qualité. La seule vraie critique que j’ai avec la qualité de construction du Sennheiser IE 300 concerne les crochets d’oreille qui nécessitent un certain effort pour obtenir l’ajustement parfait. Mais une fois qu’ils sont fixés, ils sont vraiment confortables à porter pendant de longues heures. En particulier avec les embouts en mousse à mémoire de forme. De plus, dans un monde où il y a de fortes chances que votre téléphone et votre tablette n’aient pas de prise casque 3,5 mm, Sennheiser ne propose aucun adaptateur pour l’adaptateur jack Lightning vers 3,5 mm d’Apple iPhone ou USB-C vers 3,5 mm d’un téléphone Android. adaptateur de prise casque — à ce prix, on s’attendrait à cette commodité prête à l’emploi.

Le dernier mot: vous dépensez de l’argent, la brillance est ce que vous obtenez

Les écouteurs filaires dans le monde des écouteurs sans fil semblent un peu hors de l’ordinaire maintenant, et dans le bon sens. Bien qu’il puisse être difficile pour vous d’expliquer à vos amis exactement pourquoi vous dépenseriez 29 990 Rs en écouteurs filaires alors que les écouteurs sans fil élégants coûtent encore moins cher. Mais le fait est que vous obtenez des écouteurs absolument parfaits qui offrent le type de son auquel les solutions sans fil auraient du mal. Les Sennheiser IE 300 sont bel et bien excellents, et offrent le design, le son et bien sûr le confort. Un peu du charme du vieux monde, un retour aux conventions, ce n’est pas vraiment une mauvaise chose. En particulier avec les écouteurs filaires Sennheiser IE 300.