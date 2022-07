Ne laissez pas Starbucks emporter nos toilettes publiques

Les villes américaines manquent particulièrement de toilettes publiques, et plutôt que de s’en occuper directement, les législateurs se sont contentés de laisser Starbucks et d’autres chaînes s’en charger. (Oui, j’ai dit devoir.)

Il y a 20 ans, l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a détourné la pression du public pour résoudre le problème des toilettes, en plaisantant en disant qu'”il y a suffisamment de Starbucks pour vous permettre d’utiliser la salle de bain”. (Puis il s’est attaqué au véritable fléau de Gotham connu sous le nom de Big Soda … mais c’est une diatribe pour un autre jour.)

Cela a été une solution imparfaite, au mieux, mais cela est sur le point de devenir beaucoup plus compliqué.

Voici l’affaire : Starbucks a fini d’être une toilette publique.

Le PDG par intérim de la société, Howard Schultz, a récemment déclaré que ses magasins pourraient devoir réévaluer la politique qui permet à quiconque, client ou non, d’utiliser la salle de bain. Mes collègues Nathaniel Meyersohn et Danielle Wiener-Bronner ont toute l’histoire ici.

Schultz a déclaré qu’il s’inquiétait pour la sécurité, et bien qu’il n’ait pas complètement renversé la politique, il semble s’inquiéter d’un problème croissant de “santé mentale” menaçant les employés de Starbucks. (En passant, je ne sais pas ce qu’il veut dire par ce commentaire sur la santé mentale, et il n’a donné aucun exemple. Je suppose que les employés de Starbucks sont juste légitimement fatigués de devoir nettoyer autant la salle de bain, et Schultz fait tout ce qu’il peut pour empêcher son personnel de se révolter et de former des syndicats. Quoi qu’il en soit, le fait est que, quel que soit le raisonnement, Starbucks a pleinement le droit de verrouiller les portes de ses toilettes quand et comme il le souhaite, et à moins que vous ne possédiez des actions, vous ne le faites pas. t avoir son mot à dire dans cette décision).

Depuis plus de 20 ans, Starbucks est de facto une salle de bain publique, en particulier dans les villes, et maintenant qu’il réévalue sa politique, il pourrait forcer le problème à revenir dans la sphère politique.

“La solution commerciale n’est vraiment pas une bonne solution… Aucune personne rationnelle ne voudrait que Starbucks paie pour les feux de circulation ou les lampadaires”, a déclaré Lezlie Lowe, auteur de “No Place to Go : How Public Toilets Fail our Private Needs”.

MES DEUX CENTIMES

Alors, voici une idée gratuite et non sollicitée pour M. Schultz et Co : Attendez, attendez une minute avant de partir et forcez-moi à dépenser cinq dollars pour une tasse de café trop torréfiée (ouais, je l’ai dit) juste pour que je puisse utiliser les toilettes chaque fois que je suis assez stupide pour faire des courses à Manhattan.

Je comprends – les salles de bain sont dégoûtantes, et personne ne veut penser à ce que leur barista doive passer du mousseur à lait au piston des toilettes en passant par la caisse enregistreuse et vice-versa.

Voici donc une idée : plutôt que de fermer les toilettes, faites-en la meilleure partie du magasin. Embauchez des préposés aux toilettes pour libérer les baristas du travail supplémentaire. Transformez vos toilettes tristes en palais, avec de multiples stands et des fleurs fraîches et des menthes et des bougies parfumées et les plus grands succès d’Enya jouant sur le système de haut-parleurs. Remplissez-les de ce joli papier toilette doux et installez cet éclairage flatteur que tous les influenceurs d’Instagram adorent.

Woah woah, Mme Morrow, nous ne pouvons pas nous le permettre, vous dites? Faux. Tu peux. Sera-ce cher? Oui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Buck-aroos, vous devez dépenser de l’argent pour gagner de l’argent. Starbucks est une marque solide, mais qu’avez-vous d’autre à part des stimulants légalement addictifs que vous vendez à une marge criminelle limite ?

Tout ce que je dis, c’est que vous pouvez prendre vos salles de bains actuelles, qui, d’après mon expérience, ont tout l’attrait esthétique du terminal de l’autorité portuaire, et en faire quelque chose dans lequel les gens veulent vraiment s’arrêter.

Et écoutez, je vous entends sur l’ensemble du discours “l’entreprise privée ne peut pas assumer tous les échecs du gouvernement”. Mais, par exemple, j’ai vécu à New York assez longtemps pour savoir qu’il ne faut même pas s’attendre aux améliorations les plus mineures de l’infrastructure de base de la ville – je ne peux pas tenir mon haleine vessie pour la ville de comprendre celui-ci.

NOMBRE DU JOUR : 3,9 MILLIARDS

Amazon achète One Medical, l’ultime société de soins de santé axée sur les bougies du millénaire, dans le cadre d’un accord entièrement en espèces évalué à environ 3,9 milliards de dollars.

Pour les non-initiés : One Medical est un service de soins primaires basé sur l’adhésion qui promet aux clients “un accès 24h/24 et 7j/7 à des soins virtuels”. Moyennant des frais annuels, vous avez accès à son site Web élégant où vous pouvez prendre rendez-vous pour des visites chez le médecin qui ont lieu soit sur Zoom, soit dans des bureaux lumineux qui semblent avoir été extraits d’un catalogue West Elm.

Pourquoi c’est important : Amazon double ses efforts en matière de soins de santé en tant qu’industrie prête à être perturbée. Elle a acquis PillPack, une pharmacie en ligne, en 2018, puis a lancé sa propre pharmacie numérique aux États-Unis. (Il a également essayé et échoué de s’associer à JPMorgan Chase et Berkshire Hathaway sur un projet visant à fournir des soins de santé meilleurs et moins chers… Il s’avère que c’est une chose très difficile à faire, et le projet a officiellement été abandonné l’année dernière) .

LES ROIS DU STREAM

Le prochain épisode de la saga Netflix va être difficile à regarder.

Voici l’affaire : après avoir perdu près d’un million de clients au dernier trimestre, Netflix doit trouver un plan de revenus durable pour satisfaire les investisseurs. Et, comme l’écrit mon collègue Frank Pallotta, cela impliquera de retirer certaines des choses qui ont fait de Netflix Netflix.

En d’autres termes, plaire à Wall Street va signifier irriter, ou du moins ennuyer, les clients.

Comment?

Tout d’abord, ajouter de la publicité qui interrompt votre frénésie “Ozark”.

C’est un énorme changement. Même aussi récemment qu’en 2019, Netflix a assuré aux actionnaires que le fait d’être sans publicité est “une partie profonde de notre proposition de marque”.

Coupé à trois ans plus tard, et la société mise sur un nouveau niveau d’abonnement qui sera moins cher pour les clients (yay) car il est soutenu par des publicités (boo).

Les abonnés auront le choix de rester sans publicité, mais ils paieront une prime pour cela, et cela semble moins un régal.

Ensuite, sévir contre le partage de compte.

Les jours du resquillage sont comptés.

Netflix expérimente déjà des fonctionnalités pour obliger les gens à payer un supplément pour partager leurs comptes.

RÉSULTAT INFÉRIEUR

Ces initiatives sont toutes cruciales pour les résultats de Netflix, mais elles minent également la bonne volonté que Netflix a construite avec les téléspectateurs qui apprécient depuis longtemps ses innovations – comme ses montres suggérées d’une précision effrayante, le bouton “sauter l’intro”, les listes de tendances, la fonction “shuffle” pour quand vous êtes débordé et que vous voulez juste que les bots choisissent quelque chose pour vous.

“La proposition originale du consommateur, qui était d’une valeur incroyablement grande, est maintenant en train de basculer”, a déclaré l’analyste des médias Michael Nathanson à Frank.

