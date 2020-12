(Opinion Bloomberg) – Il y a un an aujourd’hui, j’ai été libéré d’Iran en tant qu’otage américain lors d’un échange de prisonniers. Je suis allé à Téhéran en 2016 avec peu de connaissances sur sa réalité politique contemporaine. Après une épreuve de 40 mois dans la tristement célèbre prison d’Evin, j’ai quitté le pays en sachant durement que le régime iranien est obstinément hostile à l’Occident, en particulier aux États-Unis, et déteste la diplomatie.

Cette année, à l’approche de Thanksgiving, je n’ai pas pu m’empêcher de penser aux autres otages toujours détenus en Iran – au moins 11 ressortissants étrangers dont les noms sont connus du public. Huit d’entre eux sont en prison et trois autres sont assignés à résidence.

Deux jours avant Thanksgiving, j’ai appris que la condamnation à mort de mon codétenu, l’universitaire irano-suédois Ahmad Reza Djalali, avait été réactivée, apparemment un pari contre l’Europe avant le procès d’un diplomate iranien impliqué dans une attaque déjouée en 2018. Le La justice iranienne a informé l’avocat de Djalali que la condamnation serait exécutée très prochainement.

À la veille de Thanksgiving, la libération par l’Iran de la chercheuse australienne Kylie Moore-Gilbert a fait la une des journaux internationaux. Des images de presse ont montré que trois condamnés iraniens pour une tentative d’assassinat bâclée en Thaïlande sont arrivés à Téhéran, recevant l’accueil d’un héros par des responsables iraniens à l’aéroport au départ de Moore-Gilbert. Les médias australiens ont salué sa libération comme un «exploit diplomatique bien fait».

La scène de Moore-Gilbert qui attendait dans le salon VIP de l’aéroport Mehrabad de Téhéran m’a rappelé comment j’attendais moi-même avec impatience mon départ du pays à cet endroit même. Alors que je suis ravi de la voir rentrer chez elle, une question sombre se profile dans le contexte de la condamnation imminente de Djalali: pourquoi le régime iranien continue-t-il de prendre des étrangers en otage comme levier politique?

La réponse simple est que cette tactique fonctionne toujours. À partir de la crise des otages de l’ambassade américaine en 1979, le régime a inévitablement obtenu quelque chose en échange de la libération d’étrangers captifs, que ce soit une forme de gain financier, le rapatriement des prisonniers iraniens détenus à l’étranger ou d’autres concessions politiques de gouvernements étrangers. Inévitablement aussi, ces échanges ont été qualifiés de «diplomatie».

Mais lorsque les anciens otages sont renvoyés chez eux, le régime en arrête simplement de nouveaux pour reconstituer son stock de pions politiques. Le cercle vicieux se répète.

L’ironie ici est que la prise d’otages par le régime est en fait une manifestation de son orientation anti-diplomatique. La République islamique, depuis sa création en 1979, a constamment défié les normes internationales et a fréquemment rejeté l’utilisation de la diplomatie et du dialogue comme moyen d’atténuer ses différences avec d’autres pays.

C’est à cause de sa vision révolutionnaire et d’un sens unique d’orgueil sanctionné par Dieu. Aucun autre acteur étatique du monde contemporain n’a si fréquemment encouragé ou toléré la saisie et le saccage de représentations diplomatiques étrangères. Ce sont des violations flagrantes des principes diplomatiques les plus élémentaires, mais elles sont parfaitement justifiables dans la rhétorique du régime de «révolution» et de «répression de l’arrogance mondiale».

Le refus de l’Iran de s’entendre avec l’Occident et ses voisins s’est traduit par des sanctions toujours plus importantes et un isolement économique. Pour survivre, le régime recrute régulièrement des collaborateurs, offrant de belles récompenses financières pour blanchiment d’argent et contournement des sanctions. Il envoie également des agents à l’étranger pour assassiner des dissidents politiques et des ennemis étrangers, et pour mener des attaques terroristes.

Le régime s’est engagé à rapatrier les auteurs de ces activités illicites détenus à l’étranger, afin de garantir la confiance et la loyauté des collaborateurs et agents actuels et potentiels. Les rapatriés iraniens dans les récents échanges de prisonniers sont pour la plupart tombés dans cette catégorie. Mes interrogateurs à la prison d’Evin ont clairement indiqué que j’étais un pion pour l’échange de prisonniers: «Pour récupérer nos frères, nous ferons n’importe quoi!»

Les universitaires étrangers, les hommes d’affaires indépendants, les journalistes et parfois les touristes sont des cibles idéales pour la prise d’otages du régime, car ils sont relativement discrets et manquent de protection politique à l’intérieur de l’Iran. Il est facile de concocter des histoires contre eux pour la consommation de l’opinion publique nationale. Le régime n’a jamais convaincu les organismes internationaux indépendants de la validité des accusations portées contre des ressortissants étrangers.

Diverses branches des services de renseignement iraniens sont les principaux auteurs de cette entreprise. Bien qu’ils aient échoué abjectement à contrecarrer des attaques de grande envergure, des fuites de renseignements, des sabotages et des assassinats – plus récemment le meurtre du plus grand scientifique nucléaire du pays – ces agences, aidées par la justice, excellent dans la fabrication d’affaires de sécurité contre des étrangers. Gholamhossein Haidarifar, un de mes codétenus à Evin et aussi un ancien juge notoire qui a persécuté des affaires de sécurité, m’a dit un jour avec plaisir que pour ramener un agent iranien détenu en Arménie, une agence de renseignement a arrêté une équipe de tournage arménienne en train de tourner un film en Iran, pour un échange de prisonniers.

Les factions rivales du renseignement iranien ont des intérêts institutionnels et leurs agents chargés du dossier ont une motivation personnelle pour perpétuer la prise d’otages au détriment de l’image internationale de l’Iran et de l’intérêt national à long terme. La branche du renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique et le ministère du Renseignement se font concurrence pour le capital politique par le biais d’accords de prise d’otages et d’échange de prisonniers. Les agents chargés du dossier sont récompensés par des promotions et de l’argent.

Ce contexte est important pour comprendre le dernier appel du ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif à de nouveaux échanges de prisonniers. Il est inconcevable qu’un régime qui prend en otage des citoyens d’autres pays puisse être sincère dans ses démarches diplomatiques avec ces pays.

Si l’Iran souhaite vraiment la diplomatie, il peut faire preuve de bonne volonté en libérant sans condition au moins certains étrangers détenus sous de fausses accusations. Mais le régime, à l’aise dans son statut de paria international, poursuivra probablement ses activités illicites à l’étranger. Ceux qui enfreignent les lois étrangères en son nom se retrouveront derrière les barreaux à l’étranger et le régime continuera à prendre des otages pour permettre l’échange de prisonniers.

Pour arrêter la prise d’otages du régime iranien, la communauté internationale doit travailler ensemble. Premièrement, les auteurs doivent être tenus pour responsables. Les États occidentaux, y compris les États-Unis, l’Union européenne, la Grande-Bretagne, le Canada et l’Australie, devraient intensifier les sanctions ciblées – en utilisant la législation Magnitsky lorsque cela est possible – contre les entités et les individus iraniens impliqués dans la prise d’otages. Ces nations devraient forger un accord multilatéral pour faire des efforts concertés contre toute prise d’otages parrainée par l’État, en particulier celle de l’Iran. Ils devraient exiger du régime, comme condition préalable à tout accord politique futur, qu’il libère tous les otages et renonce à la prise d’otages à l’avenir. Personne d’autre ne devrait avoir à vivre l’épreuve que j’ai endurée.

Wang Xiyue est titulaire d’un doctorat. candidat en histoire à l’Université de Princeton et nouveau membre Jeane Kirkpatrick à l’American Enterprise Institute à Washington. Il a été emprisonné en Iran du 7 août 2016 au 7 décembre 2019.

