Un argument principal contre l’achat du prochain Pliage de pixels est le fait qu’il s’agit d’un produit de « première génération » de Google, ce qui, pour une raison quelconque, signifie pour certaines personnes qu’il aura une myriade de problèmes. Franchement, pour autant d’exemples que quelqu’un peut fournir où un produit Google de première génération a eu des problèmes majeurs, je peux fournir autant, sinon plus, d’exemples d’un produit de première génération fabriqué par Google qui fonctionne bien. Le fait est que radier immédiatement un appareil, en particulier le premier appareil pliable de Google en raison de ce que je prétends être un raisonnement infondé, est ridicule. Dire que c’est trop cher et passer à autre chose, ce serait tout à fait justifiable.

N’agissons pas non plus comme si Google n’avait aucune expérience dans la fabrication et la prise en charge d’un appareil pliable. Oui, le Pixel Fold est le premier véritable téléphone pliable de Google qu’ils produisent, mais il y a maintenant beaucoup, beaucoup de pliables sur le marché qui fonctionnent sous Android et vous ne pouvez pas honnêtement penser que Google n’utilise pas les leçons apprises d’autres marques telles que Samsung. , OPPO et Motorola/Lenovo.

Comme exemples, le Pixel Fold est lancé avec un indice IP, quelque chose que le premier Galaxy Z Fold n’avait pas, le système de caméra arrière est détaillé pour être absolument incroyable, ce que Samsung ne peut toujours pas revendiquer même pour son dernier Galaxy Z Fold 4, et le Pixel Fold ne commence pas non plus à 2 000 $. Comme je l’ai dit, Google est déjà positionné pour un meilleur produit de première génération grâce aux années de travail de Samsung et d’autres. C’est le fait.

Naturellement, parce que j’ai écrit ceci, le Pixel Fold finira par être le buste le plus bogué de tous les téléphones, mais si nous vivions dans une réalité où l’univers n’est pas là pour me prouver constamment le contraire, le Pixel Fold sera un sacrément bon téléphone, quel que soit le coût de 1700 $. Ce n’est pas moi qui suis un fanboy de Google non plus. C’est moi, un consommateur comme vous en fin de compte, réalisant que Google a 13 ans d’expérience dans la fabrication de matériel et a très certainement les ressources pour réussir celui-ci. Je suis un optimiste à la fin de la journée, et franchement, je veux voir les ennemis devenir fous.

Est-ce que je m’attends à ce que ce message incite quelqu’un à dépenser 1 700 $ pour un téléphone ? Non, votre décision est probablement déjà prise, mais j’espère que cela remettra en question toutes les idées préconçues sur Google et les produits de première génération. Étiqueter Pixel Fold comme « première génération » ne semble pas exact dans ce cas.