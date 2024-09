Ne laissez pas les blagues sur le lubrifiant vous distraire des accusations contre Sean « Diddy » Combs

Il faut que tout le monde arrête de parler de lubrifiant. Tout de suite.

L’arrestation du magnat de la musique Sean « Diddy » Combs n’est pas liée aux 1 000 bouteilles d’huile et de lubrifiant pour bébé découvertes lors des raids de mars dans ses propriétés de Los Angeles et de Miami ; il s’agit d’allégations d’abus physiques et sexuels coordonnés et documentés.

Il ne s’agit pas des soirées aux noms astucieux de « Freak Offs » ; il s’agit d’une prétendue coercition systématique, de menaces et de trafic de plusieurs femmes sur plusieurs années.

Il ne s’agit même pas de Diddy, ou du moins pas juste Diddy ; il s’agit des centaines de personnes qui l’ont aidé, des milliers qui ont fermé les yeux et de la culture qui, une fois de plus, a permis que le traitement brutal des femmes et des hommes reste un « secret de polichinelle » pendant des années, tant que l’auteur est riche, célèbre et suffisamment puissant.

Mais bien sûr, faisons des blagues sur tout ce lubrifiant.

Mardi, un jour après l’arrestation de Combs à New York, les procureurs fédéraux ont rendu public l’acte d’accusation de 14 pages dans lequel Combs est accusé de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution. Une grande partie de l’acte se concentre sur les « Freak Offs » de Combs, dans lesquels, selon les procureurs, Combs et ses associés ont attiré des victimes féminines en leur promettant une relation amoureuse et/ou un soutien professionnel, en s’assurant de leur participation « notamment en leur obtenant et en leur distribuant des stupéfiants, en contrôlant leur carrière, en tirant parti de son soutien financier et en menaçant de le couper, et en utilisant l’intimidation et la violence. » (Combs a plaidé non coupable des accusations et restera en détention en attendant son procès.)

L’acte d’accusation dépeint la superstar du hip-hop non seulement comme un homme ayant un comportement abusif envers les femmes, mais aussi, avec l’accusation de racket, comme le chef d’une organisation qui commettait régulièrement des actes illégaux.

En outre, il détaille les preuves obtenues au cours de l’enquête fédérale qui a conduit à son arrestation et à sa mise en accusation, qui comprenaient des stupéfiants, des fusils et des munitions AR-15, des appareils contenant des vidéos de « Freak Offs » et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant.

Sans surprise, c’est l’huile pour bébé et le lubrifiant, plutôt que les stupéfiants, les AR-15 ou, vous savez, les crimes horribles présumés, qui ont immédiatement attiré l’attention du public, en particulier sur les réseaux sociaux, où « Johnson & Johnson » a immédiatement commencé à devenir tendance.

« Je suis ici en bonne compagnie avec [Drew Barrymore]a écrit le rappeur 50 Cent mardi, « et je n’ai pas 1 000 bouteilles de lubrifiant à la maison. » Même les animateurs de « The View » ont évoqué le lubrifiant dans leur discussion sur l’acte d’accusation, Whoopi Goldberg et Alyssa Farah Griffin riant en rappelant au public que la possession de lubrifiant n’est pas un crime.

Mais comme l’a rapidement souligné Sunny Hostin, l’experte juridique de l’émission, cela pourrait être la preuve d’un tel fait – et pas seulement des « Freak Offs », qui, comme décrit dans l’acte d’accusation, impliquaient que Combs utilisait « la force, les menaces de force et la coercition pour amener les victimes à se livrer à des actes sexuels prolongés avec des travailleurs du sexe masculins », distribuant « une variété de substances contrôlées aux victimes, en partie pour les garder obéissantes et conformes » et enregistrant des actes sexuels sans autorisation.

Le fait que l’excès de lubrifiant soit plus visible que les témoignages de nombreuses femmes sur les abus sexuels et physiques de Combs ne fait que souligner le problème plus vaste. Sept ans après #MeToo, de nombreuses femmes restent réticentes à parler des abus qu’elles ont subis de la part des riches et des puissants, et celles qui le font constatent souvent que le public, au lieu d’être plus sensible, est devenu insensible et même plus sceptique, en particulier envers celles qui n’ont pas de « reçus », y compris de vidéos. Et l’incapacité à quitter une situation ou une relation abusive est encore trop souvent assimilée à un consentement.

L’année dernière, quatre femmes, dont la petite amie de longue date de Combs, Casandra « Cassie » Ventura, ont intenté des poursuites dans lesquelles elles accusaient Combs d’avoir abusé d’elles sexuellement et physiquement ; le producteur Rodney « Lil Rod » Jones a également intenté une action similaire. Combs a nié toutes les allégations, suggérant que les plaignantes cherchaient à gagner de l’argent (lui et Ventura ont trouvé un arrangement à l’amiable) jusqu’au début de l’année, lorsque CNN a publié une vidéo de 2016 dans laquelle il a violemment agressé Ventura dans le couloir d’un hôtel. Combs s’est alors excusé, affirmant qu’il avait suivi une thérapie et une cure de désintoxication.

Après l’arrestation de Combs, les médias sociaux et traditionnels ont été remplis de gens expliquant que son comportement présumé était un « secret de polichinelle » — et comme l’ont montré bien trop souvent les cas d’Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein et d’autres prédateurs du mouvement #MeToo, « secret de polichinelle » est un code qui signifie « si vous êtes suffisamment riche et puissant, vous pouvez vous en tirer avec n’importe quoi ».

Mais en lisant l’acte d’accusation de Combs et en voyant les gens commencer à répertorier tous les « signaux d’alarme » qui ont été émis à son sujet pendant des années, il était difficile de ne pas penser à Gisèle Pélicot. Pendant des semaines, le monde a regardé avec horreur et admiration Pélicot assister au procès de son ex-mari, Dominique, qui a avoué mardi l’avoir droguée et violée pendant des années, et des dizaines d’hommes accusés de l’avoir violée à son invitation.

Comment, nous nous demandons, tant d’hommes, en apparence si ordinaires, ont-ils pu commettre un tel crime ? Comment d’autres, qui ont pu voir mais n’ont pas répondu à l’invitation de Dominique Pélicot sur le forum de discussion, ont-ils pu garder le silence ? Pourquoi personne n’a-t-il appelé la police ?

Comme pour les crimes présumés dans l’affaire Pélicot, les accusations contre Combs portent sur des événements qui, selon les procureurs, se sont étalés sur des décennies et auraient impliqué de nombreuses personnes, y compris des employés de Combs – d’où les accusations de racket. Combs est également accusé d’avoir utilisé des accords de confidentialité comme une arme (un autre élément familier des affaires #MeToo), mais personne impliqué dans les efforts considérables qu’il a fallu pour organiser les « Freak Offs » décrits dans l’acte d’accusation n’a envisagé de rompre son silence ou de passer un appel anonyme à la police ?

Comme l’a détaillé un article du Times plus tôt cette année, Combs s’est longtemps présenté comme un hors-la-loi devenu un homme vertueux – après tout, sa société phare s’appelle Bad Boy Entertainment. Personnage emblématique qui a contribué à faire du hip-hop une force culturelle, il est un homme riche et puissant qui, jusqu’à la récente accumulation de poursuites pour agression sexuelle, a toujours réussi à se sortir d’affaire.

Comme dans le cas de Weinstein, son succès (et son agressivité) ont dépassé les rumeurs ; comme dans le cas d’Epstein, on se demande si Combs nommera d’autres participants aux prétendus « Freak Offs » et si ces noms lui offriront un quelconque moyen de pression pour combattre les nouvelles accusations.

Comme l’ont prouvé Weinstein, Epstein et bien d’autres, notre culture a souvent du mal à accepter le fait que des gens drôles, généreux ou capables de créer de grandes œuvres d’art puissent aussi être des monstres aux proportions épiques. Et prétendre que de telles contradictions n’existent pas, alors que toutes les preuves historiques prouvent le contraire, nous rend également un peu monstrueux.

Il est naturel de plaisanter sur les 1 000 contenants de lubrifiant — c’est une sacrée quantité de lubrifiant — mais cela ne devrait pas remplacer ou détourner l’attention de ce que les accusations prétendent réellement : qu’un homme riche et puissant a utilisé son entreprise et plusieurs de ses employés pour droguer, agresser, brutaliser, menacer, kidnapper et exploiter systématiquement des gens pendant des années et appeler cela une « fête ». Il n’y a rien de drôle là-dedans.