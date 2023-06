Ne laissez pas le sous-type de cancer du sein guider le choix de la mastectomie, disent les médecins

Les personnes qui sont candidates au BCS peuvent choisir la mastectomie pour un certain nombre de raisons. Certains peuvent ne pas vouloir subir de rayonnement, et certains peuvent vouloir une apparence plus symétrique. D’autres peuvent craindre que le cancer ne réapparaisse et pensent que l’ablation du sein est le meilleur pari.

Certaines preuves montrent que les personnes atteintes d’un cancer du sein à un stade précoce peuvent opter pour la mastectomie parce qu’elles savent qu’elles peuvent subir une chirurgie de reconstruction mammaire.

Il y a des cas où la mastectomie est préférable, mais cela dépend généralement de facteurs tels que la taille de la tumeur, le nombre de tumeurs que vous avez et si vous avez eu un cancer du sein dans le passé.

La décision de subir une mastectomie est « complexe et en couches », explique Mehra Golshan, MD, directrice clinique du Center for Breast Cancer du Smilow Cancer Hospital et du Yale Cancer Center. Cela nécessite une prise de décision partagée entre le patient et le fournisseur, explique Golshan, qui n’a pas participé à l’étude.

« Il y a des femmes qui doivent absolument subir une mastectomie. Cependant, la plupart sont éligibles pour l’une ou l’autre chirurgie », déclare Golshan.