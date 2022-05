Ne laissez pas l’autoroute 401 mourir. Voici une solution abordable aux problèmes de circulation de Toronto

Il y aura près d’un million de personnes de plus qui vivront à Toronto dans 30 ans. Bien avant cela, l’autoroute 401 au cœur de la RGT deviendra tellement bondée de voitures et de camions qu’elle deviendra presque inutilisable pendant une grande partie de la journée. La concurrence pour l’espace routier sera brutale.

Le gouvernement progressiste-conservateur de l’Ontario n’a aucune idée de comment maintenir la circulation sur l’autoroute. Il semble que les partis libéral, néo-démocrate ou vert qui se présentent aux élections générales de 2022 en Ontario sur « l’abordabilité », même si les embouteillages routiers sont un énorme problème d’abordabilité pour l’économie et les gens ordinaires, ne le font pas non plus. L’Ontario ne peut pas se permettre de laisser la 401 s’arrêter.

Le gouvernement PC s’est engagé à augmenter considérablement la capacité des véhicules motorisés sur l’autoroute 401 entre les autoroutes 427 et 404 — un rêve impossible de 23 kilomètres qui nécessiterait de doubler l’autoroute, d’ajouter des dizaines de bretelles d’accès et de sortie et d’acheter d’innombrables propriétés privées le long de l’autoroute. C’est une non-solution des années 1950 qui aggravera la congestion en ajoutant à l’écrasement des voitures dans les rues de la ville. C’est un gaspillage d’argent.

Malheureusement, le train léger sur rail Eglinton Crosstown qui sera bientôt ouvert ne sauvera pas la 401 ; c’est trop au sud pour aider beaucoup. Le TLR de Finch West sera trop éloigné des principales destinations. Il est prévu de prolonger de sept kilomètres la ligne de métro Sheppard de 5,5 kilomètres, mais la demande de déplacement s’étend sur plus de 70 kilomètres.

Rien ne sauvera l’autoroute 401 tant qu’il n’y aura pas une solution de transport en commun rapide qui réponde à l’ampleur du problème. Cela coûtera des milliards, mais il n’y a pas moyen de contourner cela – il doit y avoir une ligne de secours pour la 401.

La voici : une seule ligne de transport en commun rapide transfrontalière est-ouest de 60 kilomètres traversant la moitié nord de Toronto, la majeure partie dans le corridor de l’autoroute 401. Parce que le tunnelage serait trop coûteux, cette ligne de transport en commun rapide “401RT” et ses stations peuvent être construites à un prix abordable au-dessus de l’autoroute, avec des déviations vers des destinations hors route clés telles que l’aéroport Pearson et son immense zone d’emploi, la station de métro Yorkdale, le centre-ville de Scarborough. et le centre-ville de Pickering, et tunnelisé vers et depuis le métro Sheppard à proximité.

Les connexions avec d’autres services de transport en commun seraient sans précédent – la ligne 1 du métro à Yonge et à Yorkdale, le métro de Scarborough, jusqu’à quatre gares GO Rail en cours de route, le TLR d’Eglinton West, le Mississauga Transitway et plus de 25 lignes d’autobus qui se croisent. . Il serait également relié à une ligne Ontario prolongée jusqu’à au moins l’avenue Sheppard, et qui sera élevée au-dessus de certaines parties du chemin Don Mills.

La 401RT ne manquerait pas d’achalandage ; 1 300 000 personnes vivent dans le nord de Toronto et plus de 300 000 emplois se trouvent à proximité de l’autoroute, et ces chiffres vont augmenter. Parmi les 1 700 000 personnes (avant la pandémie) dans des véhicules non commerciaux qui utilisent quotidiennement la 401 entre la rue Hurontario et le centre-ville de Pickering, beaucoup en ont assez de la frustration et des dépenses liées à la conduite, et accueilleraient favorablement une alternative de transport en commun qui serait rapide et confortable.

L’effet décongestionnant du 401RT serait énorme et se ferait sentir dans tout Toronto — autoroutes, rues de la ville, presque partout. Les coûts de congestion, comptés en milliards de dollars par an, chuteraient de façon spectaculaire.

Aucun obstacle technique ne s’oppose à la construction du 401RT. Ossatures en acier, conceptions de stations simples, changements d’élévation et de direction. C’est essentiellement une question d’argent, et de décider de le faire. Sa construction pourrait coûter 22 milliards de dollars, le gouvernement fédéral en finançant un tiers. Mais c’est en fait bon marché – cela peut coûter au ménage moyen de Toronto seulement 32 cents par jour pour la part de l’Ontario, une fois que le 401RT sera pleinement opérationnel dans quelques années. C’est tellement abordable que c’est inabordable ne pas faire.

En fin de compte, sans 401RT, l’autoroute 401 meurt d’étranglement dans 15 ou 20 ans. Malheureusement, les partis politiques de l’Ontario semblent vouloir laisser faire cela.

