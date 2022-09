Ne laissez pas l’augmentation des factures vous empêcher de tenir tête à Poutine – si l’Ukraine tombe, Vlad prendra d’assaut l’Europe, prévient Zelensky

Le PRÉSIDENT Volodymyr Zelensky a gravement mis en garde contre le risque d’une guerre mondiale totale si l’Occident ne résiste pas à l’agression de Poutine.

Le dirigeant ukrainien, 44 ans, a déclaré que la menace d’une guerre meurtrière se répandant en Europe est “incomparable” à une crise énergétique à court terme.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Crédit : Zuma Press

Le président russe Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine en février Crédit : Reuters

Zelensky a rencontré le Premier ministre Boris Johnson le mois dernier Crédit : PA

Zelensky a exhorté les dirigeants mondiaux à ne pas laisser la crise du coût de la vie provoquée par la pression russe sur l’approvisionnement énergétique les empêcher de tenir tête à Poutine.

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a déclaré que pendant que les Britanniques comptaient les centimes sur leurs comptes bancaires, l’Ukraine comptait les corps alors que la guerre faisait rage.

Une impasse sur les exportations de gaz et de pétrole russes s’est intensifiée la semaine dernière alors que Moscou s’est engagé à maintenir fermé son principal gazoduc vers l’Allemagne et que les pays du G7 ont annoncé un plafonnement prévu des prix des exportations de pétrole russe.

La lutte énergétique est une retombée de l’invasion de l’Ukraine par Poutine qui a duré six mois, soulignant le fossé profond entre Moscou et l’Occident alors que l’Europe se prépare aux froids mois d’hiver à venir.

Zelensky a admis que tenir tête à la Russie serait “douloureux” – mais a ajouté : “Si vous n’êtes pas prêt à perdre quelque chose, vous aurez des risques encore plus graves à affronter”.

Le père de deux enfants a également averti qu’un “miracle” était nécessaire pour arrêter l’armageddon nucléaire dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe alors que de violents combats se poursuivent sur le site.

S’adressant au Sunday Times, Zelensky a déclaré que les troupes de Poutine pourraient prendre d’assaut l’Europe si les dirigeants mondiaux faiblissaient dans leur soutien à l’Ukraine face à la crise du coût de la vie.

“Je pense que la société mondiale devrait avoir peur de cette fatigue”, a-t-il déclaré.

“Ils devraient avoir peur que les Ukrainiens soient plus faibles, que nous ne puissions pas rester forts parce que la Russie continuerait définitivement.

“Ils iraient en Pologne et dans les pays baltes. Et ils doivent analyser ce qui va se passer… que feraient les pays de l’Otan ?

“Il y aurait une guerre à part entière sur le continent européen.

“Nous parlons d’une guerre mondiale. Donc, dans la situation actuelle, la résilience de l’Ukraine est importante pour le monde.

“La communauté mondiale ne peut pas se permettre de perdre.”

Et l’épouse de Zelensky, Olena, a déclaré que si le reste de l’Europe a été plongé dans une crise énergétique, l’Ukraine est toujours à la pointe des attaques russes.

“Je comprends que la situation est très difficile”, a-t-elle déclaré à la BBC.

“Mais je rappelle qu’au moment de l’épidémie de Covid, et c’est toujours d’actualité, quand il y avait des hausses de prix, l’Ukraine était également touchée.

“Les prix augmentent également en Ukraine. Mais en plus, nos gens se font tuer.

“Ainsi, lorsque vous commencez à compter des sous sur votre compte bancaire ou dans votre poche, nous faisons de même et comptons nos victimes.”

Les paroles de Zelenska font écho à l’un des derniers messages de Boris Johnson au milieu de sombres avertissements concernant la flambée des factures d’énergie cet hiver pour les Britanniques.

Lors de sa dernière visite à Kyiv en tant que Premier ministre le mois dernier, le Premier ministre a déclaré: “Si nous payons nos factures d’énergie pour les maux de Vladimir Poutine, le peuple ukrainien paie dans son sang.”

Zelensky a affirmé que Poutine suivait les traces d’Adolf Hitler – et a supplié les dirigeants mondiaux de ne pas sous-estimer le Kremlin.

Il a déclaré: “Depuis la Biélorussie, ils utilisent les mêmes itinéraires et directions que l’Allemagne nazie.

“Maintenant, certains dirigeants européens, qui pourraient penser que la Russie ne bombardera pas leur pays, qui pourraient être rassurés par cela ? Vous ne pouvez pas dire que cela n’arrivera pas.

« Il y a dix ans, qui aurait dit que la Russie torturerait des gens et violerait des femmes ? C’est impossible à penser, c’est inimaginable. Mais maintenant, c’est le cas.

“Vous ne devriez pas faire confiance à l’avenir. Vous devez vous attaquer aux problèmes maintenant.”

L’appel passionné de Zelensky intervient au milieu de violents combats dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

La détérioration des conditions au milieu des bombardements constants a fait craindre une catastrophe radioactive.

La compagnie nucléaire d’État ukrainienne a déclaré qu’un seul des six réacteurs de Zaporizhzhia restait en service et que la centrale s’appuyait sur une ligne de réserve pour alimenter le réseau ukrainien.

Zelensky a déclaré qu’un “miracle” était nécessaire pour éviter une catastrophe sur le site.

Et il veut que les forces militaires des deux côtés se retirent en raison de la menace croissante qui pèse sur les réacteurs.

Il a dit : “Cela détruirait tout, non seulement en Ukraine mais en Europe. Nous avons besoin d’une sorte de miracle.”

Moscou a blâmé les sanctions occidentales et les problèmes techniques pour les perturbations énergétiques – tandis que les pays européens ont accusé la Russie de militariser les approvisionnements dans le cadre de son invasion militaire.

Kyiv et Moscou ont échangé des accusations concernant des attaques contre l’usine de Zaporizhzhia, qui est toujours exploitée par des travailleurs ukrainiens.

Une mission de l’AIEA a visité la centrale jeudi et certains experts y sont restés avant la publication d’un rapport de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations unies dans les prochains jours.

Les inspecteurs ont déclaré qu’un réacteur produisait toujours de l’électricité “pour le refroidissement et d’autres fonctions de sécurité essentielles sur le site et pour les ménages, les usines et autres via le réseau”.

L’usine a déclaré que le cinquième réacteur avait été éteint “en raison des bombardements constants des forces d’occupation russes”.