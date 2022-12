Ne laissez pas la réunion de la Fed masquer les opportunités d’investissement

Vendredi, Jim Cramer de CNBC a conseillé aux investisseurs de garder les yeux ouverts sur les chances d’améliorer leurs portefeuilles la semaine prochaine.

“Ces gros chiffres macro et ces réunions importantes de la Fed sont un frein – je le sais. Ils masquent les opportunités réelles. Je veux que vous gardiez les yeux ouverts pour les idées et que vous ne soyez pas aveuglé par le [Federal Reserve] lumière », dit-il.

Les actions ont chuté pour terminer la semaine en baisse vendredi, ébranlées par les inquiétudes des investisseurs concernant une éventuelle récession. Deux événements économiques clés auront lieu la semaine prochaine, notamment la publication du rapport sur l’indice des prix à la consommation de novembre et la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

Wall Street s’attend à ce que la Fed relève ses taux d’intérêt de 50 points de base.

“Nous avons besoin d’un indice des prix à la consommation plus froid, la Fed n’augmentant les taux d’intérêt que de 50 points de base et disant ensuite qu’elle prendra un certain temps pour évaluer la situation avant de se resserrer à nouveau”, a déclaré Cramer.

Il a également présenté en avant-première la liste des revenus de la semaine prochaine. Toutes les estimations de revenus et de revenus sont une gracieuseté de FactSet.

Lundi : Coupa Software, Oracle

Logiciel Coupa

Publication des résultats du troisième trimestre 2023 à 16 h 03 HE ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 17 cents

Revenus prévus : 252 millions de dollars

Cramer a prédit que le titre chuterait si l’entreprise ne privilégiait pas la rentabilité à la croissance.

Oracle

Publication des résultats du T2 2023 à 16 h HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 1,17 $

Revenus projetés : 11,95 milliards de dollars

“A 16 fois les gains, je ne vois tout simplement pas combien il y a à perdre”, a-t-il déclaré.

Mardi: Eli Lily

Appel d’orientation 2023 à 9 h HE

Les investisseurs qui ne possèdent pas déjà des actions d’Eli Lilly devraient attendre pour acheter après l’appel, a conseillé Cramer.

Mercredi: Lennar

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 16h30 HE ; conférence téléphonique le jeudi à 11 h HE

BPA projeté : 4,88 $

Chiffre d’affaires prévisionnel : 9,98 milliards de dollars

Il a prédit que la société annoncerait probablement un trimestre “formidable”, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour la bataille de la Fed contre l’inflation.

Jeudi: Adobe

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 3,50 $

Revenus projetés : 4,53 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il était trop tôt pour acheter des actions d’Adobe.

Vendredi : Restaurants Darden, Accenture

Restaurants Dard

Publication des résultats du deuxième trimestre 2023 à 7 h HE ; conférence téléphonique à 8 h 30 HE

BPA projeté : 1,43 $

Revenus projetés : 2,43 milliards de dollars

La société annoncera probablement un trimestre solide, a-t-il prédit.

Accenture

Publication des résultats du premier trimestre 2023 à 6 h 45 HE ; conférence téléphonique à 8 h HE

BPA projeté : 2,92 $

Revenus projetés : 15,58 milliards de dollars

“Si vous pensez, comme moi, que les entreprises vont réduire la numérisation à l’avenir afin d’essayer d’économiser de l’argent, vous voudrez peut-être éviter Accenture”, a déclaré Cramer.

Avis de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’Eli Lilly.