Ne laissez pas la Grande-Bretagne se laisser entraîner par des syndicats qui se chamaillent

GRÈVES, grèves et encore des grèves.

Si vous espériez un retour à la normalité pour la nouvelle année, ne retenez pas votre souffle.

Alors que les grèves se poursuivent dans la nouvelle année, elles vont détruire l’économie Crédit : Alamy

C’est une préoccupation particulière pour le gouvernement après l’année des trois premiers ministres du parti conservateur Crédit : Getty

Alors que les grèves se poursuivent cette semaine et continuent de frustrer de larges pans du pays, le gouvernement de Rishi Sunak est sur le point de dévoiler une législation sur le “niveau de service minimum” dans les industries clés pour limiter les effets désastreux de l’action revendicative.

Les grèves sont en effet une catastrophe. En décembre, les grèves des chemins de fer ont coûté au seul secteur hôtelier du Royaume-Uni environ 1,5 milliard de livres sterling, selon l’organisme commercial UKHospitality.

Quant au reste de l’économie ? Les dégâts doivent être encore pires.

Pour tout gouvernement, les grèves en cours sont un casse-tête.

Mais pour les conservateurs en particulier, qui ont vu trois premiers ministres lors de la dernière législature, quatre chanceliers différents en un peu plus de trois mois et un premier ministre qui a survécu à une laitue, les grèves sont un cauchemar.

Ce chaos ne peut pas continuer.

C’est pour cette raison que Rishi espère que l’application de niveaux de service minimaux dans six secteurs, dont les services de santé, les chemins de fer, l’éducation, les pompiers et la sécurité des frontières, empêchera le pays de s’effondrer.

Si cette législation est adoptée, les grèves seront considérées comme illégales si les syndicats refusent de fournir le niveau minimum convenu.

Cela permettrait également aux employeurs de poursuivre les syndicats et aux membres des syndicats qui refusaient de travailler dans le cadre de l’exigence de service minimum d’être licenciés.

Les suspects habituels sont furieux. Beaucoup à gauche ont déjà commencé à accuser le gouvernement de violer les droits de l’homme.

Le patron d’Aslef, Mick Whelan, est allé jusqu’à dire qu’une telle législation pourrait conduire à “des conflits plus longs et une forme d’action différente”.

Comme pour la plupart des choses en politique, cela ne se fera certainement pas sans combat.

Néanmoins, je suis d’accord avec Rishi. J’ai ouvertement soutenu le droit de grève des gens.

Avec la crise actuelle du coût de la vie, qui pourrait reprocher aux gens de vouloir obtenir des salaires plus élevés ?

Et le droit d’un individu de retirer son travail est essentiel dans une société libre.

Mais c’est aussi le droit d’un employeur de licencier un employé qui refuse de travailler. Les syndicats ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux.

Il convient également de noter les effets d’entraînement de l’action revendicative sur d’autres industries – du traiteur dont le personnel ne peut pas se rendre à un événement en raison de grèves ferroviaires, à l’entreprise locale dont les livraisons sont retardées en raison de grèves postales.

Tout le monde souffre – et c’est injuste.

Il y a une nette différence entre un individu qui retire son travail et des syndicats qui s’unissent pour mettre à genoux des industries entières.

Et c’est précisément ce qui se passe.

Agir comme des hommes de main

Mis à part le fait que, curieusement, tant de dates de grève syndicale coïncident, la réalité est que certains syndicats agissent davantage comme des hommes de main plutôt que dans l’intérêt de leurs membres.

Prenez les grévistes du rail. Il est tout simplement immoral pour les patrons syndicaux de convaincre leurs membres que négocier avec succès contre tout licenciement ou restructuration du personnel est une possibilité réaliste, dans une industrie qui a connu une baisse massive du favoritisme à cause de la FMH.

Alors que des gens comme Mick Lynch sont assis sur des salaires confortables, leurs membres syndiqués sacrifient leurs salaires dans le faux espoir qu’ils peuvent résister à toute forme de changements commerciaux.

Les syndicats mettent en danger les emplois de leurs travailleurs avec ce comportement irresponsable.

J’aimerais que ce projet de loi aille plus loin. Jusqu’à présent, le gouvernement a abandonné son intention d’interdire catégoriquement aux travailleurs du NHS, en particulier aux ambulanciers paramédicaux, de faire grève en raison de problèmes juridiques.

Mais le gouvernement devrait se préoccuper davantage de protéger le grand public, plutôt que d’accepter les revendications de quelques syndicats puissants.

Il est révolu le temps où un seul coup de sifflet a vu des millions de personnes se mettre en grève et paralyser le pays.

Alors que la Grande-Bretagne entre en récession, il n’y a aucun sens à laisser le pays entier être entraîné vers le bas pour le bien de quelques syndicats qui se chamaillent.

EPARGNEZ-MOI LA PAROLE

Les conseils du NHS aux personnes qui ne se sentent pas bien de porter un couvre-visage ont certainement rallié les troupes.

Comme sur des roulettes, les suspects habituels ont lancé le cri de guerre illogique au signal de la vertu pour savoir qui peut le mieux se museler.

C’est bien si vous voulez ramener des masques pour la politique des gestes – laissez-nous tranquilles

Il existe très peu de preuves suggérant que les masques faciaux ont joué un rôle important dans le contrôle de la propagation de Covid.

Cela est en grande partie dû au fait que la plupart des gens portaient les mauvais masques, les portaient de manière incorrecte ou avaient simplement peu d’utilité pour un chiffon sale avec des sangles.

Quoi qu’il en soit, cela permettait toujours aux gens de se sentir en sécurité.

De toute évidence, le retour aux masques relève davantage de la politique du geste que d’un triomphe de la raison.

Et ça me va. Tout ce que je demande, c’est qu’on me laisse tranquille. Je ne suis pas intéressé à être prêché par des gens qui ne jurent que par des masques avec le même zèle que des hacks mystiques qui jurent que l’ail est un répulsif contre les vampires.

S’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, laissez-moi tranquille.

LE ROYAUME-UNI N’EST PAS OK, KEIR ?

SI le discours entraînant du plan en cinq points de Rishi Sunak n’a pas inspiré un zèle fervent pour l’avenir de ce pays, alors le Starmer-Tron 3 000 du Parti travailliste a certainement fait l’affaire.

J’ai trouvé le discours du Nouvel An de Keir Starmer tout simplement émouvant. J’en ai encore les larmes aux yeux rien que d’y penser.

Après avoir rechargé ses batteries, configuré un générateur de platitude et s’être assuré que tous ses circuits étaient correctement câblés, Sir Keir s’est lancé dans un baratin totalement imprévisible sur une “économie plus juste, plus verte et dynamique”.

Bien sûr, aucun discours travailliste ne serait complet sans une référence rapide au Brexit – avec Sir Kier embrassant le slogan «reprenez le contrôle».

Sauf que, dans ce cas, le contrôle qu’il voulait dire visait à accélérer la dissolution du Royaume-Uni.

Parce qu’aucun discours de leader travailliste n’est complet sans menacer l’intégrité de l’Union.

Nouvel an, nouveau ricanement à des goûts de toi et moi

Les dépenses consacrées aux résolutions du Nouvel An sont toujours fascinantes à observer.

Chaque mois de janvier, nous assistons à une augmentation des abonnements aux salles de sport et des achats de style de vie par des personnes qui ont profité d’un mois de décembre sale.

Equinox, la société de fitness préférée des Kardashian, choisit de snober ceux qui prennent des résolutions Crédit : Pierre Snaps

Les gens veulent toujours être en meilleure forme, en meilleure santé et plus en phase avec eux-mêmes.

J’ai été coupable de cela, en commandant un kit de test génétique 23andme pour mieux comprendre ma “déesse supérieure”.

Cependant, certaines marques n’apprécient pas le coup de pouce financier momentané.

La société de fitness de luxe Equinox a annoncé qu’elle ne laisserait pas les gens s’inscrire le 1er janvier parce qu’elle ne voulait pas “soutenir la nouvelle année, le mouvement nouveau moi qui se produit chaque janvier”.

La firme américaine, fréquentée par les lapins de gym d’Hollywood (à la Kardashians), ne s’intéresse qu’aux personnes qui se poussent chaque jour.

Naturellement, il a eu un contrecoup après avoir dit aux clients potentiels de “prendre vos résolutions ailleurs”.

Si ce peu de marketing de génie n’amène pas tous les accros du fitness dans la cour, je ne sais pas ce qui le fera.

LE SITE N’EST PLUS TOON

RIEN ne dit la liberté d’expression comme l’interdiction des images satiriques d’un président en exercice.

Cette folie s’est produite au pays des libres – les bons vieux États-Unis d’A.

Rien de tel que Facebook dans le bon vieux pays du libre qui bloque une caricature politique sur le président en exercice

Facebook a été critiqué pour avoir bloqué une publicité d’un dessin animé se moquant de Joe Biden.

Le géant des médias sociaux a refusé d’approuver l’édition de cette semaine du Spectator, qui comportait le titre Six More Years, mais montrait M. Biden ne tenant que cinq doigts.

À la décharge de Facebook, il n’y a rien de drôle à propos d’un président si sénile qu’il a du mal à enchaîner les phrases.

Facebook insiste sur le fait que l’annonce a été soumise dans le mauvais sens, et c’est pourquoi elle a été bloquée.

Mais certains se demanderont encore pourquoi Facebook n’a pas exprimé le même zèle pour interdire les publicités se moquant de Trump, Boris et Liz Truss.

Votre supposition est aussi bonne que la mienne.

CROQUÉ DU DÉJEUNER

Les pratiques de travail à domicile ont certainement stimulé les villes locales et les rues principales des villages.

Mais pour les grandes villes et les centres-villes, moins de navetteurs et d’employés de bureau leur ont nui commercialement.

Le passage au travail à domicile signifie qu’il y a moins de personnes qui se rendent chez Greggs pour un rouleau de saucisses végétaliennes au déjeuner Crédit : Alamy

Il est révolu le temps où l’administrateur typique pouvait entrer dans un Greggs local pour un steak au four ou un rouleau de saucisse végétalien (dégoûtant).

Maintenant, le déjeuner typique est un amalgame aléatoire de produits comestibles du réfrigérateur.

Depuis que les restrictions de Covid ont été assouplies, la poursuite du travail hybride a signifié moins d’argent pour les grands centres-villes et plus pour votre magasin du coin local.

Il est peu probable que les choses reviennent un jour à la normale d’avant la pandémie.

En attendant, le gouvernement doit trouver un moyen d’amener la rue principale aux gens avant que davantage de centres-villes ne continuent de s’effondrer sous nos yeux.