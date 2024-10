Ne laissez pas Halloween effrayer votre vision des chauves-souris

Par le personnel du Times Chronicle

À l’approche des festivités d’Halloween, les programmes communautaires de chauves-souris de la Colombie-Britannique encouragent tout le monde à apprendre un ou deux faits sur les 15 espèces de chauves-souris qui vivent dans la province.

« Les images d’Halloween de chauves-souris effrayantes et de vampires suceurs de sang sont populaires, mais elles ont également créé de la peur et des idées fausses sur ces animaux importants », explique le Community Bat Program.

La Semaine internationale des chauves-souris se déroule du 24 au 31 octobre et le CBP souligne que c’est le moment idéal pour briser certains mythes sur les chauves-souris.

Les chauves-souris de la Colombie-Britannique sont d’importants prédateurs d’insectes, dévorant de nombreux insectes considérés comme nuisibles à nos industries forestières et agricoles. Cela en fait un élément important de notre économie, car ils fournissent des millions de dollars en lutte naturelle contre les nuisibles.

« Organisez une fête de la semaine des chauves-souris ou un autre événement spécial pour susciter l’intérêt des autres pour les chauves-souris », explique Paula Rodriguez de la Vega, coordonnatrice du programme communautaire sur les chauves-souris de l’Okanagan.

« Vous pouvez proposer des jeux ou des quiz sur le thème des chauves-souris, un concours de costumes, ainsi que des aliments et des boissons en forme de papillons de nuit, de moustiques ou d’autres insectes, car c’est ce que nos chauves-souris mangent ici – tout ce qui met en valeur nos incroyables chauves-souris ! » Plus d’idées peuvent être trouvées sur bcbats.ca ou batweek.org.

« La plupart des chauves-souris en Colombie-Britannique n’ont qu’un seul petit par femelle en été et elles font face à de nombreuses menaces pour survivre », explique Rodriguez de la Vega.

La survie des chauves-souris est également menacée par le syndrome du museau blanc, une maladie qui a tué des millions de chauves-souris dans l’est de l’Amérique du Nord. Elle est causée par un champignon qui les attaque en hiver lorsqu’ils hibernent mais n’affecte pas les personnes ni les autres animaux.

« Les gens peuvent nous aider à surveiller les populations de chauves-souris en surveillant leur activité hivernale ou leurs morts. Si vous en trouvez une, signalez-la », explique Rodriguez de la Vega qui met également en garde de ne jamais toucher une chauve-souris à mains nues ni de permettre à vos animaux de compagnie d’y entrer en contact.

Le Okanagan Community Bat Program travaille avec des biologistes du gouvernement de la Colombie-Britannique pour collecter et tester les chauves-souris mortes afin de détecter le syndrome du museau blanc. On ne l’a pas encore trouvé en Colombie-Britannique, mais on le trouve en Alberta et juste au sud de la Colombie-Britannique, dans la région de Seattle. Les chauves-souris mortes peuvent être signalées en ligne à bcbats.caappelez le 1-855-922-2287, poste 2287. 13, ou email [email protected].

La Semaine des chauves-souris marque également la période de l’année où les chauves-souris disparaissent de nos quartiers, jusqu’au retour des températures plus chaudes au printemps. En tant qu’insectivores, nos chauves-souris de Colombie-Britannique doivent quitter leurs gîtes d’été et migrer ou hiberner pour survivre à l’hiver.

Cette absence signifie que c’est le moment de l’année pour faire des rénovations domiciliaires que vous avez retardées en raison de la présence de chauves-souris. Vous pouvez nettoyer et réparer un nichoir à chauves-souris, ou effectuer un travail d’exclusion respectueux des chauves-souris, sans déranger ni blesser les chauves-souris.

Les BC Community Bat Programs fournissent des informations et promeuvent l’intendance et la science citoyenne en partenariat avec le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique et financés par l’Habitat Conservation Trust Foundation, la Forest Enhancement Society of BC, l’Habitat Stewardship Program, le South Okanagan Conservation Fund, le Parks Enhancement Fund, et l’association communautaire Kaleden.

Pour plus d’informations, visitez bcbats.ca ou sur Facebook sous Got Bats ? Projet communautaire sur les chauves-souris de la Colombie-Britannique.