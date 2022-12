Ne laissez pas ces 3 mythes sur le crédit vous coûter de l’argent alors que les taux d’intérêt augmentent

Les pointages de crédit jouent un rôle clé dans votre vie financière. De manière générale, plus votre pointage de crédit est élevé, mieux vous êtes lorsqu’il s’agit d’obtenir un prêt.

Et pourtant, de nombreux Américains commettent les mêmes erreurs courantes avec le crédit, mettant en péril leur futur bien-être financier. Alors que les taux d’intérêt augmentent au rythme annuel le plus rapide de tous les temps, les enjeux de l’année à venir sont encore plus importants.

Voici quelques-uns des mythes les plus courants sur les cartes de crédit et les cotes de crédit et comment les éviter à l’avenir.