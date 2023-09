Ne laissez pas Apple vous distraire avec ses nouveaux produits neutres en CO2

Mardi, Apple a annoncé ce qu’elle appelle son tout premier produit neutre en carbone. produits au cours de sa Événement Esprit d’aventure ce mardi.

Apple a expliqué qu’elle était en mesure de réduire les émissions de matériaux et le transport dans production en ayant des fournisseurs passer aux énergies renouvelables. La société a également annoncé qu’elle je n’utilise plus de cuir dans ses nouveaux bracelets pour Apple Watches ou pour les coques de téléphone en raison de l’empreinte carbone élevée de l’industrie bovine. Plutôt, l’entreprise utilise un matériau composé à près de 70 % de contenu recyclé qu’elle appelle FineWoven.

Leur message de durabilité était accompagné d’un sketch dans lequel Les employés et PDG d’Apple, Tim Cook, expliquentné à Octavia Spencer, qui joue Mère Natureque le l’entreprise est sur la bonne voie pour que tous ses produits soient neutres en carbone d’ici 2030.

Statut 2030 | Mère Nature | Pomme

Mais il s’avère qu’avoir un environnement totalement neutre en carbone le produit dépend de la combinaison d’articles achetés. « Certaines combinaisons de boîtiers et de bracelets de l’Apple Watch Series 9, de l’Apple Watch Ultra™ 2 et de l’Apple Watch SE® sont les tout premiers produits Apple neutres en carbone », a déclaré communiqué de presse sur les produits expliqués. C’est formidable qu’une entreprise multinationale s’efforce de réduire ses émissions, mais les grandes entreprises doivent être tenues pour responsables à des normes plus élevées qui vont au-delà de l’achat de la bonne combinaison de choses. L’objectif principal d’Apple est la neutralité carbone d’ici 2030 – cela devrait être la mesure la plus importante par laquelle nous jugeons l’entreprise.

D’un côté, Apple va définitivement dans la bonne direction pour atteindre cet objectif. Selon les données de l’entreprise Rapport de développement durable 2023, Apple a produit environ 20,6 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2022. À peine une demi-décennie plus tôt, en 2018, l’entreprise avait produit 25,2 tonnes de dioxyde de carbone. L’entreprise a également associé la réduction des émissions globales à des programmes de crédits carbone qui éliminent le CO2. de l’atmosphère en restaurant les environnements des prairies et des zones humides du monde entier. « Ce n’est qu’après qu’Apple aura considérablement réduit les émissions de ses produits que l’entreprise appliquera des crédits carbone de haute qualité issus de projets basés sur la nature pour les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées ou réduites avec les solutions existantes », a déclaré Apple. dans un rapport.

Selon le Commission géologique des États-Unis, les zones humides sont en réalité un formidable outil de séquestration du carbone. La restauration et la protection de ces zones humides contre l’érosion et la perte de végétation pourraient renforcer les méthodes de séquestration naturelle. Cependant, ces projets dans lesquels Apple investit doivent être permanent afin d’affirmer que le projet a effectivement supprimé les émissions de carbone de l’atmosphère, selon le Conseil de défense des ressources naturelles.

Apple travaille également au développement d’outils d’IA qui pourraient rivaliser avec des options comme OpenAI ou ChatGPT, Bloomberg signalé en juillet. S’ils sont développés et largement utilisés, les outils chatbot pourraient augmenter la consommation d’eau d’Apple. Des données récentes ont révélé que d’autres grandes entreprises technologiques ont utilisé des quantités alarmantes d’eau pour refroidir les centres de données.. Données de Microsoft dernier rapport sur le développement durable a souligné que la consommation d’eau du géant du logiciel a augmenté de plus d’un tiers entre 2021 et 2022, alors que l’entreprise investissait massivement dans ses capacités d’IA et planifiait de nouvelles technologies liées à l’IA. centres de données. Entraîner l’apprentissage automatique demande également beaucoup d’énergie. des modèles. UN rapport publié en avril par l’Institut de Stanford pour l’intelligence artificielle centrée sur l’humain, a expliqué comment l’énergie nécessaire pour former des modèles comme GPT-3 d’OpenAI est suffisant pour alimenter une maison moyenne aux États-Unis pour des centaines d’années.

Apple a déployé de nombreuses actions pour rendre ses produits et ses opérations de plus en plus durables. Mais les entreprises souvent changer de tactique ou décider de retarder les échéances en matière de durabilité. Tout le monde, des consommateurs à les chiens de garde ont pour garder un œil sur les entreprises, bien après qu’une entreprise ait publié un communiqué de presse bien formulé sur la réduction des émissions créées par ses produits.

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport climatique du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet le plantes envahissantes que vous devriez déchirer en lambeaux.