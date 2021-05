«  Ne la revendique pas comme mes merveilleuses femmes ‘

L’actrice de Wonder Woman et star hollywoodienne Gal Gadot, originaire d’Israël, s’est rendue mercredi sur Twitter pour publier un message sur le conflit israélo-palestinien qui, selon elle, concernerait l’unité et la paix entre les deux nations au milieu de la violence qui a de nouveau éclaté dans la région. Mais au lieu de cela, le tweet de Gadot a été reçu avec une telle réaction que l’actrice a arrêté de commenter son message et a juste laissé le tweet là-bas. Les critiques et les partisans palestiniens ont accusé l’actrice d’utiliser sa position comme une «propagande» pour Israël et leurs tentatives de «nettoyage ethnique».

Gadot, qui est un ancien soldat des Forces de défense israéliennes, a lancé un message de solidarité avec son pays qui a provoqué la colère d’une grande partie d’internautes qui l’ont accusée de propager l’agenda d’Israël contre la Palestine.

Gadot a écrit: «Mon cœur se brise. Mon pays est en guerre. Je m’inquiète pour ma famille, mes amis. Je m’inquiète pour mon peuple. C’est un cercle vicieux qui dure depuis trop longtemps. Israël mérite de vivre comme une nation libre et sûre. Nos voisins méritent la même chose. «

«Je prie pour les victimes et leurs familles. Je prie pour que cette hostilité inimaginable prenne fin, je prie pour que nos dirigeants trouvent la solution afin que nous puissions vivre côte à côte dans la paix. Je prie pour des jours meilleurs », a-t-elle conclu dans le tweet.

Mais les internautes s’en sont pris à l’actrice, l’accusant d’être sourde et de ne pas voir la vraie image derrière les affrontements.

Pourquoi ces types de tweet sont-ils tombés sur ma chronologie? Hé madame, vous vous trompez. Israël n’est pas en «guerre» avec la Palestine mais «votre pays» l’a commencé en premier. Vous ne pouvez même pas dire le mot «Palestiniens» sur votre tweet. MDR. Elle fait toujours des déclarations contradictoires.#Palestine libre https://t.co/vkZjCvDame– – FAKHIRAH – (@ Fakhirah_21) 13 mai 2021

Peut-être que les Israélites devraient arrêter de voler le territoire palestinien, ou mieux encore, rendre la terre? Peut-être alors il y aurait la paix, @GalGadot? https://t.co/HOMZ7tMDy6– Richard Vickery (@richard_vickery) 12 mai 2021

J’ai grandi en adorant Wonder Women et j’étais si heureux de la voir à l’écran, cela m’a montré à quel point une femme pouvait être puissante. Maintenant, elle m’a montré qu’ils peuvent aussi être des méchants. Je ne la revendique plus comme mes Wonder Women🖕🏽 https://t.co/QSwTMU9Ln9– cette salope (@talkingtoomuchh) 12 mai 2021

Votre pays n’est pas en guerre. Israël commet des crimes contre l’humanité. C’EST UN NETTOYAGE ETHNIQUE, et il n’y a clairement pas besoin d’une éducation pour le savoir. https://t.co/EUlsQMRnAQ– aly (@liliwritesss_) 13 mai 2021

« nos voisins méritent la même chose » vraiment? alors qui a commencé toute cette première fille? votre pays. vous vous inquiétez de qui a fait tout cela. vous voulez que votre pays soit sûr et paisible, mais vous dérangez un pays qui est sacré pour les musulmans. vraiment gal? https://t.co/0ggvPLoajs– fin de ligne (@zeywithf) 13 mai 2021

@GalGadot Je suis tellement contente de ne jamais regarder ou de regarder aucun de vos films !!! Je suis surpris que vous ayez même le droit d’avoir un compte Twitter avec autant d’ignorance! https://t.co/1KoIuzSqTL– Mohamad Jayyusi (@JayyusiMohamad) 13 mai 2021

Au milieu de toutes les barbes à Gadot, quelques-uns ont convenu que l’actrice tweetait en effet pour la paix et que la réaction contre elle était injustifiée.

Internet est en colère contre Gal Gadot parce qu’elle est une ancienne combattante de Tsahal, dans laquelle tous les Israéliens sont tenus de servir pendant au moins deux ans, et a eu l’audace de partager un message réconfortant pour la paix dans le conflit. . https://t.co/UZuIn3QNx5 – Greg Price (@ greg_price11) 12 mai 2021

Depuis des semaines, les manifestants palestiniens et la police israélienne s’affrontent quotidiennement dans et autour de la vieille ville de Jérusalem, qui abrite de grands sites religieux sacrés pour les juifs, les chrétiens et les musulmans et l’épicentre émotionnel du conflit au Moyen-Orient. Lundi, des affrontements ont eu lieu dans et autour de la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville. Le conflit israélo-palestinien a commencé après l’occupation militaire israélienne des territoires palestiniens lors de la guerre des Six jours de 1967.

