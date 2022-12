“Ne jamais lâcher prise”: Kate Winslet se penche enfin sur la tristement célèbre débâcle de la porte du “Titanic”

Les fans du Titanic ne lâcheront jamais le tristement célèbre débat sur la porte – et Kate Winslet a finalement donné sa réponse définitive quant à savoir si Jack et Rose auraient pu tenir à la porte.

“Je ne sais pas”, a plaisanté Winslet lors de son apparition sur le podcast Happy Sad Confused. “C’est la réponse, c’est que je ne sais pas.”

Winslet a abordé la question que les fans se posent depuis longtemps depuis la sortie du film classique en 1997. Le débat fait spécifiquement référence à la scène culminante entre les deux personnages titulaires du film, Rose et Jack, après le naufrage du navire.

Winslet, qui fait actuellement la promotion de son nouveau film “Avatar”, a vu un extrait d’une interview que la co-star du Titanic, Leonardo DiCaprio, avait faite plus tôt tout en étant également sur le podcast dans lequel on lui a posé la même question.

“Je n’ai pas de commentaire”, a plaisanté DiCaprio alors que l’actrice Margot Robbie soutenait l’idée que la débâcle de la porte est, en fait, “la plus grande controverse”.

“En fait, je ne crois pas que nous aurions survécu si nous avions tous les deux franchi cette porte”, a déclaré Winslet après avoir réfléchi à la réponse. “Je pense qu’il aurait pu rentrer mais ça aurait basculé et ça n’aurait pas été une idée durable.”

Winslet a déclaré qu’elle avait une bonne connaissance de l’eau, participant à divers sports nautiques avec son mari, Edward Abel Smith. L’actrice a évoqué ses expériences de paddle, de surf et de kitesurf tout en réfléchissant à sa réponse finale au débat sur la porte du Titanic.

“Alors, vous l’avez entendu ici pour la première fois”, a déclaré Winslet sur le podcast. “Oui, il aurait pu tenir sur cette porte mais elle ne serait pas restée à flot.”

Le réalisateur de “Titanic”, James Cameron, a également partagé ses deux cents sur la question la semaine dernière avec le Toronto Sun, affirmant qu’ils avaient mené “une étude scientifique” pour déchiffrer si Rose et Jack pouvaient tous les deux tenir à la porte.

“Nous avons pris deux cascadeurs qui avaient la même masse corporelle que Kate et Leo et nous avons mis des capteurs partout sur eux et à l’intérieur d’eux et nous les avons mis dans de l’eau glacée et nous avons testé pour voir s’ils auraient pu survivre grâce à une variété de méthodes et le La réponse était qu’ils n’auraient pas pu survivre tous les deux. Un seul pourrait survivre”, a déclaré Cameron, qui fait également la promotion du film “Avatar”.

Le réalisateur a également déclaré qu’une émission spéciale serait publiée en février sur “l’analyse médico-légale” et le radeau reproduit utilisé pour déterminer avec certitude qu’un seul personnage aurait pu tenir sur la porte.

“Non, il avait besoin de mourir. C’est comme Roméo et Juliette. C’est un film sur l’amour, le sacrifice et la mortalité. L’amour se mesure par le sacrifice”, a déclaré Cameron.