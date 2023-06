Ne jamais abandonner l’attitude derrière le succès d’Uttam Singh au hockey

L’adversité a tiré le meilleur parti du capitaine de l’équipe indienne de hockey junior Uttam Singh, qui a bravé des années de négligence et de pauvreté, mais n’a pas perdu l’espoir de briller enfin et de faire sourire ses parents.

Issu d’une famille modeste, Uttam a grandi dans le district de Karampur dans l’Uttar Pradesh, avant de déménager à la Ludhiana Hockey Academy pour poursuivre sa passion pour le jeu.

« Ma famille vivait dans une maison faite de boue et d’argile jusqu’en 2019, nous vivions une vie très basique et ce n’est qu’une fois que j’ai déménagé à l’auberge, j’ai eu le privilège d’avoir un ventilateur et une glacière dans ma chambre d’auberge, » Uttam a déclaré sur Hockey te Charcha – une série de podcasts lancée par Hockey India.

« Mes parents avaient l’habitude de dormir sans de telles installations et cela ne me convenait pas. Je voulais que mes amis aient également les meilleures commodités et je savais qu’une carrière dans le hockey changerait mon destin », a déclaré le skipper de l’équipe vainqueur de la Coupe d’Asie junior.

«Les temps difficiles ne faisaient que commencer, j’avais l’impression d’avoir pris la mauvaise décision de rester au hockey alors que je n’étais pas sélectionné dans l’équipe junior même après avoir passé une décennie à jouer au hockey. Jouer les championnats nationaux juniors pour UP en 2017 n’était pas suffisant non plus pour justifier l’appel d’une équipe indienne.

« Mais je ne me suis jamais découragé pour le bien de mes parents, tout ce que j’avais à faire était de mieux performer aux prochains championnats nationaux », a-t-il ajouté.

Uttam a finalement fait irruption dans l’équipe masculine junior indienne en 2019 grâce à sa performance aux championnats nationaux de Hockey India pour Air India et a depuis lors mené l’équipe nationale à une première place à la Sultan of Johor Cup et plus récemment au Junior. Coupe d’Asie Hommes.

« Sachant ce que mes parents et moi avons dû affronter, je sais que je ne dois jamais prendre d’avance sur moi-même et en même temps, je ne veux jamais m’installer. Ce n’est que le début, je veux accomplir beaucoup plus », a-t-il déclaré.

La mission de la Coupe d’Asie accomplie, l’accent de l’Uttam s’est maintenant déplacé vers la Coupe du monde junior qui se tiendra à Kuala Lumpur du 5 au 16 décembre.

« Notre entraîneur dit qu’il veut que la victoire devienne une habitude pour nous, nos exploits doivent continuer après les victoires de la Coupe du Sultan de Johor et de la Coupe d’Asie Junior, nous nous concentrons désormais entièrement sur la Coupe du Monde Junior.

« Les attentes pour gagner à la Coupe du monde junior sont réalistes, elles sont basées sur nos performances précédentes. Nous jouons aussi régulièrement avec l’équipe masculine senior de hockey et les matchs sont serrés le plus souvent. Donc, nous savons que le potentiel est là, nous devons nous peaufiner et être à la hauteur des attentes », a-t-il déclaré.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)