Ne huez pas les Russes, la légende du hockey exhorte les fans

Dominik Hasek a demandé aux fans de hockey tchèques de respecter les stars russes de la LNH

L’icône du hockey tchèque Dominik Hasek a exhorté les fans à ne pas huer les joueurs russes de la LNH avant le match des Global Series de vendredi entre les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville à Prague.

L’ancienne star de la LNH Hasek, qui est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du sport et qui a joué pendant plusieurs saisons aux États-Unis, s’est farouchement opposé à l’admission de joueurs de hockey russes en République tchèque au milieu de diverses restrictions imposées sur les stars et les équipes sportives russes après le début de l’opération militaire en Ukraine au début de cette année.

Hasek, 57 ans, avait précédemment fait pression pour que les joueurs russes représentant les deux équipes de la LNH soient interdits d’entrée par le ministère tchèque des Affaires étrangères, et a affirmé aux médias tchèques que leur permettre de jouer à Prague favoriserait ce qu’il appelle une situation injuste en Ukraine. .

Chaque équipe de la LNH qui s’est rendue à Prague compte un joueur russe sur sa liste principale. Yakov Trenin représente Nashville, tandis qu’Alexander Barabanov s’avère pour San Jose. Un troisième, Evgeny Svechnikov, est à l’essai avec les Sharks. On ne sait pas combien de membres du contingent russe se rendront sur la glace vendredi.

Même si Hasek et le ministère tchèque des Affaires étrangères ont ouvertement exprimé leur opposition aux stars russes du hockey apparaissant à Prague, les joueurs du pays ont finalement été autorisés pour les matchs des 7 et 8 octobre, apparemment parce qu’ils détenaient des visas Schengen existants qui ne pouvaient pas être révoqués.

Hasek a maintenant demandé aux fans de hockey tchèques de diriger toute dissidence contre la hiérarchie politique russe ou la LNH, et non contre les joueurs individuels lorsqu’ils se rendent sur la glace à Prague.

“Le match de la LNH aura lieu à Prague demain», a-t-il écrit sur Twitter jeudi soir.

“[The NHL] ne respecte pas la décision de notre [Ministry of Foreign Affairs] et apparemment les joueurs russes joueront.

“Ces joueurs ne sont pas à blâmer. Ne les huez pas. Toute la responsabilité de cette publicité de la guerre russe incombe à la direction de la LNH.”

Il ajouta: “La LNH assumera toutes les conséquences de cette décision. Ils ont encore 1 jour pour changer de position.”

La LNH, cependant, a été ferme dans sa position en refusant de sanctionner ses nombreux joueurs russes.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré plus tôt cette année que les joueurs russes représentent la ligue et leurs équipes et devraient être à l’abri des accusations politiques.

Ils “jouent dans la LNH pour leur équipe de la LNH pour les fans de la LNH,” il a dit.

Après deux matchs à Prague vendredi et samedi, les Global Series se rendront en Finlande en novembre pour d’autres rencontres.