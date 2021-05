Ne gaspillez pas l’espace sous votre escalier.

Trouver des moyens intelligents d’utiliser un espace auparavant inutilisé dans votre maison est toujours une idée intelligente – et cela n’a jamais été aussi tendance que maintenant, alors que beaucoup d’entre eux passent plus de temps que jamais à la maison.

L’un des domaines pour lesquels les propriétaires et les concepteurs trouvent des utilisations créatives est l’espace sous l’escalier. Que vous choisissiez de vous attaquer vous-même à ce projet ou de faire appel à un professionnel, «L’espace sous l’escalier est un joyau caché», déclare Nicole White, présidente et designer principale de Nicole White Designs à Miami. Des espaces de rangement et des postes de travail rationalisés aux coins de boue et aux salles d’eau, cet espace a le potentiel de devenir un coin confortable et convoité de votre maison – surtout si vous gardez à l’esprit les éléments suivants.

Nettoyage de printemps:5 conseils pour le nettoyage de printemps cette année (puisque le coronavirus vous a mis en quarantaine à la maison, de toute façon)

Avant que tu commences

Ne commencez pas à balancer ce marteau pour le moment, prévient White, qui dit que vous ne devriez jamais supposer que l’espace existe. « Il pourrait y avoir de la plomberie ou des systèmes électriques (sous vos escaliers), alors ne vous contentez pas de détruire les murs. » En fait, si vous avez une salle de bain en haut de vos escaliers, il est très probable que vous ayez de la plomberie dans cette zone – ce qui peut être une bonne chose si vous souhaitez transformer l’espace en salle d’eau. Vous pourrez peut-être puiser dans cette plomberie existante, mais vous devrez entreprendre le processus de démolition avec soin.

Si votre maison a un escalier en dessous de votre escalier principal, vous ne pourrez peut-être pas faire grand-chose avec cet espace, dit Ben Herzog, directeur chez Ben Herzog Architect, PC, à Brooklyn, NY Au moins, non sans un peu de travail supplémentaire. «Si vous pouvez déplacer cet escalier inférieur ou l’éliminer, il existe de nombreuses options», dit-il, bien qu’il recommande de réfléchir longuement et sérieusement avant de supprimer complètement un escalier inférieur au cas où vous (ou un acheteur potentiel) auriez besoin d’accéder à votre sous-sol en l’avenir.

Votre premier instinct peut être de placer un placard à manteau dans l’espace, mais tenez compte des besoins de votre famille pour décider de ce qui fonctionnera le mieux, dit White, qui convertit son placard sous les escaliers en espace de travail / café et bar à vin. «COVID nous a tous appris à purger, alors pensez-y», dit-elle. « Avez-vous vraiment besoin d’un placard là-bas, ou préférez-vous avoir un poste de travail maintenant que vous travaillez à domicile? »

Vous pouvez vous retrouver avec un peu moins de hauteur que prévu une fois que vous avez pris en compte la structure des escaliers au-dessus et le plafond en dessous de cette structure, dit Herzog. Mais, en même temps, vous pourriez être surpris par le peu d’espace dont vous avez besoin pour quelque chose comme une salle d’eau. «Un conseil de pro est que vous pouvez facilement localiser les toilettes du côté« bas »sous les escaliers, car vous n’avez besoin que d’environ 5 pieds de hauteur pour le mur derrière les toilettes», dit-il.

White est également un grand fan de l’ajout d’une salle d’eau, notant que c’est un investissement solide si l’espace et le budget le permettent. «Vous ne perdrez jamais de valeur en ajoutant une salle de bain à la maison», dit-elle.

Spectacles de relooking à la maison:Les 7 meilleures émissions HGTV disponibles en streaming, classées

Faire le vôtre

Bien que le stockage caché et les salles d’eau soient des choix populaires – et sont généralement bénéfiques pour la revente – vous n’avez pas besoin de vous limiter à ce que vous avez vu dans les magazines.

«C’est ta maison. Fais ce que tu veux. J’adorerais entrer et être surpris – non seulement du fait que vous utilisez l’espace, mais aussi de la façon dont vous l’utilisez », déclare White. «J’adore être dramatique dans un petit espace, donc si vous aimez l’imprimé léopard, l’imprimé léopard sur ce mur. Mettez du papier peint, des carreaux, des étagères. Si un bâton de strip-tease sous les escaliers peut être amusant pour vous, faites-le! » En utilisant l’espace pour refléter vos intérêts, vous pouvez laisser briller votre personnalité. Apportez une platine vinyle et des disques vinyles pour créer un petit spot musical, faites une petite station de bibliothèque et utilisez des matériaux et des surfaces qui vous parlent.

Avec la bonne planification – et peut-être un peu d’aide professionnelle – cela peut être une alcôve intéressante et intime pour une personne, dit Herzog. «Il n’est pas nécessaire que ce soit une cellule de type Harry Potter», ajoute-t-il. «Un bureau ou une méridienne personnalisée, un coin lecture ou une salle de jeux peuvent être une utilisation très soignée de cet espace.»