«Ne gaspillez pas le vaccin! Après une confusion précoce, les experts disent qu’il est toujours préférable d’utiliser des coups restants plutôt que de les lancer.

Lorsque le déploiement du vaccin COVID-19 a commencé, il ne semblait pas y avoir de bonnes réponses sur ce qu’il fallait faire avec les doses restantes. Les vaccins ont été punis pour avoir donné des injections en violation des listes de priorité, tandis que les cliniques craintives ont été condamnées pour avoir jeté des doses.

«Au début, la question était: ‘Est-ce que la ligne rouge absolue que vous ne jetez pas une dose? Ou est-ce que la ligne rouge que vous ne la donnez pas à la mauvaise personne?’», A déclaré le Dr Matthew Zahn, médecin directeur de la division d’épidémiologie du comté d’Orange en Californie.

Des lignes directrices fédérales existaient mais n’étaient pas largement mises en avant. Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention a publié des directives appelant à «une approche flexible» du vaccin, en particulier lorsqu’il risque de ne pas être utilisé.

L’ancien chirurgien général Jerome Adams a tweeté s’il s’agissait de choisir entre le gaspillage de vaccin ou le retrait des groupes prioritaires, la bonne action était de mettre le vaccin dans les armes.

Cependant, les États n’ont pas toujours adopté ou communiqué cela aux vaccinateurs de leur région, a déclaré le Dr Kelly Moore, directeur adjoint de la Coalition d’action pour l’immunisation à but non lucratif.

Dans certains cas, les administrateurs semblaient trop s’inquiéter de l’optique et de ce qui pourrait sembler être des inégalités ou du favoritisme lorsque les vaccins étaient extrêmement rares, a déclaré Zahn.

Dix semaines après le début de l’effort de vaccination aux États-Unis, la plupart des hôpitaux, des cliniques et des centres de vaccination ont maintenant des protocoles et des systèmes en place pour s’assurer que chaque dernière dose est utilisée.

«La règle n ° 1 est que les vaccins ne peuvent pas être gaspillés», a déclaré Zahn, membre de l’Infectious Diseases Society of America. « Ayez un plan raisonnable pour essayer de bonne foi d’atteindre les personnes les plus éligibles, mais ne gaspillez pas le vaccin! »

« Quelque part là-dedans, le vaccin a été sur-promis »: comment le processus de vaccination COVID-19 est devenu chaotique et déroutant

Certains ont adopté cette approche depuis le début.

«Nous avons toujours pris la position que chaque dose est une vie, donc nous n’avons jamais jeté une dose», a déclaré Alan Harris, le directeur des urgences du comté de Seminole en Floride.

Ce n’est pas parce que c’est la bonne chose à faire que c’est facile. S’assurer que chaque dernière dose est utilisée nécessite un travail de fond, a déclaré Harris.

Tous les mardis et vendredis, son personnel appelle la centaine de maisons de retraite et de résidences-services du comté pour savoir si de nouveaux résidents ou du personnel doivent être vaccinés.

Ils établissent une liste, puis, s’il reste des doses d’une clinique de vaccination, les membres du personnel commencent à passer des appels.

«Quand ils reçoivent cet appel téléphonique, c’est un plaisir de l’autre côté du téléphone», a déclaré Harris.

Controverses sur la livraison des vaccins

L’approcheest un contraste frappant avec les cas où les vaccinateurs ont été censurés pour avoir administré des doses restantes avant de maltraiter qui ils pouvaient trouver.

Un cas notoire impliquait le Dr Hasan Gokal à Houston. Il a été accusé d’avoir volé un flacon de vaccin du district de santé publique du comté de Harris le 29 décembre parce qu’il a donné des doses inutilisées qui auraient été gaspillées à ses amis et à sa famille.

Il a déposé des documents indiquant ce qu’il avait fait et a été rapidement renvoyé et accusé de vol. Les accusations ont par la suite été rejetées.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a initialement menacé les prestataires de soins de santé d’une amende d’un million de dollars et de la perte de leurs licences s’ils vaccinent quelqu’un qui n’était pas éligible. Cela a été rappelé à la suite de rapports selon lesquels des cliniques jetaient des doses plutôt que de les donner à des personnes qui pourraient ne pas correspondre au profil d’admissibilité.

Le Massachusetts est franc à propos du «gaspillage de vaccins», comme on l’appelle. Il met à disposition un graphique en ligne montrant le vaccin COVID-19 jeté, qui dans presque tous les cas était jeté en raison de problèmes de stockage ou de livraison qui laissent les doses devenir trop chaudes pendant trop longtemps.

Les directives d’allocation des vaccins de l’État demandent spécifiquement que tous lesutilisé, même si cela signifie descendre dans la liste d’admissibilité.

«Dans les rares cas où vous avez un vaccin COVID-19 qui expirera et que vous n’avez personne dans les groupes prioritaires actuels à vacciner, vous pouvez utiliser votre jugement clinique pour administrer le vaccin à une personne appartenant à un autre groupe prioritaire», dit-il. .

Bien que la question retienne beaucoup l’attention, le gaspillage global de vaccins semble être très faible, a déclaré le Dr Marcus Plescia, médecin en chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires. Bien qu’il n’y ait pas de données réelles, de manière anecdotique, ilpas entendu beaucoup de préoccupation à ce sujet.

«La plupart des systèmes cliniques sont expérimentés dans ce domaine, ils ont des normes de pratique en place pour organiser la quantité de vaccin dont ils auront besoin pour une clinique donnée», a-t-il déclaré.

C’est le cas à Nashville, Tennessee, où Siloam Health a travaillé pour s’assurer qu’aucune dose ne soit inutilisée.

«Nous essayons de programmer les patients vaccinés par groupes de 10, car il y a 10 doses dans un flacon» du vaccin Moderna, a déclaré le Dr Morgan Wills, PDG du réseau de santé à faible revenu.

Les cliniques de vaccination sont prévues le matin, donc s’il y a un vaccin supplémentaire parce que quelqu’un ne s’est pas présenté, il peut être offert aux patients de la clinique de l’après-midi.

Ils ont également créé une liste de tous les patients du réseau par âge afin qu’ils puissent appeler et demander si quelqu’un peut entrer immédiatement s’il y a des extras.

«Nous n’avions personne dédié à cela à l’avance, nous avons donc dû affecter un membre du personnel», a déclaré Willis. « Heureusement, nous avons un membre de notre équipe très soucieux du détail qui prête main-forte. »

Défi d’augmentation des exigences

Le vaccin COVID-19 est problématique non seulement parce qu’il est rare, mais en raison de ses exigences de stockage rigoureuses.

Le vaccin Pfizer est expédié congelé dans des flacons contenant jusqu’à six doses. Pour être utilisé, le flacon doit d’abord être décongelé puis mélangé avec une solution saline. Une fois mélangé, il peut être conservé à température ambiante, mais s’il n’est pas utilisé dans les six heures, il doit être jeté.

Le vaccin Moderna est également expédié congelé, dans des flacons de 10 doses. Il est porté à température ambiante, le capuchon en caoutchouc est perforé et le vaccin est aspiré dans une seringue pour injection. Une fois le bouchon perforé, le reste du flacon doit être utilisé dans les six heures.

Dans de nombreux sites de vaccination COVID-19, un pharmacien remplit des seringues de vaccin, qui sont ensuite emmenées chez les professionnels de la santé qui effectuent la vaccination.

«À l’approche de la fin de la journée, nous fabriquons moins de seringues pour réduire la possibilité d’avoir des restes. À la toute dernière demi-heure, nous ne les remplissons qu’au fur et à mesure que les gens entrent », a déclaré Harris, du comté de Seminole.

Le comté n’a jamais plus de cinq doses de Pfizer (parfois il est possible d’obtenir six doses d’un flacon) ou neuf doses de vaccin Moderna à la fin d’une clinique. Généralement, ce n’est pas plus de deux ou trois.

Tout ce qui reste est mis dans de petits réfrigérateurs à piles utilisés pour stocker l’insuline, de la taille de deux boîtes empilées de spaghettis.Ceux-ci sont conduits par les prestataires de soins de santé à la résidence avec assistance où quelqu’un attend.

Le message important pour les vaccinateurs est que le vaccin est précieux et ne doit jamais être gaspillé, a déclaré le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

C’est particulièrement important par mauvais temps lorsque les gens risquent de ne pas se rendre à leurs rendez-vous de vaccination

«Peut-être que vous commandez une pizza et que vous vaccinez le livreur de pizza», dit-il. «Vous devez avoir un plan de sauvegarde après le plan de sauvegarde.»