‘Ne faites pas un autre pas de f ** king’: le moment où Brian McClair a pensé qu’il serait limogé par Sir Alex Ferguson

Brian McClair a passé 11 saisons à Manchester United de 1987 à 1998, avec les 471 apparitions sous la direction de Sir Alex Ferguson.

Mais, bien qu’il soit connu dans le vestiaire comme le favori du manager, McClair – surnommé « choccy », en relation avec une histoire de son époque celtique – craignait que Ferguson ne le limoge pour un moment légendaire sur l’ancien terrain d’entraînement du club Cliff.

Quand QuatreQuatreDeux demande à McClair comment Sir Alex Ferguson a réagi lorsqu’il l’a surpris en train d’écrire un mot offensant dans la neige sous son bureau au Cliff, l’Écossais ne déçoit pas.

McClair explique à QuatreQuatreDeux: « Il a réagi, quand je suis arrivé à la partie chatouilleuse, en ouvrant la fenêtre et en criant, ‘Ne fais pas un autre putain de pas!’ À ce moment-là, j’ai pensé : ‘Pourquoi est-ce que je fais ça ?’

« Je pensais qu’il me virerait, parce que tout le monde pouvait le voir – c’était sur le terrain du Cliff, tout le monde cognait aux fenêtres en signe d’encouragement. Je l’ai nettoyé et je suis rentré. Je m’en suis sorti. J’ai eu loin avec beaucoup jusqu’à ce qu’Eric Cantona arrive, puis il est devenu le favori…

Ce n’est pas la seule fois que McClair a affronté la colère de Sir Alex au cours de sa prestigieuse carrière à Manchester United.

Lorsque David Beckham, 21 ans, a marqué son but audacieux sur la ligne médiane contre Wimbledon en août 1996, McClair a laissé Ferguson typiquement en colère en ne suivant pas les instructions et en aidant à l’arrivée.

« Pour le but de Beckham, je pensais que j’allais prendre un sèche-cheveux, car le match était gagné, alors le manager m’a dit de continuer et de ralentir le jeu. J’ai mis le ballon à l’intérieur du cercle central et j’ai joué une très courte passe à David. , s’attendant à ce qu’il le renvoie et que nous puissions garder le ballon.

« Je pouvais voir à la forme de son corps, cependant, qu’il allait tirer et que j’allais chercher un sèche-cheveux. Puis il l’a frappé et j’ai pensé: » Ce n’est pas un mauvais coup « . Je pense que, même si David a marqué, J’ai eu une dispute pour lui avoir donné le ballon.

« C’étaient les normes auxquelles Ferguson s’attendait: faites ce qu’on vous dit de faire. J’ai fait ce qu’on m’a dit, mais David a tout gâché. »