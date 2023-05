Ne faites pas que les livres de James Bond se réveillent juste pour Wussy Galore

S’il y a une personne en vie qui en sait un peu plus sur notre horrible culture d’annulation politiquement correcte, c’est bien le brillant romancier Salman Rushdie.

Il est sous le coup d’une condamnation à mort depuis 34 ans simplement à cause d’un livre qu’il a écrit.

Réécrire James Bond est une atteinte à la liberté d’expression 1 crédit

L’ayatollah iranien a décidé qu’il n’aimait pas le roman de Rushdie de 1988, Les Versets sataniques, et l’année suivante a émis une fatwa contre lui.

Mon truc habituel, si je n’aime pas un livre, c’est d’arrêter de le lire. Ne pas chercher à tuer l’auteur.

Mais nous y sommes. C’est peut-être pour ça que je n’ai pas atteint le rang d’ayatollah.

Depuis cette menace de mort, Rushdie a dû mener une vie de reclus.

Gardé jour et nuit, toujours en danger.

L’été dernier, un cinglé djihadiste l’a sauvagement attaqué, le poignardant au visage.

Rushdie a perdu la vue d’un œil.

Ainsi, lorsque Salman parle, nous devons écouter.

Eh bien, il a parlé de . . . James Bond.

Un tout nouveau groupe de romans célèbres de Ian Fleming sort.

Mais ils ont été modifiés – ils ne semblent donc pas du tout concerner James Bond.

Il n’y a pas de strip-tease sexy et le langage a été changé.

Les éditeurs pensent que cela correspond mieux à nos idéologies stupides actuelles.

Peut être. Mais ce n’est pas James Bond, n’est-ce pas ?

‘Comique’

Voici ce que Salman a dit : « Je dois dire que l’idée que James Bond puisse devenir politiquement correct est presque comique. »

Il a ajouté qu’il fallait « résister » à de tels changements.

Et il a commenté : « Les livres doivent nous venir de leur temps et être de leur temps, et si c’est difficile à supporter, ne les lisez pas.

« Lisez un autre livre, mais n’essayez pas de refaire le travail d’hier à la lumière des attitudes d’aujourd’hui. »

Tout à fait exact, sur tous les points. Vous ne pouvez pas modifier l’histoire. Et nous non plus.

Si vous voulez faire un livre sur un agent secret politiquement correct qui est un homosexuel handicapé de couleur et qui ne boit que du jus de chou frisé, alors très bien, allez-y, écrivez ce livre.

Cela pourrait être amusant. Ce n’est peut-être pas le cas.

Mais ne modifiez pas les livres qui ont déjà été écrits, juste pour qu’ils correspondent à votre état d’esprit obsessionnel.

Le problème, c’est que les éditeurs le font de plus en plus souvent.

Ils ont des « lecteurs sensibles » qui mettent en évidence des passages de livres qui pourraient offenser quelqu’un. Ils sont donc réécrits.

Ils l’ont fait tout récemment avec les contes classiques pour enfants de Roald Dahl.

Dépouillé les livres de trucs qui pourraient déclencher une réaction désagréable chez un flocon de neige ou autre qui lit l’un d’entre eux aujourd’hui.

Ajout de caractères pour s’assurer que tous les genres et toutes les races sont couverts de manière appropriée.

Amochée

Pour moi, c’est un acte de van-alisme culturel. Mais c’est aussi très stupide.

Le genre de choses que nous lisons dans ces romans de Ian Fleming font partie de l’histoire.

Ils nous ramènent 50 ou 60 ans en arrière, au milieu de la guerre froide.

Nous nous sommes comportés différemment à l’époque et certains des langages utilisés les feraient probablement exploser aujourd’hui.

Plus c’est dommage, franchement.

Mais le fait est que c’était comme ça que nous étions.

Et vous ne pouvez pas changer le fait – peu importe le nombre de jeunes guerriers de la justice sociale qui brandissent leurs stylos bleus et pleurent dans leurs lattes au lait d’amande.

Réécrire James Bond est une attaque contre la liberté d’expression, tout comme la fatwa de Salman Rushdie était une attaque contre la liberté d’expression.

Et de telles attaques ne viennent pas mieux d’un pub respectable que d’un voyou islamiste dérangé.

Il est temps de changer nos entrées zerovision

NOTRE participation à l’Eurovision était I Wrote A Song de Mae Muller.

La majeure partie de l’Europe souhaite vivement que Mae ne se soit pas dérangée.

Notre participation à l’Eurovision était I Wrote A Song de Mae Muller Crédit : Getty

C’était un morceau d’électro-pop profondément ennuyeux interprété avec un manque total de verve.

Il méritait d’être avant-dernier.

L’année dernière a été l’exception, avec Sam Ryder.

Habituellement, nous sommes beaucoup trop conservateurs dans notre choix pour cette compétition.

Il est temps de licencier la société de gestion TaP Music qui a choisi notre participant ?

Et faites entrer quelqu’un qui sait ce qu’il fait.

Rats à Dai pour

OOH-ER. Mieux vaut faire attention si vous visitez Swansea.

Apparemment, c’est la ville n ° 1 du Royaume-Uni pour les «super rats».

Swansea est la ville n ° 1 du Royaume-Uni pour les «super rats» 1 crédit

De gigantesques rongeurs « gros comme des chats » aux redoutables dents jaunes.

Ils sont censés être résistants au poison.

Et ils se rassemblent au coin des rues en chantant Sosban Fach. Probablement.

J’en ai parlé à un hier. Il s’appelait Dai le Rat.

Il m’a dit : « Des super rats ? Eh bien, nous sommes des rats et nous sommes super, obvs. Mais nous sommes comme nous l’avons toujours été.

«Vous entendez ce genre de choses chaque mois de mai – cela vient des contrôleurs antiparasitaires qui veulent augmenter leurs recettes en effrayant tout le monde, regardez-vous.

« Dis-leur de se faire bourrer, bach. »

UN nombre incroyable de 2,5 millions de Britanniques sont déclarés malades de longue durée.

Beaucoup d’entre eux ont des douleurs au dos et au cou. Causé par le travail à domicile.

Ce n’est pas, dans mon livre, « maladie ».

C’est juste un inconvénient gênant. Et la vie est pleine de désagréments gênants.

Quand allons-nous commencer à réprimer le nombre croissant de personnes dans ce pays qui prennent les devants ?

Bravo à Luton Town pour s’être qualifié pour la finale des barrages du championnat.

Ils ont battu Sunderland mardi soir pour gagner leur place à Wembley.

Le manager de Luton Town, Rob Edwards, est pris en charge par les fans Crédit : Getty

Ils ont réalisé tout cela avec les plus faibles assistances de toute la ligue et l’un des plus petits budgets.

J’ose dire que lorsque les récompenses seront remises à la fin de la saison, elles iront à Pep Guardiola de Manchester City – qui a eu une somme d’argent presque infinie à sa disposition.

La véritable réussite managériale n’est-elle pas celle de Rob Edwards de Luton ?

LE gouvernement a introduit davantage de nouvelles lois concernant les propriétaires et les locataires.

Cela aggravera les choses. Je ne sais pas combien de fois je dois le dire.

Si vous rendez la vie plus difficile aux propriétaires, ils se déplaceront vers le secteur Airbnb.

Cela signifie que notre crise du logement deviendra encore plus grave. Et les loyers vont augmenter.

Cela s’est déjà produit à grande échelle.

Si vous voulez plus d’appartements et de maisons disponibles, rendez la location PLUS FACILE pour les propriétaires, plutôt que l’inverse.

Pourquoi ce gouvernement ne peut-il pas examiner les résultats et ajuster ses politiques en conséquence ?

Bonnes nouvelles! ITV envisage de renvoyer Phillip Schofield de This Morning.

Je ne supporte pas le petit singe moralisateur.

ITV envisage de renvoyer Phillip Schofield de This Morning après sa rupture avec Holly Willoughby 1 crédit

Apparemment, sa rupture avec Holly Willoughby a laissé le programme un peu gênant.

Je vais te dire quoi faire, ITV. Faites entrer Piers Morgan.

C’est soi-disant très mauvais d’être un nimby.

S’opposer lorsque des maisons sont sur le point d’être construites à proximité en disant : « Pas dans mon jardin ! ».

Le travail pourrait s’appuyer sur la ceinture verte pour stimuler le logement Crédit : Getty

Mais s’il n’y avait pas le bon travail des nimbys, la majeure partie du sud de l’Angleterre serait maintenant pavée.

Toute cette belle campagne détruite.

Nous devrions donc remercier les nimbys.

Et si les travaillistes entrent en fonction, espérons que les nimbys arrêteront leur plan de bétonner nos ceintures vertes.

Première étape pour résoudre notre crise du logement?

Réduire de 90 % le nombre de personnes entrant en Grande-Bretagne chaque année.