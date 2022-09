Ne faites pas payer au NHS et aux services publics la facture des réductions d’impôts, a déclaré Kwarteng

Kwasi Kwarteng a été averti que ce serait un “acte de vandalisme national” s’il imposait des mesures d’austérité au NHS et à d’autres services publics pour calmer les troubles causés dans le monde financier par son budget fiscal.

Un organisme représentant les fiducies du NHS a averti que toute atteinte aux budgets des services de santé risquerait d’étouffer la croissance recherchée par le chancelier, en empêchant les travailleurs coincés dans de longues files d’attente pour un traitement de retourner au travail.

Le chancelier devrait utiliser une déclaration le 23 novembre pour annoncer des mesures d’austérité afin de persuader les marchés qu’il peut reprendre le contrôle des finances publiques britanniques.

L’économiste indépendant Paul Johnson, directeur de l’Institute of Fiscal Studies, a déclaré aujourd’hui que M. Kwarteng opterait probablement pour un gel des dépenses publiques pendant cinq ans, ce qui équivaut à une forte réduction compte tenu de l’inflation.

Mais les fournisseurs du NHS ont déclaré qu’une telle décision représenterait un “énorme revers” pour un service déjà étiré par une décennie d’austérité et l’impact de la pandémie de Covid.

Le chef du TUC, Frances O’Grady a dit L’indépendant que toute décision visant à limiter les ressources à la santé, à l’éducation et à d’autres services publics dans le plan budgétaire à moyen terme de M. Kwarteng équivaudrait à un “acte de vandalisme national”.

S’adressant à BBC Radio 4 Monde à unM. Johnson a déclaré que M. Kwarteng avait suscité des inquiétudes sur le marché en annonçant des réductions d’impôts d’une valeur de 45 milliards de livres sterling – largement destinées aux entreprises et aux riches – sans expliquer comment il les paierait.

“La difficulté dans laquelle le gouvernement s’est mis, c’est qu’il réduit les impôts de manière si spectaculaire sans aucune sorte de plan de ce qu’il va faire en matière de dépenses publiques”, a déclaré M. Johnson.

“Cela va créer un grand défi pour le chancelier, qui a déclaré dans quelques mois qu’il allait nous revenir avec un plan crédible.”

Et il a ajouté: “Si je devais deviner maintenant à quoi pourrait ressembler ce plan, je suggérerais qu’il regardera cinq ans dans le futur et il dira” Je vais geler les dépenses sur l’ensemble de cette période de cinq ans».

“Le problème avec cela est que, en particulier après une décennie d’austérité et de coupes dans les services publics, il y a de sérieuses questions quant à savoir s’il y a une quelconque crédibilité associée à un gel des dépenses publiques pendant une si longue période.”

Miriam Deakin, directrice de la politique et de la stratégie des fournisseurs du NHS, a déclaré L’indépendant: « Les budgets du NHS sont déjà fortement sollicités. L’impact combiné de l’inflation, de la rémunération non financée du personnel et des coûts des tests Covid signifie que le NHS est confronté à une réduction importante du financement en termes réels avec des économies d’efficacité très importantes prises en compte.

« Nous constatons déjà que les services aux patients sont touchés par la hausse du coût de la vie qui a également un impact sur la santé des gens.

“Et à un moment où les dernières données de l’ONS montrent que l’augmentation des listes d’attente a un impact sur la capacité des gens à retourner au travail, la dernière chose dont les patients, le NHS – et l’économie – ont besoin est d’autres coups sur le Budget du NHS.

“Ce serait un énorme revers”.

Mme O’Grady a déclaré: «Nos services publics sont déjà au point de rupture – avec des listes d’attente du NHS d’un mile de haut et des bâtiments scolaires qui s’effondrent littéralement.

« Ce serait un acte de vandalisme national de réduire des services vitaux pour financer des réductions d’impôts pour les super-riches. Des services publics solides sont essentiels à la santé de notre nation et à notre économie. Ils ont besoin d’un financement supplémentaire – pas de coupes brutales.

La secrétaire générale du syndicat du secteur public Unison Christina McAnea a appelé la chancelière à “abandonner son pari dangereux avant de mettre le pays à genoux”.

“Les services publics sont le fondement d’une société décente”, a-t-elle déclaré. L’indépendant« L’idée que les dépenses publiques pourraient être réduites pour financer les réductions d’impôt imprudentes du gouvernement pour les riches est plus qu’obscène.

Geoff Barton, chef de l’Association of School and College Leaders, a déclaré que le syndicat était “extrêmement préoccupé” par la sombre perspective d'”une nouvelle ère d’austérité pour les services publics, y compris l’éducation”.

Il a dit L’indépendant: “Les écoles et les collèges sont en fait déjà confrontés à une nouvelle crise de financement… nous sommes profondément préoccupés par le fait que les enfants et les jeunes se retrouveront avec l’héritage du remboursement des dettes de la nation dans leur vie d’adulte.”

Gary Smith, secrétaire général du GMB, a déclaré que le gouvernement “détruisait l’économie sous nos yeux” – mettant en garde contre un retour à l’austérité qui “a appauvri le pays et n’a absolument pas réussi à générer de la croissance”.

Et un porte-parole de Unite a mis en garde contre “un programme d’austérité prolongé pour faire payer à nouveau les travailleurs et nos services publics pour une crise croissante qui n’est absolument pas de leur fait”.