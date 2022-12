Ne faites pas exploser votre budget de vacances en streaming : conservez ou annulez ces services

Décembre signifie que Films de Noël et d’autres contenus de vacances prennent en charge tous les services de streaming, mais il y a aussi beaucoup de tarifs non festifs à regarder. Disney Plus a saule, Couteaux sortis 2 arrive sur Netflix et Paramount Plus diffusera enfin Top Gun: Maverick. C’est le temps des vacances, et certains d’entre vous se serrent peut-être la ceinture pour dépenser plus d’argent en cadeaux ou en voyages et moins en divertissements. Mais c’est finalement à vous de décider quoi ignorer.

Chaque mois, je partage des conseils sur les services de streaming à annuler ou à conserver, en fonction de leurs nouvelles versions, de leur prix et de leur gamme actuelle. À moment où nous limitons tous nos dépensesvous pensez peut-être à supprimer quelques abonnements au streaming. J’aimerais proposer ma stratégie : tourner comme de la glace.

Qu’est-ce que c’est? Abonnez-vous pour un temps, résiliez, choisissez un service différent, puis réabonnez-vous, en gardant vos services préférés en rotation. Choisissez un ou deux incontournables pour l’année et traitez les fournisseurs de streaming supplémentaires comme des modules complémentaires saisonniers. L’avantage est que vous économisez de l’argent lorsque NetflixDisney+, HBO Max et d’autres n’ont pas les films et les émissions que vous souhaitez regarder à un moment donné. N’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique de vos abonnements mensuels. La rotation peut ne pas fonctionner si vous partagez vos comptes avec quelqu’un en dehors de votre foyer, mais si vous pouvez passer un accord avec votre cercle restreint de streaming, allez-y.

Quelques notes d’abord. Le 8 décembre, Disney Plus coûtera 8 $ par mois pour la version de base avec publicités et 11 $ par mois pour le forfait premium sans publicité. Et certains d’entre vous ont peut-être profité d’une excellente remise pour le Black Friday sur les services de streaming, vous ne devez donc en aucun cas annuler votre abonnement si vous l’obtenez pour vraiment pas cher. Hulu à 2 $ est une bonne affaire ! Ne le perdez pas.

Voici mes recommandations sur les streamers à conserver ou à annuler pour décembre en fonction des nouvelles émissions de télévision et des films arrivant sur chaque plateforme.

Conservez vos abonnements à ces services en décembre

Netflix : Où commencer? C’est un mois chargé pour ‘flix, alors gardez-le pour toutes ces sorties.

Train à grande vitesse (2 décembre)

Firefly Lane saison 2 partie 1 (2 décembre)

Scrooge: A Christmas Carol avec Olivia Colman, Luke Evans (2 décembre)

The Boss Baby : Bonus de Noël (6 décembre)

Trop chaud pour gérer la saison 4 (7 décembre)

Adaptation d’anime Lookism (8 décembre)

Dragon Age: Absolution anime basé sur le jeu vidéo (9 décembre)

Pinocchio de Guillermo del Toro (9 décembre)

Alchemy of Souls saison 1 partie 2 (10 décembre)

Gudetama: An Eggcellent Adventure (13 décembre) – le célèbre personnage fait ses débuts dans un nouveau spectacle

Sonic Prime saison 1 (15 décembre)

Qui a tué le Père Noël ? Un mystère de meurtre à Murderville (15 décembre)

The Recruit avec Noah Centineo (16 décembre)

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh partie 1 (20 décembre)

Emily à Paris saison 3 (21 décembre)

Glass Onion: Un mystère à couteaux tirés (23 décembre)

Matilda The Musical de Roald Dahl (25 décembre)

Série préquelle The Witcher: Blood Origin (25 décembre)

Mini-série Trahison avec la star de Daredevil Charlie Cox (26 décembre)

Ils ont cloné Tyrone (30 décembre)

Netflix



HBO Max : Les Titans continuent de dominer, et Le Lotus Blanc La finale de la saison sera diffusée le 11 décembre. Les nouveaux débuts incluent la saison 2 de Gossip Girl (1er décembre), la saison 3 de His Dark Materials (5 décembre), la saison 4 de Doom Patrol (8 décembre) et Martin: The Reunion Special (1er décembre). 16). HBO Max propose également une collection de streaming hiver / vacances pleine de films pour la saison. Si vous n’êtes accro qu’à HBO Max pour The White Lotus, abandonnez le service après la finale.

Paon: Le streamer fait la coupe ce mois-ci si vous avez Peacock Premium. J’espère que vous avez pu saisir l’offre pour 1 $ par mois pour un abonnement premium. C’est là que vous pouvez regarder le Coupe du monde en espagnol, Days of Our Lives, la programmation de films de Noël de Hallmark, les émissions Bravo et tout dans la franchise de Chicago – PD, Med and Fire. Mais ce mois-ci, The Best Man: The Final Chapters sera présenté le 22 décembre avec les huit épisodes. Les fans de la série de films apprécieront à coup sûr.

Disney+: Après avoir fait ses débuts le 30 novembre, Willow est la principale attraction de la plateforme en décembre. L’émission comporte huit épisodes qui se dérouleront jusqu’en janvier, vous pouvez donc tenir le coup ou attendre et vous gaver plus tard. Les Pères Noël sont toujours diffusés ce mois-ci avec une vaste sélection de contenus de vacances. En dehors de cela, Disney Plus est assez sec sur les nouvelles versions à l’exception de l’animation Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules (2 décembre). Pour ces raisons, celui-ci chevauche la clôture entre garder et annuler ce mois-ci.

Annulez ou sautez ces plateformes à moins que vous ne deviez absolument regarder une émission

Hulu : Vous pouvez continuer à regarder de nouveaux épisodes pour des émissions comme The Simpsons, Abbott Elementary, Homme à la tronçonneuse ou La femme de ménage. Mais les nouveaux arrivants sont minces : le film Darby and the Dead (2 décembre), l’émission de rencontres Back in the Groove (5 décembre) et FX’s Kindred, une adaptation du roman acclamé d’Octavia Butler (13 décembre) sont les vedettes. Si vous avez reçu l’offre pour 2 $ par mois pendant un an ou si vous voulez vous gaver de titres de vacances, n’annulez pas.

Tatsuki Fujimoto/MAPPA/Crunchyroll



Première vidéo: Nous savons que vous obtenez probablement cela avec votre abonnement Prime, mais si ce n’est pas le cas, annulez-le. Il y a la NFL et quelques autres choses à surveiller. La finale de la saison de The Peripheral tombe le 2 décembre. En ce qui concerne les nouvelles versions, voici un aperçu des premières: Riches saison 1 (2 décembre), Three Pines saison 1 (2 décembre), Nanny (16 décembre) et Jack Ryan saison 3 (21 décembre).

Apple TV Plus: La plus grosse arrivée est Emancipation avec Will Smith, diffusée le 9 décembre. Si vous choisissez de continuer à payer pour cette plateforme en décembre, vous pouvez également regarder Spirited, Mythic Quest ou A Charlie Brown Christmas.

Paramount Plus: Les nouveautés incluent le spin-off de Yellowstone, 1923 (18 décembre), The Game saison 2 (15 décembre) et Top Gun : Maverick (22 décembre). Si vous n’êtes pas intéressé par ces titres, vous pouvez sauter pour l’instant.

Starz : Annulez jusqu’à l’année prochaine lorsque BMF reviendra.

Économisez de l’argent en attendant

Si vous n’êtes pas quelqu’un qui reçoit régulièrement du FOMO, une méthode intelligente consiste à attendre que la majeure partie ou tous les épisodes de votre série préférée arrivent sur une plate-forme. De cette façon, plutôt que de payer un service pendant plusieurs mois pour couvrir les six à dix semaines d’une émission, vous pouvez tout rattraper en vous abonnant pendant un mois. Et puis répétez le cycle à nouveau.

À titre d’exemple, il y a huit épisodes de Willow dans la saison 1. La finale est diffusée en janvier, donc tous les épisodes seront disponibles en streaming à ce moment-là. Bien qu’il ait une première en deux épisodes le 30 novembre et se poursuive jusqu’en 2023, pourquoi payer trois mois de Disney Plus alors que vous pouvez attendre de le regarder en entier à tout moment en janvier ? La même méthode s’applique à la série de 12 épisodes de Doom Patrol. Vous pouvez tout manger en février. Si l’une d’elles est la seule série que vous souhaitez regarder pendant cette période, il est logique d’être patient pour économiser de l’argent.

Lucasfilm



Calculez ce que vous dépensez chaque mois sur les services de streaming. C’est probablement plus de 50 $. Netflix coûte 10 $ à 20 $, Disney Plus coûte entre 3 $ et 11 $ selon les forfaits, HBO Max coûte 10 $ à 15 $, Hulu commence à 8 $ et Starz coûte 9 $. Les autres ont un taux de base de 5 $ par mois. Si vous décidez d’effectuer une rotation, définissez une alerte de calendrier pour vous rappeler quand il est temps de vous réabonner ou d’annuler. Nous vous verrons en janvier pour une autre répartition du streaming, et assurez-vous de consulter nos recommandations sur les meilleurs VPN gratuits et films de Noël pour enfants.