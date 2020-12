Ils sont la garde prétorienne des conservateurs sur le Brexit et même à cette heure tardive, ils ne relâchent pas leur montre implacable.

Le puissant groupe de recherche européen composé de députés conservateurs d’arrière-ban devrait rendre son verdict sur l’accord de Boris Johnson mardi – à peine 24 heures avant le débat crucial de la Chambre des communes.

Le président de l’ERG, Mark François, fait attendre le Premier ministre en insistant sur le fait que les députés doivent d’abord effectuer une étude médico-légale, ligne par ligne, de l’accord – dirigée par l’arch-Brexiteer et vétéran du député Bill Cash.

En privé, cependant, des personnalités de haut niveau de l’ERG – souvent qualifiées de «parti au sein d’un parti» par les critiques – signalent qu’au moins jusqu’à présent, elles aiment ce qu’elles voient.

L’un d’eux a salué l’accord, en disant: « Nous avons des échanges commerciaux à taux zéro et sans quota avec l’UE – nous ne leur payons pas un sou de frais annuels » et en se demandant combien de temps il faudra avant que les membres restants de l’UE commencent à demander le même.

Et avec le parti travailliste prêt à soutenir l’accord, il est susceptible de passer même si le groupe farouchement eurosceptique déclenche une rébellion conservatrice cette semaine.

M. François et d’autres acteurs clés du groupe ont reçu hier des copies papier du projet de 1 246 pages, le député d’Essex cherchant immédiatement ses notes Post-it et ses marqueurs pour commencer à examiner le texte.

M. François a déclaré dimanche au Mail que la « chambre étoilée » spéciale d’experts de l’ERG, dirigée par Sir Bill, vérifierait les faits non seulement pour le groupe, mais pour l’ensemble du pays.

Il a déclaré: « Le Premier ministre nous a assuré que c’était une bonne affaire et il a peut-être raison.

«Mais étant donné la longue histoire de tout cela, je suis sûr qu’il ne le prendra pas personnellement si nous nous réservons le droit de lire les petits caractères, comme vous devriez le faire dans la vie avant de signer un contrat.

M. François, l’un des 28 soi-disant Brexiteers de la ligne dure conservatrice connus sous le nom de « Spartiates », a ajouté: « Comme nous devrons peut-être voter sur cette question dès mercredi prochain, Sir Bill Cash et sa chambre vedette aident non seulement l’ERG et en fait. , Parlement, mais vérifient efficacement cet accord au nom de la nation.

« Leur verdict sera d’une importance cruciale avant la réunion du Parlement. »

M. François a déjà exprimé sa frustration quant au fait que les députés devraient débattre et approuver la législation nécessaire en un jour où apparemment «le Parlement européen peut désormais le faire à loisir jusqu’à la fin du mois de février».

Et hier soir, l’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a exhorté le Premier ministre à réfléchir à nouveau et à permettre aux Communes de donner une approbation « symbolique et emblématique » cette semaine, en attendant des débats beaucoup plus approfondis au cours de la nouvelle année.

Il a déclaré: « Il semble que nous allons avoir moins de temps pour réfléchir qu’il n’en faut pour le lire, ce qui n’est pas suffisant. »

M. Davis a déclaré qu’il était « très favorable » à l’accord que M. Johnson semblait avoir conclu, mais a insisté sur le fait que les députés devaient l’examiner de près.

Mais il a également mis en garde contre d’éventuels «pièges», déclarant: «Nous savons par l’histoire que l’UE a l’habitude d’introduire de petites bizarreries dans ses traités internationaux».