Ne faites pas de «faon-nap»: la conservation de l’Okanagan exhorte le public à laisser les bébés cerfs seuls

(Hailey Gooliaff / Soumis) (Hailey Gooliaff / Soumis), (TJ Gooliaff / Soumis) (Hailey Gooliaff / Soumis), (TJ Gooliaff / Soumis) (Hailey Gooliaff / Soumis), (TJ Gooliaff / Soumis)

Bien qu’ils puissent être petits et avoir l’air solitaires, les faons de cerf ne doivent pas être touchés ou déplacés s’ils sont trouvés seuls au printemps.

L’agent de conservation Ken Owens a déclaré à Capital News que les mères de cerfs, appelées biches, laissent régulièrement leurs bébés pendant des heures ou même un jour à la fois.

Les faons ne sont pas parfumés et ont des taches, ce qui les aide à se camoufler des prédateurs car ils ne sont pas encore assez forts pour suivre leur mère.

Owens a déclaré que déjà au printemps 2023, le Service de conservation avait reçu de nombreux appels pour des faons abandonnés.

Il a expliqué que chaque année, des personnes bien intentionnées tentent de « sauver » des bébés cerfs en pensant qu’ils sont orphelins.

Malheureusement, lorsque les gens dérangent les faons, ils peuvent finir par être véritablement orphelins de leur mère.

Souvent, la mère cerf est à proximité et la présence d’un humain pourrait la dissuader de revenir.

Chaque année, les agents de conservation de l’Okanagan infligent des amendes aux personnes qui sont en possession de bébés chevreuils.

« Les faons n’étaient pas orphelins ou blessés mais faon-napped. »

De plus, Owens exhorte les gens à garder leurs chiens en laisse, en particulier pendant la saison de mise bas. Malheureusement, même les gentils chiens peuvent tuer, blesser ou déranger les bébés cerfs et empêcher leur mère de revenir.

Owens a dit que si vous rencontrez un faon qui peut être blessé ou ne pas être soigné par sa mère, ne le touchez pas et revenez le lendemain pour le vérifier. S’il est exactement au même endroit et bêle, il peut être orphelin. S’il est clair que la mère est morte ou que le faon est abandonné, contactez le Service des agents de conservation au 1-877-952-7277.

@Rangers_mom

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaOkanaganFaune