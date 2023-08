"Ne faites pas de drame": Les fans s’énervent alors que les billets de prévente IND vs PAK WC sont épuisés

La fenêtre de prévente du premier lot de billets pour le match à haute tension de la Coupe du monde ICC 2023 entre l’équipe indienne de cricket et le Pakistan a suscité un énorme intérêt de la part des fans mardi. Le partenaire de billetterie de l’ICC, « Book My Show », a ouvert sa fenêtre de prévente exclusive pour le choc du 14 octobre à Ahmedabad, mais la billetterie a été vendue en une heure. Il y aura une autre série de ventes générales pour le match Inde-Pakistan le 3 septembre, et il y a une chance qu’il y ait alors également une salle comble en quelques heures, comme cela s’est produit mardi pour tous les détenteurs de Mastercard.

Il n’a pas été possible de confirmer combien de billets ont été mis en ligne pendant la fenêtre de prévente pour tous les matches de l’Inde et les matchs de préparation, mais l’agence de presse PTI a appris que, après l’ouverture de la vente à 18 heures IST, dans l’heure. , tous les billets du jour étaient épuisés. Le site Web « Book My Show » a mis une légende « Épuisé » sur le match du Pakistan, ce qui n’était pas le cas pour les huit autres matchs de l’Inde.

« Aujourd’hui, c’était réservé à ceux qui possédaient une Mastercard (crédit ou débit, indienne et internationale). Seuls deux billets par personne étaient attribués et naturellement, les billets mis en prévente étaient achetés par les fans en une heure. Cependant, il est prévu que qu’un autre tour aura lieu le 3 septembre. Le meilleur, c’est que le stade Narendra Modi a une capacité de 132 000 places, donc on peut s’attendre à ce qu’un nombre raisonnable de billets soient mis en vente le 3 septembre », a déclaré une source de la BCCI à PTI.

Cependant, ne parvenant pas à se procurer des billets, certains fans ont été déçus.

Il s’agit du système de réservation de billets du plateau de cricket le plus riche. Quelle honte!! @BCCI J’ai attendu plus de 2 heures dans la file d’attente rien que pour cette bêtise de #réservermonshow ?? #ICCWorldCup2023 @icc @cricketworldcup pic.twitter.com/BzuqeOUAJQ – Artiste Shubham Dogra (@artistshubham7) 29 août 2023

#RéserverMonShow 4 mois pour les temps forts ou le match ? pic.twitter.com/xKd3ZLIgEt – (@Ro45King) 29 août 2023

Lagtha hai match phele katham hoga Phir billets milenge @bookmyshow #réservermonshow pic.twitter.com/X115HBYqR8 – Bharat seervi (@Bharathseervi44) 29 août 2023

La pire expérience de réservation de billets avec le #RéserverMonShow des matchs de la Coupe du monde. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous, à quel point bookmyshow est dégoûtant.@bookmyshow @BCCI @cricketworldcup Si tu ne veux pas vendre les billets, ne fais pas tout ça et joue avec nos émotions #BCCI pic.twitter.com/cA1rqFpzwv – Pritesh Plus (@morepritesh20) 29 août 2023

L’ICC autorise la réservation de seulement deux billets par personne pour tous les matchs indiens ainsi que les demi-finales et la finale, tandis que pour les matchs non indiens, quatre billets par personne peuvent être réservés.