Ne faites pas de comparaisons avec l’Holocauste – Shaw Local

La saison des réactions politiques excessives est à nos portes.

Le sénateur Darren Bailey (R-Xenia), candidat républicain au poste de gouverneur, s’est retrouvé dans l’eau chaude la semaine dernière après la campagne du gouverneur JB Pritzker a trouvé une vidéo de 2017 de Bailey comparant la perte de vie à l’avortement à l’Holocauste.

Voici quelques conseils pour les candidats politiques : ne comparez rien à l’Holocauste. Ne mentionnez pas Hitler. Et ne parlez pas des nazis. Déjà.

Comme vous pouvez l’imaginer, la campagne Pritzker, les médias de Chicago et les défenseurs des droits à l’avortement se sont moqués des commentaires de Bailey, les qualifiant de disqualifiants et alléguant qu’il était antisémite.

Enlevons tous un instant nos lunettes partisanes.

J’ai été un critique sévère de Bailey et de sa bande de républicains du sud-est de l’Illinois qui dirigent le parti sans aucun plan pour gagner et aucun véritable plan pour gouverner. J’ai rivalisé avec eux lors des primaires en 2016, 2018 et 2020. Donc, je ne suis personne qui puisse être considéré comme “dans le réservoir” pour le candidat du GOP.

Bailey est l’un des plus vrais candidats croyants pro-vie. Il croit qu’un avortement, bon ou mauvais, met fin à une vie. Alors qu’il a assoupli sa position antérieure contre les exceptions, soutenant désormais l’avortement s’il sauve la vie d’une mère, il fait partie des 15% des électeurs, selon les sondages, qui sont les plus conservateurs sur l’avortement.

En regardant la vidéo en question, il est clair que Bailey essayait de faire une simple comparaison de chiffres. L’institut non partisan Guttmacher a signalé environ 2,7 millions d’avortements aux États-Unis entre 2017 et 2020.

Comme vous le savez probablement, environ 6 millions de Juifs ont été tués pendant l’Holocauste.

La façon dont il l’a dit était terrible, tout simplement. C’était un pied-dans-la-bouche, stupide, mauvais choix de mots. Mais si vous pensez que Darren Bailey est un antisémite pour la façon dont il est tombé sur une vidéo Facebook il y a 5 ans, vous laissez votre partisanerie se montrer.

Malheureusement pour Bailey, sa tentative de clarifier les choses n’a pas aidé à faire face à la tempête de feu lorsqu’il a déclaré la semaine dernière :

« L’Holocauste est une tragédie humaine sans parallèle. Je n’essayais en aucun cas de minimiser les atrocités de l’Holocauste et sa tache sur l’histoire. Je voulais souligner la tragédie de la perte de millions de bébés. Je soutiens et j’ai rencontré de nombreuses personnes de la communauté juive de l’Illinois et j’ai hâte de continuer à travailler avec elles pour faire de l’Illinois un endroit plus sûr et plus abordable pour tous.

Qu’est-ce qui aurait pu l’améliorer ?

“Je suis désolé pour mon mauvais choix de mots” aurait aidé.

La réponse partisane était là, et elle a conduit le récit de la journée. Le PDG de Personal PAC, Terry Cosgrove, l’un des défenseurs des droits à l’avortement les plus influents et les plus controversés de l’État, a envoyé un communiqué cinglant sur Bailey.

« Personal PAC se joint au gouverneur Pritzker, à la communauté juive et à tous les Illinois décents pour condamner les commentaires irresponsables et méprisants de Darren Bailey. Les personnes qui ont ces opinions dangereuses ne devraient absolument pas avoir leur place au gouvernement.

L’avortement est l’une des questions binaires de notre politique. Soit vous êtes d’un côté, soit vous êtes de l’autre. Il y a ceux qui sont pro-choix qui sont pour des restrictions comme les naissances partielles ou les avortements tardifs. Et il y a des pro-vie qui feront des exceptions pour le viol, l’inceste, la vie de la mère ou pour les urgences. Mais il y a une profonde réaction émotionnelle qui anime cet argument politique. Ces émotions ne seront pas réglées.

Nous pouvons au moins faire un effort pour écouter les points de vue de l’autre côté sans porter d’accusations obscènes comme traiter Darren Bailey d’antisémite ou les choses terribles que vous voyez quotidiennement sur les réseaux sociaux ciblant JB Pritzker.

Pritzker va probablement être réélu, et Bailey fait beaucoup d’erreurs directes qui auraient dû être trouvées et nettoyées par son équipe il y a des mois. Mais arrêtons de faire peur. C’était une chose stupide à dire pour Bailey et je suis sûr qu’il le sait maintenant s’il ne l’a pas fait auparavant, mais ne traînons pas le débat encore plus bas que nous en sommes déjà.

• Patrick Pfingsten est un ancien journaliste et stratège républicain qui écrit le bulletin politique de l’État d’Illinoize. Lire la suite sur www.theillinoize.com ou contactez-le au [email protected].