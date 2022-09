Ne faisant plus partie de la I-League, les joueurs Indian Arrows ne joueront pas au football jusqu’en janvier

Les Indian Arrows, l’équipe de développement de la Fédération indienne de football (AIFF), ne participeront plus à la I-League. L’AIFF a fait cette annonce après que le comité exécutif, présidé par le président Kalyan Chaubey, a adopté la recommandation de son nouveau comité technique, car l’équipe ne pouvait pas remplir les critères de licence de l’AFC. Les fonds utilisés pour les Indian Arrows seront investis dans la création d’une nouvelle Elite Youth League dans le pays.

L’Indian Arrows est une idée originale de l’ancien entraîneur indien Bob Houghton, qui a suggéré l’idée en 2010. L’équipe, qui a joué dans la I-League pendant trois saisons, sous les noms AIFF XI, Pailan Arrows, et enfin, Indian Arrows, dans laquelle ils ont terminé respectivement 9e, 13e et 12e. En 2013, les Pailan Arrows ont dû être dissous après que son partenaire commercial n’ait pas pu soutenir financièrement l’équipe.

L’AIFF a décidé de relancer l’équipe lors de la saison 2017-2018 de la I-League après que l’Inde a accueilli avec succès la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2017 . L’idée était de donner plus de temps de jeu aux joueurs et le nom de l’équipe a de nouveau été changé en Indian Arrows.

À l’abri de la relégation, les Indian Arrows ont terminé 11e sur 13 équipes la saison dernière, remportant seulement quatre des 17 matches.

Fait intéressant, les joueurs des Indian Arrows ne pourront pas jouer au football avant la fenêtre de transfert de janvier.

“Les joueurs continueront à s’entraîner (avec l’AIFF) et dans la fenêtre de janvier, lorsqu’ils auront des offres, ils pourront partir”, a déclaré mardi le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran.

“Pour l’instant, ils ne peuvent jouer dans aucune compétition (de club). Nous verrons comment nous pouvons nous entraîner au mieux et fournirons toute exposition nécessaire », a-t-il ajouté.

Bien que le communiqué de presse de l’AIFF ait annoncé que les Indian Arrows ne participeraient pas à la I-League, il n’est pas encore clair si les Indian Arrows continueront à participer à la Indian Women’s League. L’équipe se compose principalement de membres de l’équipe indienne de football féminin des moins de 20 ans et est entraînée par Suren Kumar Chettri, qui occupe également le poste d’entraîneur-chef de l’équipe nationale senior. L’équipe a terminé cinquième de sa saison inaugurale, avec six victoires, un match nul et quatre défaites, après avoir amassé 19 points en 11 matchs.

