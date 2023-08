Ne donnez pas à Owen Farrell le traitement de David Beckham après un carton rouge, dit Kevin Sinfield | Actualités du rugby à XV

Le capitaine anglais Owen Farrell reçoit plus de critiques que quiconque, déclare l’entraîneur de la défense Kevin Sinfield

L’entraîneur de la défense anglaise Kevin Sinfield espère qu’Owen Farrell ne sera pas soumis au traitement que David Beckham a reçu lors de la Coupe du monde de football 1998 à la suite de son carton rouge annulé.

L’expulsion de Farrell contre le Pays de Galles samedi a été annulée par un verdict disciplinaire choc et il sera désormais libre de jouer contre l’Irlande samedi et dans la campagne de Coupe du monde de l’Angleterre, qui débutera contre l’Argentine à Marseille le 9 septembre.

Sinfield pense que les critiques que Farrell a reçues depuis le tacle du week-end dernier sont plus intenses en raison de son statut de capitaine et ont des similitudes avec il y a 25 ans, lorsque Beckham a subi un contrecoup après avoir donné un coup de pied à l’Argentin Diego Simeone.

Sinfield a déclaré: « Le capitaine anglais d’Owen et il comprend que cela fait partie du territoire. Dans n’importe quel sport, si vous êtes capitaine anglais, le bruit et la chaleur sont plus importants que s’il s’agissait de n’importe qui d’autre.

« Je reviendrai très, très longtemps à la Coupe du monde de 1998 lorsque Beckham sera expulsé. Si cela avait été un autre joueur, cela n’aurait probablement pas été pareil.

David Beckham a été expulsé pour l’Angleterre contre l’Argentine lors de la Coupe du monde de football 1998

« Je ne dis pas du tout qu’Owen est comme Beckham. Je ne pense même pas que Beckham était capitaine de l’Angleterre à cette époque. Mais il y a certains joueurs qui ont beaucoup de chaleur.

« Farrell reçoit plus de chaleur que n’importe qui d’autre »

« Je ne pense pas qu’Owen se mette trop en avant. C’est un très bon gars qui veut s’améliorer et qui veut aider l’équipe. Je comprends une partie du bruit. Une partie que je ne comprends pas.

« Vous avez essayé de le pendre alors qu’il s’agissait d’un tacle au mauvais moment. Nous devons trouver un équilibre. Si c’est Owen, je pense que la chaleur générée est bien plus grande que si c’était n’importe qui d’autre. »

Farrell a été banni aussi récemment qu’en janvier pour un tacle élevé sur Jack Clement de Gloucester et a également été suspendu en 2016 et 2020 pour la même infraction, mais Sinfield insiste sur le fait que ces défis sont des anomalies.

Le carton rouge de Farrell contre le Pays de Galles a été annulé après un examen disciplinaire

Il a ajouté: « Je sais à quel point Owen travaille dur sur sa technique de tacle et je sais ce qu’il a fait à travers les Six Nations et avec les Saracens.

« C’est un gars qui veut s’améliorer et s’améliorer. Il a fait une erreur. Les joueurs sont humains.

« Owen a travaillé incroyablement dur. Depuis notre dernier incident, il a probablement été impliqué dans environ 2 000 plaqués. J’ai supervisé la grande majorité d’entre eux pendant qu’il était avec nous. Il a été exceptionnel.

« Les arbitres se trompent, nous nous trompons tous dans cette salle, nous le savons, et Owen est humain.

« Cela peut se reproduire et si c’est le cas, je demanderais qu’il soit jugé équitablement. C’est probablement un plaquage sur 2 000 qu’il a commis une erreur. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Anglais George Ford dit que lui et ses collègues membres de l’équipe sont ravis que Farrell ait évité une longue interdiction L’Anglais George Ford dit que lui et ses collègues membres de l’équipe sont ravis que Farrell ait évité une longue interdiction

Pourquoi la décision est-elle un choc ?

Farrell a des antécédents dans ce domaine, et pour cette raison, il ne devait recevoir aucune atténuation pour la sanction infligée, dans ce que beaucoup pensaient être sa quatrième interdiction pour un tacle élevé.

Il ne pourrait pas non plus se raser une semaine s’il recevait une interdiction comme il l’a fait plus tôt cette année en entreprenant le programme d’école de tacle de World Rugby.

En janvier, il a reçu une interdiction de quatre matchs après que son épaule soit entrée en contact avec le chef du remplaçant de Gloucester, Jack Clement, qui a été réduit à trois.

En 2016, Farrell a été suspendu pour deux matchs pour un défi illégal contre Dan Robson des Wasps lors d’une demi-finale de la Coupe des champions, tandis qu’en 2020, il a été banni pendant cinq matchs pour un tacle élevé sur le joueur des Wasps Charlie Atkinson – une sanction qui a été réduite de 10 semaines en raison de facteurs atténuants hors terrain.

Farrell a également évité une citation en novembre 2018 pour une charge à l’épaule haute sur la poitrine du centre sud-africain Andre Esterhuizen alors qu’il jouait pour l’Angleterre, car l’infraction a été jugée digne d’un carton jaune et non rouge. Farrell a évité un sin-binning pour l’incident lors du test alors que l’Angleterre a tenu bon pour gagner par un point, 12-11.

Les six prochains matches de l’Angleterre Échauffement de la Coupe du monde contre l’Irlande 19 août Échauffement Coupe du Monde vs Fidji 26 août Phase de poules de la Coupe du monde contre l’Argentine 9 septembre Phase de poules de la Coupe du monde contre le Japon 17 septembre Phase de poules de la Coupe du monde contre le Chili 23 septembre Phase de poules de la Coupe du monde contre Samoa 7 octobre

« La décision se moque du bien-être des joueurs »

La décision d’annuler le carton rouge ne manquera pas de mettre en colère les militants anti-commotion cérébrale, parmi lesquels l’ancien international gallois Alix Popham, qui l’a décrit comme un « défi choquant ».

Progressive Rugby, qui milite pour une meilleure protection des joueurs de rugby à XV, a publié un communiqué condamnant la décision.

« La décision étonnante d’aujourd’hui d’annuler le carton rouge donné à Owen Farrell pour son tacle sur Taine Basham a tourné en dérision l’affirmation de World Rugby selon laquelle le bien-être des joueurs est la priorité numéro un du jeu », indique le communiqué.

« De plus, malgré les protestations du jugement contraire, cela a gravement sapé le processus de bunker nouvellement introduit avant un tournoi mondial et érodé la confiance dans le processus judiciaire du jeu qui est censé aider à protéger ceux qui jouent au jeu. »