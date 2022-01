Ne dites pas que le « pire couple de mariage de Vegas » de la mariée révèle qu’ils se sont séparés après seulement 9 mois – quand il l’a larguée

DON’T Tell The Bride est revenu avec son couple le plus infâme après leur mariage désastreux à Las Vegas il y a 12 ans.

Sans surprise, le marié Simon et la mariée Kayleigh ne sont plus ensemble, en fait ils se sont séparés neuf mois seulement après leurs noces désastreuses.

Le marié Simon a réfléchi à son mariage malheureux avec l'ex Kayleigh

Kayleigh avec son père en route pour épouser l'hôtel Simon na Vegas

En réfléchissant au mariage toutes ces années plus tard, Simon s’est qualifié de « navet » tandis que Kayleigh a refusé d’être dans l’émission.

Lui et le témoin Anthony ont quitté Kayleigh dans des flots de larmes à l’époque alors qu’ils faisaient exploser le budget du mariage en faisant la fête et en jouant à Sin City.

Homebird Kayleigh ignorait parfaitement que Simon vivait aux États-Unis, gaspillant tellement d’argent que sa liste d’invités devait être réduite à six et que des membres clés de la famille n’étaient pas invités.

Stressé, Simon s’est défait en essayant de trouver la robe de mariée parfaite. Il a dit que l’achat de la robe difficile de Kayleigh était la pire partie de toute l’expérience de planification.

Ayant d’abord choisi quelque chose qui aurait été parfait, il a fini par le troquer pour une robe de princesse en ivoire.

Lorsque la robe de Kayleigh lui a été révélée chez elle pour la première fois, elle s'est déchirée pendant l'essayage, et pas dans le bon sens.





Lorsque la robe de Kayleigh lui a été révélée chez elle pour la première fois, elle s’est déchirée pendant l’essayage, et pas dans le bon sens.

Elle a dit : « À quoi diable pense-t-il ? C’est juste une blague. »

La mère de Kayleigh a alors dû financer un remplaçant pour garder sa fille heureuse, ignorant que Skint Simon avait perdu 500 £ au jeu la nuit précédente.

Il y a eu plus de larmes quand on a dit à Kayleigh d’aller à l’aéroport pour récupérer ses billets pour Vegas

Choquée par le fait que toute sa famille n’irait pas, elle sanglota : « Pourquoi l’homme que j’aime ferait-il ça ? »

Elle a accusé Simon d’avoir déchiré sa famille et de lui avoir brisé le cœur lors d’un appel téléphonique tendu.

Mais elle finit par s’envoler, à la grande surprise de Simon. Cependant, elle a refusé de lui donner un baiser ou un câlin et ils ont partagé un voyage en voiture horriblement maladroit jusqu’à l’hôtel.

Simon a dit qu’il se détestait à l’époque en réalisant qu’il avait perdu le respect de la famille de Kayleigh.

Mais après une bonne nuit de sommeil, Kayleigh a changé d’avis et a décidé de se marier.

Leurs sourires ont cependant été de courte durée, car peu de temps après son retour chez lui, Simon a trouvé un emploi à l’étranger.

Le désir de Kayleigh de rester au Royaume-Uni l’a incité à mettre fin au mariage après seulement neuf mois et leur divorce a été finalisé en 2020.

Kayleigh a déclaré que le mariage avait déchiré sa famille