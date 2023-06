Ne dites pas à un jeune enfant de se calmer, dit un expert en éducation

« Ce qu’elle a découvert, c’est que lorsque vous demandez aux gens : ‘Que faites-vous lorsque vous êtes anxieux et que dites-vous aux autres de faire ?’ [more than 80%] des gens ont dit « calmez-vous », mais ils n’ont pas pu le faire, car nous savons tous que l’anxiété est une émotion intense et hautement activée, et qu’elle ne disparaît pas simplement », a déclaré Grant.

Brown et Grant ont accepté. Dire « calme-toi » ne sert à rien valider les émotions de l’enfant ou l’aider à comprendre ses sentiments, et peut même involontairement apparaître comme dédaigneux, ont-ils déclaré.

« Je suis en train d’élever deux petits enfants de 4 ans, et je pense à quand ils sont anxieux, dire ‘calme-toi’ est la pire chose que l’on puisse dire à un enfant de 4 ans et demi- vieux », a récemment déclaré Romer sur Guild’s « Opportunité Diviser » podcast, dans un épisode mettant en vedette le chercheur en leadership Brené Brown et le psychologue organisationnel de Wharton Adam Grant.

Ces méthodes « préparent votre physiologie » et vous permettent de vous détendre dans l’instant, a déclaré le psychologue Daniel Goleman, formé à Harvard, à CNBC Make It le mois dernier. « Cela fait passer votre physiologie de l’excitation du système nerveux sympathique, qui est le mode de stress et d’anxiété, au parasympathique, qui est le mode de relaxation et de récupération », a déclaré Goleman.

Deuxièmement, recadrez l’anxiété en tant qu’excitation.

« Quoi [Wood Brooks] Au lieu d’essayer de se calmer, il était plus facile de réévaluer l’anxiété en tant qu’excitation et de dire : « Écoutez, l’anxiété implique l’incertitude ». Oui, il est possible que quelque chose de mauvais se produise, mais il est également possible que quelque chose de bien se produise », a expliqué Grant.

Dans cette étude, les personnes ont effectué diverses tâches anxiogènes, telles que parler en public. Les sujets à qui on a dit de « s’exciter » étaient plus confiants et recueillis que ceux à qui on a dit de « se calmer ».

Les parents peuvent faire un exercice similaire avec leurs enfants. Lorsque vous parlez à votre enfant, changez des phrases telles que « Je sais que tu es anxieux, mais… » ou « Essayons de nous calmer » en « Je sais que tu es excité, et… »

Cette modification subtile peut rendre les enfants plus heureux et les aider à être dans le « meilleur espace émotionnel possible », a ajouté Grant.

